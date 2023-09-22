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Мода улиц Москвы. Жители столицы, вы там совсем берега попутали?

Мода улиц Москвы. Жители столицы, вы там совсем берега попутали?

Автор:
22 сентября 2023 14:53
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   смех   
1308
16

Этот пост - наглядное доказательство того, что в Москве происходит что-то неладное. Жители столица дошли в своих модных экспериментах до края. Только посмотрите на их образы!

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода   смех   
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7  комментариев
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21k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Комментарий к фото
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Александр Шевченко 2 минуты назад
Автор, пожалей глаза людей... срочно лечится...
Ссылка youtu.be
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16k
Мистер Фикс 22 минуты назад
К 11.
Раньше в правилах был запрет на проход на станции метро без обуви. Сейчас убрали что ль?
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655
София Полчаса назад
8. Жена попросила разносить?
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60k
pynh 43 минуты назад
Комментарий к фото
с туфлей на куе? полюбому художница.
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Richard

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