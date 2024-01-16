Фотокамера запечатлела жуткого «ночного духа», наблюдающего за бегуньей на Гавайях

Будь вы закоренелым скептиком или верующим в паранормальные явления, в заявлениях о якобы существующих потусторонних существах всегда есть что-то удивительно любопытное и притягательное. Недавно в Сети завирусилось «живое фото» женщины, принимавшей участие в забеге на Гавайях. В кадр попал некий зловещий персонаж, которого, по идее, там быть не могло...
В 2019 году бегунья Кей Борлейс принимала участие в 100-мильном забеге на выносливость Trail 100-Mile Endurance Run от Hawaiian Ultra Running Team в районе Оаху, который состоит из пятикратного пробега 20-мильной петли по тропам Гонолулу-Маука.
Её сопровождала подруга, которая снимала забег на камеру. По словам Кей, дистанция была сложной из-за многочисленных препятствий вроде корней деревьев и переправ через воду в тропическом лесу. Она, оступившись, повредила стопу, была вынуждена сойти с дистанции и вернуться домой. Позже она попросила свою подругу Кэсси прислать ей отснятый материал.
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При просмотре кадров Кей остолбенела, заметив странную фигуру в плаще, появившуюся на заднем плане одного из снимков. «Мы по сей день не знаем, что это было», — говорит она. На кадрах видно, как фигура выходит из-за дерева и проходит мимо неё, хотя женщина утверждает, что не помнит, чтобы на этом участке тропы был кто-то еще.
«Причина, по которой на этой части тропы никого не было, заключается в том, что все бегуны должны были бежать по часовой стрелке, — объясняет она в своем блоге. — А туристы не выходили так рано. Мы не видели никого в течение нескольких часов, пока бежали вместе. Так что мы были — и до сих пор уверены — что там никого не было».
Покопавшись, Кей обнаружила легенду о группе призраков, обитающих на Гавайях, под названием Night Marchers — Марширующие в Ночи. Это Ночные Воины, священные духи, которые путешествуют по ночам, охраняя людей, и простому человеку не разрешается смотреть на них. По народным поверьям, нарушение этого правила означает смерть. Если человек встретится с одним из этих загадочных существ, он должен раздеться догола и лечь лицом вниз, чтобы не смотреть на духа. Если помочиться на себя, это поможет сохранить жизнь, как и кровное родство с одним из тропических призраков, участвующих в ночной процессии.
Так что Кей Борлейс по незнанию легко отделалась.
К сожалению, жители Гавайев обвинили Борлейс в том, что она рассказывает басни.
После того как она выложила фотографии в социальные сети, на спортсменку обрушился шквал ненависти. Её и ее подругу Кэсси назвали «хаолами» (местное уничижительное название белых людей) и пожелали, чтобы она встретила Марширующих в Ночи по-настоящему и умерла «насильственной смертью». Некоторые обвиняли Борлейс в том, что она подделала снимок, а другие утверждали, что это просто «наркоман», бредущий по тропинке.
Однако любительница бега продолжает утверждать, что видела нечто необычное.
«У нас есть фотографии и «живое фото» как доказательство... чего-то», — заявила Борлейс, которая планирует вернуться и пройти 100-мильную дистанцию HURT и, возможно, встретиться со своим «старым другом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну ради такого шоу со стороны бегуний можно и в кустах духа поизображать.
Раньше могли поверить в духов и НЛО при наличии одной лишь ТЕКСТОВОЙ статьи и слов "Я видел".
А сейчас, даже при наличии фото и видео, орут: "Это фейк и постанова!" А если даже и пощупают сами, то скажут: "Это аниматор из кружка самодеятельности".
Странные однако...