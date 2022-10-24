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Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки

Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки

Автор:
24 октября 2022 12:42
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   модники   образ   одежда   смех   
2026
19
Мода столичного метро выходит на новый уровень! В подземке встречается всё больше нестандартных личностей, мимо которых пройти просто невозможно. Посмотрите, может быть среди героев данной подборки есть ваши знакомые?
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Источник:

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Метки: Метро   Москва   Юмор   мода   модники   образ   одежда   смех   
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6  комментариев
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5k
Олег 45 минут назад
8. Московский боброшайка
Если подразумевался бобр, то мимо - на фото именно нутрия
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2k
Роман Бумеров Минуту назад
А косплееры чем не угодили? Вместе с аниматорами. Ростовой костюм хищника стоит дохрена, одевается сложно и в такси в нем не влезешь :)
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2k
смт 53 минуты назад
Лысый в бабской шубе - это нечто.
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Richard

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