Девушки Москвы и Питера в необычных образах, которых сфотографировали в метро

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Представительницы прекрасного пола крупных городов внешне очень отличаются от девушек из провинций. Тот случай, когда лучше один раз увидеть!
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Они работают, платят налоги, те же 20% НДС, минимум.
Но им не нравится эта "серость"!
"Серость" заканчивается "черными" - аксиома, что подтверждена нынешними временами.
А выпью... детей жалко. Я же 90е пережил и не хочу такого для детей.