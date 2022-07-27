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Наши любимые модники из метро Питера, которые снова дали жару

Наши любимые модники из метро Питера, которые снова дали жару

Автор:
27 июля 2022 18:42
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Юмор   мода   образ   одежда   питер   санкт-петербург   смех   фрик   
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17
Санкт-Петербург - это уникальный город, в котором живут невероятные люди. Данный пост - тому подтверждение! Наших героев точно нельзя назвать среднестатистическими.
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Источник:

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Метки: Метро   Юмор   мода   образ   одежда   питер   санкт-петербург   смех   фрик   
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7  комментариев
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1k
sos1960sos 2 часа назад
И все остальные города нам завидуют!
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5k
Дмитрий 3 минуты назад
Так случается, что последние три года регулярно наведываюсь в Питер по делам "культурно отдохнуть". Подтверждаю. Количество "еб....ых" в Питере бьёт все рекорды. Такое количество "альтернативно одарённых" нет нигде(в плане внешности). Хорошо это или плохо? Скорее всего всё равно. Но иногда такое "чудо" встретишь, что вопрос "зачем" он, прям, просится в студию.
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777
Mr White Man 21 минуту назад
Питер - город контрастов :)
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9k
Пётр 47 минут назад
Ну фриков везде хватает, а так Питер интересный город, с особой изюминкой...

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