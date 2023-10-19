Как последняя британская ведьма секретные сведения слила, и чем она поплатилась за оплошность

Когда времена деятельных инквизиторов прошли, на всякого рода медиумов и охотников за привидениями стал смотреть даже с интересом. И относиться лояльнее.
История женщины, которая считается последней ведьмой Британии, наглядно доказывает, что надо довольствоваться тем, что имеешь, и не прыгать выше головы.
Виктория Хелен МакФарлан родилась в 1897 году в Шотландии. В детстве девочка нередко рассказывала родителям, что говорит с духами умерших людей. Те категорически запретили дочери делать подобные заявления в присутствии чужих. Во избежание, так сказать.
Девушка вышла замуж. Избранником Виктории стал бывший военный Генри Дункан, который работал мебельным мастером. Но здоровье, подорванное на войне, давало о себе знать. Мужчине пришлось оставить работу. И жена, которая к тому времени подарила избраннику шестерых наследников и сама не отличалась хорошим здоровьем, задумалась о дополнительном заработке. Желательно непыльном.
А почему бы и не спиритизм? Очень модное в то время направление: люди, потерявшие на войне молодых родственников, хотели увидеть их в последний раз хотя бы в виде призраков. Правда, конкуренция в этой области была ого-го. Но Генри и сам увлекался темой, прочёл немало специализированной литературы. И на пару с супругой они запустили дело.
Дунканы придумали для своих сеансов особую изюминку – извержение эктоплазмы, из которой материализовывались духи. В этом качестве выступали куски марли и бумажных салфеток, соединённые в хаотичном порядке. Эту заготовку Дункан глотала перед сеансом, а потом срыгивала.
Сначала дело шло ни шатко, ни валко. Но к 30-м чета стала известной и популярной. Пошли хорошие деньги, а многочисленные скептики страстно желали разоблачить мошенников.
Сначала Хелен устроила истерику в ответ на предложение взять кусочек эктоплазмы для анализа. Но потом согласилась. И белая субстанция, выползшая изо рта, оказалась смесью белка куриных яиц и бумаги.
Несмотря на разоблачение, интерес к чете шарлатанов только увеличился, что не могло не радовать Дунканов. Осенью 1941 года на сеансе в Портсмуте Хелен вызвала дух погибшего матроса. Он сообщил, что служил на линкоре HMS Barham, который затонул. А весь экипаж погиб.
На сеансе присутствовал редактор журнала Psychic News Морис Барбанел. Мужчина немедленно связался с военно-морским ведомством, чтобы выяснить правду. Ведь на линкоре было более 800 человек!
Представители ведомства поразились, ведь это оказалось правдой. А информация о происшествии была засекречена. Неужели Хелен действительно вызвала настоящего призрака? Понятно, что речь шла о мошенничестве: у Генри остались знакомые среди военных. Да и семьям погибших информацию сообщили. Поэтому при желании особого труда раздобыть сведения не было.
А Дункан взяли за жабры военные. Ибо негоже военные тайны направо и налево разбалтывать. В 1944 году даму взяли под арест прямо во время сеанса и сопроводили в казематы.
И судили по Закону о колдовстве аж 1735 года. В соответствии с которым любой человек, утверждавший, что обладает магическими способностями или умеет колдовать, будет арестован.
Разбирательство вышло громким и привлекло внимание широкой общественности и даже самого Черчилля. Который, впрочем, пренебрежительно отозвался о происходящем как о шутовстве.
Женщине не позволили на суде продемонстрировать способности. Не помогли и многочисленные свидетельские показания. Хелен приговорили к 9 месяцам тюремного заключения. Выйдя на свободу, женщина зареклась иметь дело со всякой потусторонней чертовщиной.
Но не сдержала слово: через 10 лет её снова арестовал на сеансе. Правда, процесс проводить не стали – погрозили пальчиком и отпустили. Впрочем, стресс дал о себе знать, и уже немолодая женщина скончалась через несколько недель.
Последователи последней ведьмы Британии, считающие Дункан настоящим медиумом, вот уже более 60 лет пытаются восстановить её честное имя. Пока безуспешно.
Источник:
- Страхи как экспонаты и их собиратель Зак Баганс
- Проклятие старого фермера Джайлза Кори
- Флоренс Кук – говорящая с призраками
- Короткое счастье британки, которая стала женой привидения
- Юная ведьма и её месть с того света