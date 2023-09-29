FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5965 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Проклятие старого фермера Джайлза Кори

Проклятие старого фермера Джайлза Кори

Автор:
29 сентября 2023 15:35
Сообщество : Истории
Метки: Ведьма   Джайлз Кори   Доказательство   выбор   история   невиновность   салем   суд   упрямство   
1659
5

Слово способно излечить, а способно и убить. И эта неоднозначная история служит наглядным тому доказательством.

Джайлз Кори (ок. 1611 – 1692 гг.) был обычным фермером в Салеме. Где в этот период как раз шло активное преследование ведьм. Пожилые супруги были членами церковной общины, но от преследования их это не спасло.

×
×

Марта Кори не выдержала абсолютного отсутствия логики при проведении судебных процессов против так называемых ведьм. И прилюдно высказала своё мнение, хорошенько проехавшись по судье и всей системе в целом.

Чем подписала себе приговор: параноидально настроенные горожане тут же донесли куда следует, аргументировав донос простой истиной – ворон ворону глаз не выклюет.

Женщину тут же взяли под стражу. Джайлз попытался вступиться за супругу, но незамедлительно очутился в казематах сам, куда его препроводил местный шериф Джордж Корвин. Ведь дополнительная ведьма или колдун – это плюсик в карму служителя закона.

Джайлза начали допрашивать, требуя признания в колдовстве. Но фермер стоял на своём и отметал все претензии. Дело грозило затянуться из-за упрямства старика. Незамедлительно отыскались сомнительные свидетели, признавшиеся, что призрак Джайлза преследовал и мучил их. И фермер должен понести заслуженное наказание.

На суде он молчал, надеясь на действие закона, в соответствии с которым, если он не будет судиться, его нельзя будет судить. К тому же будучи человеком прагматичным, мужчина хотел обезопасить наследников, сохранив всю собственность, которая при признании вины отходила в казну.

И вместо государева суда упрямец выбрал пытку. Peine forte et dure. В англосаксонской системе права это была разновидность пыток, применявшихся к подозреваемым, которые отказывались выступить перед судом.

На грудь человека клали доску и помещали сверху камни, постепенно увеличивая давление, что могло привести к смерти. Для того чтобы попасть под юрисдикцию суда, подозреваемый обязан был либо признать вину, либо начать оправдываться.

Если он продолжал хранить молчание и умирал под пыткой, он формально оставался невиновным. Некоторые обвиняемые, которым угрожала смертная казнь, предпочитали смерть от peine forte et dure, в таком случае их имущество могло избежать конфискации и перейти наследникам.

Старик оказался невероятно стойким. И продержался двое суток, лишь хрипя своим мучителям: «Ещё, положите ещё». Несчастную Марту повесили спустя три дня. Но имущество осталось в семье. Перед последним вздохом упрямый старик успел проклясть Салем.

В 1711 году гражданские права многих жертв, в числе которых был и Джайлз Кори, были восстановлены. Год спустя церковь Салем-Виллидж отменила его отлучение от церкви.

Джордж Корвин шантажом выманил у зятя Кори денег, грозя, что отберёт землю. И внезапно скончался от сердечного приступа. Что странно, то же самое происходило со всеми его преемниками. А призрак Кори местные видели в городке плоть до 1914 года, пока Великий Салемский пожар не уничтожил 1376 зданий, к одному из которых, видимо, был привязан дух упрямого старика.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Ведьма   Джайлз Кори   Доказательство   выбор   история   невиновность   салем   суд   упрямство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
279
Fil 42 минуты назад
81 год был дедушке...

Молодец, за жену заступился, а не засунул язык в одно место. Хотя, если бы жена свой язык попридержала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Егор 23 минуты назад
Стойкий дедушка. "Вересковый мед" аж вспомнился. Только там за идею, а тут за бабки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94778



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил сжегшего Коран Никиту Журавеля
«Побил и правильно сделал»: Рамзан Кадыров выложил запись, на которой его сын проучил...
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
Набирающие популярность в сообществах
Как приготовить самый вкусный борщ: секреты и хитрости от шефа
Как приготовить самый вкусный борщ: секреты и хитрости от шефа
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#забавно#животные#Автовсячина#Москва#полиция#смех#креатив
#машина#люди#интересное#история#интересно#позитив#истории#Разное#девушки#сарказм
#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#США#Китай#собака#дети#смешно
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) Как дочь правителя викингов переквалифицировалась в пиратскую королеву Как дочь правителя викингов переквалифицировалась в пиратскую королеву Бася Пясецка, её слово и дело Бася Пясецка, её слово и дело Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый? Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый? Юная ведьма и её месть с того света Юная ведьма и её месть с того света Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник? Кристофер Найт: душевный созерцатель или коварный преступник?

На что жалуетесь?

Вернуться