Флоренс Кук – говорящая с призраками

С приходом моды на спиритические сеансы, которая охватила общество, начиная с середины XIX века, как грибы после дождя полезли мошенники всех мастей, стремившиеся заработать на людском горе и любопытстве. Но были среди них и фигуры столь же неоднозначные, сколь и занимательные.
Британский медиум Флоренс Кук (1856 – 1904) сумела привлечь к себе внимание аристократов, исследователей и даже представителей правящей династии.
По словам матери, девочка с юных лет демонстрировала необычные способности, что вызывало у окружающих страх и отторжение. В полную силу девушка смогла показать свой дар на встрече с одноклассниками в родном доме. Фло сумела вызвать дух во время спиритического сеанса, который в итоге поднял стол вместе с медиумом в воздух.
Слава о способностях девушки стала распространяться по Лондону. Народ начал записываться к ней на сеансы. Во время которых происходили и разного рода казусы. Однажды стол опять неожиданно поднялся в воздух, а в другой раз духи сорвали с Кук одежду.
С этого момента для сеансов ввели правила: девушка сидела на кухне, привязанная к стулу. А посетители могли наблюдать за ходом сеанса через маленькое оконце, проделанное в шкафу.
Один из клиентов – влиятельный юрист Чарльз Блэкберн обеспечил Кук ежегодным содержанием. И теперь у медиума появилась возможность полностью погрузиться в любимое дело, не думая о хлебе насущном.
Фурором стал случай 1872 года. На сеанс пришёл дух женщины, которая назвалась дочерью пирата Генри Моргана Кэти Кинг. И объявила, что вернулась в мир живых, чтобы расплатиться за совершённые при жизни злодейства.
С каждым новым сеансом бестелесный дух приобретал всё более чёткие очертания. А потом и вовсе приобрёл своего рода плоть – к Кэти даже можно было прикоснуться. Кук объявили лучшим материализатором своего времени.
Понятно, что не обходилось и без скептиков. Адвокат Уильям Фолкман, страстно желавший разоблачить мошенницу, хотел доказать, что Кэти – это переодетая и загримированная Флоренс. И схватил её за руку. Но разгневанный призрак буквально растворился в воздухе, а Флоренс обнаружилась там, где и должна была быть – на кухне в бессознательном состоянии, привязанная к стулу.
Действия Фолкмана породили так называемый эктоплазмический удар – явление быстрого втягивания высвобожденной призраком энергии в тело медиума. Что может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем и даже смерть.
Но всё обошлось. А привлечённые рассказом о явлении люди хлынули на сеансы буквально лавиной.
Как раз после шумихи с Кэти женщиной заинтересовался видный учёный, физик, химик, член и в период 1913-15 гг. глава Лондонского Королевского общества Уильям Крукс.
Он приобрел для Флоренс квартиру в Лондоне и стал регулярно посещать сеансы, чтобы понять, действительно ли Кук медиум, или всё дело в грамотном театрализованном действе.
Крукс привлёк сторонних наблюдателей и ужесточил правила проведения сеансов. Вплоть до того, что волосы Флоренс несколько раз обмотали вокруг вбитого в пол гвоздя. Эти упредительные меры никак не повлияли на приход духа: Флоренс оставалась на кухне, а Кэти расхаживала по комнате, где собирались зрители. Нельзя отрицать явное сходство женщин, которые доказывают немногие сохранившиеся фото духа. Но тот же Артур Конан Дойл, который очень увлекался идеями спиритуализма, описал это следующим образом:
Это явление – одна из загадок материализации, требующая изучения, а не насмешек. Лица призраков, только недавно появившихся в нашем мире, нередко напоминают лица медиумов. Это объясняется тем, что духовная оболочка медиума становится основой для воплощения сущности духа, однако, когда они набирают собственную силу, проявляются и их истинные лица.
Во время сеансов измеряли пульс обеим женщинам. Он был разным. Даже отрезали Кэти прядь волос. Она оказалась светлой, тогда как сама Флоренс была яркой шатенкой.
После детального отчёта Крукса в научном сообществе разгорелся скандал. Учёный чуть не лишился членства в Королевском обществе. Его (и небезосновательно) обвинили в любовной связи с Флоренс, в связи с чем Уильям и прикрывал мошенническую деятельность своей любовницы.
Но тот яростно всё отрицал:
Выражается она открыто и прямо, и я ни разу не заметил хотя бы малейшей попытки схитрить. Конечно, я уверен, обман не мог удаться ей при всём желании; я бы сразу заметил, что что-то неладно, ибо она по натуре своей не способна на ложь. Предположить, что пятнадцатилетняя школьница способна задумать и в течение трёх лет успешно осуществлять надувательство такого масштаба, соглашаясь при этом на любые испытания, подвергаясь тщательному обследованию, безропотно проходить осмотр как до, так и после сеансов, и при этом показывать в моём доме даже более поразительные вещи, чем в доме родителей, сознавая, что находится под тщательным наблюдением... Здравый смысл заставляет скорее поверить в то, что Кэти Кинг на самом деле являлась тем, кем называла себя, нежели в то, что её появления, происходившие на протяжении трёх лет, были результатом надувательства.
В 1874 году на очередном сеансе дух Кэти объявил, что время вышло. И ей пора уходить. У очнувшейся Флоренс случилась истерика. Она забросила спиритизм, вышла замуж и несколько лет вела обычную жизнь.
Но через несколько лет вернулась к прежней деятельности, представив на сеансе призрак девушки Мэри. В 1880 году один из участников схватил Мэри за руку и одновременно открыл шторку, за которой скрывалась медиум.
Ожидаемо Флоренс там не было. И призраком оказалась она сама. Репутация Кук была безвозвратно потеряна. Правда, её защитники утверждали, что так бывает, когда дух завладевает телом медиума в состоянии транса.
Но веры ей больше не было. И хотя на следующих сеансах она задействовала наблюдателей, популярность постепенно сошла на нет. В 1904 году женщина умерла от пневмонии. Оставив богатую пищу для споров о личности Флоренс Кук.
Как считаете, кем она была – медиумом или талантливой фокусницей, стремящейся заработать на любопытстве и доверии людей?
Источник:
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- Па-а-а-п, там духи с тётеньки одежду срывают!
- А что, сынок, давненько я на спиритических сеансах не был...