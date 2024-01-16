Фотокамера запечатлела жуткого «ночного духа», наблюдающего за бегуньей на Гавайях

В 2019 году бегунья Кей Борлейс принимала участие в 100-мильном забеге на выносливость Trail 100-Mile Endurance Run от Hawaiian Ultra Running Team в районе Оаху, который состоит из пятикратного пробега 20-мильной петли по тропам Гонолулу-Маука.

Её сопровождала подруга, которая снимала забег на камеру. По словам Кей, дистанция была сложной из-за многочисленных препятствий вроде корней деревьев и переправ через воду в тропическом лесу. Она, оступившись, повредила стопу, была вынуждена сойти с дистанции и вернуться домой. Позже она попросила свою подругу Кэсси прислать ей отснятый материал.