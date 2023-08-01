Флоренс Кук – говорящая с призраками

Во время сеансов измеряли пульс обеим женщинам. Он был разным. Даже отрезали Кэти прядь волос. Она оказалась светлой, тогда как сама Флоренс была яркой шатенкой.

После детального отчёта Крукса в научном сообществе разгорелся скандал. Учёный чуть не лишился членства в Королевском обществе. Его (и небезосновательно) обвинили в любовной связи с Флоренс, в связи с чем Уильям и прикрывал мошенническую деятельность своей любовницы.

Но тот яростно всё отрицал:

Выражается она открыто и прямо, и я ни разу не заметил хотя бы малейшей попытки схитрить. Конечно, я уверен, обман не мог удаться ей при всём желании; я бы сразу заметил, что что-то неладно, ибо она по натуре своей не способна на ложь. Предположить, что пятнадцатилетняя школьница способна задумать и в течение трёх лет успешно осуществлять надувательство такого масштаба, соглашаясь при этом на любые испытания, подвергаясь тщательному обследованию, безропотно проходить осмотр как до, так и после сеансов, и при этом показывать в моём доме даже более поразительные вещи, чем в доме родителей, сознавая, что находится под тщательным наблюдением... Здравый смысл заставляет скорее поверить в то, что Кэти Кинг на самом деле являлась тем, кем называла себя, нежели в то, что её появления, происходившие на протяжении трёх лет, были результатом надувательства.

В 1874 году на очередном сеансе дух Кэти объявил, что время вышло. И ей пора уходить. У очнувшейся Флоренс случилась истерика. Она забросила спиритизм, вышла замуж и несколько лет вела обычную жизнь.