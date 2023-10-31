Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации

Счастье оказалось недолгим: не прошло и года, как мать короля Бона Сфорца отравила неугодную невестку. Проблем не возникло, поскольку дама принадлежала к роду Медичи, которые вполне себе неплохо разбирались в ядах.

Барбару похоронили в Кафедральном соборе в Вильно. А овдовевший король очень тосковал по своей Басе. И однажды, навещая братьев покойной, решился на ритуал вызова души из загробного мира. Который прошёл удачно. Но король нарушил запрет прикасаться к призраку и бросился обнимать свою ненаглядную. Связь с загробным миром прервалась, и душа несчастной навеки оказалась заточённой в стенах Несвижского замка, где её вызвали.