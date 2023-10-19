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Девушки Москвы и Питера в необычных образах, которых сфотографировали в метро

Девушки Москвы и Питера в необычных образах, которых сфотографировали в метро

Автор:
19 октября 2023 21:36
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   девушки   мода   одежда   
2551
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Представительницы прекрасного пола крупных городов внешне очень отличаются от девушек из провинций. Тот случай, когда лучше один раз увидеть!

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   девушки   мода   одежда   
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11  комментариев
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133
Пчёл Полчаса назад
15. Что скажЕте!
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7k
Кружок 17 минут назад
Дебильные, неграмотные комменты
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6k
мемфрид 18 минут назад
Это не мода в метро, это просто люди, которые плохо дружат с головой. Таких везде хватает
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9k
Дмитрий 21 минуту назад
Пакет Икеевский навеял. Не метро правда, но тоже Питер. Пару тройку лет назад:
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62k
doker Час назад
Уважуха ВСЕМ, кто ломает "систему".
Они работают, платят налоги, те же 20% НДС, минимум.
Но им не нравится эта "серость"!
"Серость" заканчивается "черными" - аксиома, что подтверждена нынешними временами.
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44k
Карандаш Час назад
Это какое угодно метро, но 100% не московское.
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Richard

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