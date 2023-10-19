Как последняя британская ведьма секретные сведения слила, и чем она поплатилась за оплошность

Виктория Хелен МакФарлан родилась в 1897 году в Шотландии. В детстве девочка нередко рассказывала родителям, что говорит с духами умерших людей. Те категорически запретили дочери делать подобные заявления в присутствии чужих. Во избежание, так сказать.

Девушка вышла замуж. Избранником Виктории стал бывший военный Генри Дункан, который работал мебельным мастером. Но здоровье, подорванное на войне, давало о себе знать. Мужчине пришлось оставить работу. И жена, которая к тому времени подарила избраннику шестерых наследников и сама не отличалась хорошим здоровьем, задумалась о дополнительном заработке. Желательно непыльном.