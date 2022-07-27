Наши любимые модники из метро Питера, которые снова дали жару

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Санкт-Петербург - это уникальный город, в котором живут невероятные люди. Данный пост - тому подтверждение! Наших героев точно нельзя назвать среднестатистическими.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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