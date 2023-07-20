Страхи как экспонаты и их собиратель Зак Баганс

Человеческая натура устроена таким образом, что когда всё идёт ровно, хорошо и однообразно, то душа начинает скучать и хочет экстрима и развлечений. Эту особенность успешно эксплуатируют в индустрии экстремальных развлечений. А самый простой способ получить свою долю адреналина – посмотреть фильм ужасов.
В основе многих ужастиков реальные истории – легенды о заколдованных куклах, истории жизни маньяков и убийц и сомнительные рассказы о встречах с пришельцами или зомби.
А что если собрать в одном месте качественную выжимку из таких историй и их героев? Такая идея пришла в голову Заку Багансу, решившему отвести под уникальный музей здание 1938 года. Изначально оно принадлежало известному бизнесмену того времени, но с годами дом приобрёл дурную славу: в нём почему-то стали оседать души людей, не сумевших перейти в мир иной, и пакостить ныне живущим.
Зак Баганс – телеведущий. Вторым, но не менее важным родом деятельности является расследование паранормальных явлений. Баганс прославился после выхода программы «Приключения призраков» на канале Travel Channel. Несколько лет назад Зак Баганс взялся за поиск необычных предметов для особого музея. Его идея воплотилась в реальность в 2017 году, когда он открыл Музей привидений в Лас-Вегасе.
Сейчас Зак Баганс живет в Лас-Вегасе и может уделять максимум времени своему детищу – коллекции памятных вещей, связанных с эпичными смертями и знаменитыми серийными убийцами. Но это не просто бессмысленное нагромождение вещей дилетанта. Музей – это целый мир, куда приходят отвести душу любители паранормальных явлений.
Музей с привидениями состоит из 33 комнат, в каждой из которых собрана коллекция странных и жутких экспонатов. Свою тему здесь без труда найдет любой любитель чертовщины.
Среди экспонатов – ящик Диббука, который, как считается, послужил вдохновением для создания фильма ужасов «Одержимость».
Кроме того, гости могут поближе познакомиться с «фургоном смерти», который принадлежал самому Джеку Кеворкяну – американскому врачу и популяризатору эвтаназии по прозвищу «Доктор Смерть».
Здесь же находится зеркало Белы Лугоши. Считается, что после отражения картины жестокого убийства оно впитало в себя зловещую энергетику и заселилось призраками. А сам Лугоши – первый актёр, сыгравший Дракулу и создавший эталонный образ вампира, якобы занимался оккультизмом.
Эти артефакты – лишь верхушка айсберга. Экспозиция включает сотни объектов. При этом внешне музей выглядит как типичный американский дом. Но его содержимое – это совсем другая история.
Для придания соответствующей атмосферы персонал предупреждает посетителей, что из музея они могут уйти не одни, а с каким-нибудь злобным прицепившимся духом, который стремится вырваться на волю, чтобы продолжить творить свои тёмные дела.
Хотя, почему, собственно, тёмные? Призрак вполне может оказаться добрым помощником. Ведь в нашем мире, который тоже своего рода гигантский музей, иногда происходят встречи с тем, что оказывается не тем, чем изначально казалось.
Пошли бы в такое колоритное местечко?
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