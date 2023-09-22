Мода улиц Москвы. Жители столицы, вы там совсем берега попутали?

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Этот пост - наглядное доказательство того, что в Москве происходит что-то неладное. Жители столица дошли в своих модных экспериментах до края. Только посмотрите на их образы!
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