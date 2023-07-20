Страхи как экспонаты и их собиратель Зак Баганс

А что если собрать в одном месте качественную выжимку из таких историй и их героев? Такая идея пришла в голову Заку Багансу, решившему отвести под уникальный музей здание 1938 года. Изначально оно принадлежало известному бизнесмену того времени, но с годами дом приобрёл дурную славу: в нём почему-то стали оседать души людей, не сумевших перейти в мир иной, и пакостить ныне живущим.