Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки

Мода столичного метро выходит на новый уровень! В подземке встречается всё больше нестандартных личностей, мимо которых пройти просто невозможно. Посмотрите, может быть среди героев данной подборки есть ваши знакомые?

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1. Готичненько! 0 Источник:

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2. Как хвостики крепятся? 0 Источник:

3. Принцесса 0 Источник:

4. Карррамба! 0 Источник:

5. Hello, Kitty! 0 Источник:

6. Мы тоже, приятель, мы тоже... 0 Источник:

7. К нам едет.. 0 Источник:

8. Московский боброшайка 0 Источник:

9. Балетная школа 0 Источник:

10. Фанаты KISS в метро 0 Источник:

11. У каждой уважаемой леди в сумочке должна быть... 0 Источник:

12. Гуччи гэнг??? 0 Источник:

13. В метро даже рыбы - и те модные... 0 Источник:

14. Джигурда уже не тот... 0 Источник:

15. Обычные сотрудники ремонтной службы, ничего необычного 0 Источник:

16. Тут не поспоришь! 0 Источник:

17. Девушка по дисконту 0 Источник: