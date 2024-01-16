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Фотокамера запечатлела жуткого «ночного духа», наблюдающего за бегуньей на Гавайях

Фотокамера запечатлела жуткого «ночного духа», наблюдающего за бегуньей на Гавайях

Автор:
16 января 2024 15:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Гавайи   Загадка   дух   истории людей   необъяснимое   необычные истории   потусторонние силы   призрак   
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Будь вы закоренелым скептиком или верующим в паранормальные явления, в заявлениях о якобы существующих потусторонних существах всегда есть что-то удивительно любопытное и притягательное. Недавно в Сети завирусилось «живое фото» женщины, принимавшей участие в забеге на Гавайях. В кадр попал некий зловещий персонаж, которого, по идее, там быть не могло...


В 2019 году бегунья Кей Борлейс принимала участие в 100-мильном забеге на выносливость Trail 100-Mile Endurance Run от Hawaiian Ultra Running Team в районе Оаху, который состоит из пятикратного пробега 20-мильной петли по тропам Гонолулу-Маука.


Её сопровождала подруга, которая снимала забег на камеру. По словам Кей, дистанция была сложной из-за многочисленных препятствий вроде корней деревьев и переправ через воду в тропическом лесу. Она, оступившись, повредила стопу, была вынуждена сойти с дистанции и вернуться домой. Позже она попросила свою подругу Кэсси прислать ей отснятый материал.


При просмотре кадров Кей остолбенела, заметив странную фигуру в плаще, появившуюся на заднем плане одного из снимков. «Мы по сей день не знаем, что это было», — говорит она. На кадрах видно, как фигура выходит из-за дерева и проходит мимо неё, хотя женщина утверждает, что не помнит, чтобы на этом участке тропы был кто-то еще.


«Причина, по которой на этой части тропы никого не было, заключается в том, что все бегуны должны были бежать по часовой стрелке, — объясняет она в своем блоге. — А туристы не выходили так рано. Мы не видели никого в течение нескольких часов, пока бежали вместе. Так что мы были  — и до сих пор уверены — что там никого не было».


Покопавшись, Кей обнаружила легенду о группе призраков, обитающих на Гавайях, под названием Night Marchers — Марширующие в Ночи. Это Ночные Воины, священные духи, которые путешествуют по ночам, охраняя людей, и простому человеку не разрешается смотреть на них. По народным поверьям, нарушение этого правила означает смерть. Если человек встретится с одним из этих загадочных существ, он должен раздеться догола и лечь лицом вниз, чтобы не смотреть на духа. Если помочиться на себя, это поможет сохранить жизнь, как и кровное родство с одним из тропических призраков, участвующих в ночной процессии.


Так что Кей Борлейс по незнанию легко отделалась.


К сожалению, жители Гавайев обвинили Борлейс в том, что она рассказывает басни.


После того как она выложила фотографии в социальные сети, на спортсменку обрушился шквал ненависти. Её и ее подругу Кэсси назвали «хаолами» (местное уничижительное название белых людей) и пожелали, чтобы она встретила Марширующих в Ночи по-настоящему и умерла «насильственной смертью». Некоторые обвиняли Борлейс в том, что она подделала снимок, а другие утверждали, что это просто «наркоман», бредущий по тропинке.


Однако любительница бега продолжает утверждать, что видела нечто необычное.

«У нас есть фотографии и «живое фото» как доказательство... чего-то», — заявила Борлейс, которая планирует вернуться и пройти 100-мильную дистанцию HURT и, возможно, встретиться со своим «старым другом».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гавайи   Загадка   дух   истории людей   необъяснимое   необычные истории   потусторонние силы   призрак   
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17  комментариев
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2k
Aleksandr Karin 53 минуты назад
тоже мне дух. у нас таких духов у алкомаркетов пруд пруди
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460
Кристофер Робин 11 минут назад
Чего-то вспомнилась: "Если бы мы знали что это такое, но мы не знаем что это такое". Если объективно, то на видео чернокожая девушка, с короткой стрижкой, идущая по своим делам. Сжатие mpeg сыграло злую шутку с ее внешностью, так как быстрые смены сцены для не контрасных объектов страдают сильнее всего при сжатии.
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6k
Alex 15 минут назад
Да бомж местный по своим делам шел куда-то.
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9k
Роман 16 минут назад
Бомж местный вышел поглядеть что за фигей эти бледнолицые занимаются...
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2k
Baklanavr Полчаса назад
@он должен раздеться догола и лечь лицом вниз, чтобы не смотреть на духа.@

Ну ради такого шоу со стороны бегуний можно и в кустах духа поизображать.
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Обыкновенный фантом...
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460
Кристофер Робин KotSkripaley 10 минут назад
Для Вас это обычное дело?
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1k
paranoik_ 39 минут назад
Drochilius Simplisimos
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7k
V2.Smirnov 43 минуты назад
Дрочит, небось.
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19k
Михаил Гривин 43 минуты назад
Отгадка на ладони: тут приведены два фото, оригинал и увеличение. Берём и самостоятельно увеличиваем фото - никакого "духа" нет.
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18k
тов.Suhov 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Звёздный странник 57 минут назад
Общество всегда было с прибабахом
Раньше могли поверить в духов и НЛО при наличии одной лишь ТЕКСТОВОЙ статьи и слов "Я видел".
А сейчас, даже при наличии фото и видео, орут: "Это фейк и постанова!" А если даже и пощупают сами, то скажут: "Это аниматор из кружка самодеятельности".
Странные однако...
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16k
куджо Час назад
Беглый раб
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