Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки

2026
19
Мода столичного метро выходит на новый уровень! В подземке встречается всё больше нестандартных личностей, мимо которых пройти просто невозможно. Посмотрите, может быть среди героев данной подборки есть ваши знакомые?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Если подразумевался бобр, то мимо - на фото именно нутрия