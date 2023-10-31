Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации

Легенде о Чёрной даме или, как её ещё называют, Чёрной панне из Несвижа уже более 450 лет. А причина её появления банальна – отсутствие возможности коронованных особ создавать семью по любви, а не в силу долга перед страной.
Барбара Радзивилл (1520-1551) – королева польская и великая княгиня литовская стала правительницей не вдруг. Через двоюродную сестру, которая была очень красива, путь в мир знатных и влиятельных решил проложить её брат Николай.
После знакомства с будущим польским королём Сигизмундом Августом у девушки с ним начался роман. А Николай Радзивилл якобы случайно застукал парочку и потребовал жениться. Однако и влиятельные аристократы, и семья были категорически против тайного брака. Несколько лет противостояния и интриг, старательно сплетаемых вдовствующей королевой, не принесли результата. Сигизмунд Август отказался аннулировать брак. И в 1550 году Барбара была признана польской королевой.
Счастье оказалось недолгим: не прошло и года, как мать короля Бона Сфорца отравила неугодную невестку. Проблем не возникло, поскольку дама принадлежала к роду Медичи, которые вполне себе неплохо разбирались в ядах.
Барбару похоронили в Кафедральном соборе в Вильно. А овдовевший король очень тосковал по своей Басе. И однажды, навещая братьев покойной, решился на ритуал вызова души из загробного мира. Который прошёл удачно. Но король нарушил запрет прикасаться к призраку и бросился обнимать свою ненаглядную. Связь с загробным миром прервалась, и душа несчастной навеки оказалась заточённой в стенах Несвижского замка, где её вызвали.
Неупокоенный дух блуждает по замку в траурных одеждах в знак своей короткой любви. Появляется чаще в первом часу ночи и предвещает, что обычное дело с призраками, малоприятные вещи. К примеру, пожар, который случился в 2002 году. Во времена Великой Отечественной находившиеся здесь немцы верили в эту легенду и начинали палить в любую тень, видя в ней Чёрную панну.
У легенды есть и более прозаичные версии. В соответствии с одной, Барбара уже была замужем до брака с королём. Но быстро овдовела и, как говорится, бросилась в омут с головой, заводя бесконечные романы. И братья якобы поймали её с будущим королём, прекрасно зная, что монарх далеко не первый в череде любовников прекрасной Баси.
И Бона Сфорца не была причастна к смерти невестки: ту доконала нехорошая болезнь, которой Барбара заразилась от одного из любовников.
Есть также объяснение, что Барбара умерла из-за приёма лекарств от бесплодия (кстати, Сигизмунд II Август Ягеллон так и не оставил наследников, и на нём династия прервалась). Но это не отменяет возможного факта спиритического сеанса и рождения Чёрной панны, дух которой продолжает радовать туристов, медленно проплывая по коридорам замка в ожидании своего короля.
Как бы там ни было на самом деле, но романтическая легенда о Барбаре легла в основу множества произведений разных жанров.
Источник:
- Великие за доской: как глобальная эпидемия подстегнула интерес общества к мистике и загробному миру
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- Призрачная деревня Аль-Мадам, навечно застывшая в песчаных объятиях пустыни
Мы несчастные, царевны
Нам законом
Запрещается любить.
В царских семьях
Уж такой порядок древний:
По расчёту
Надо замуж выходить…"