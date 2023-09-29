Проклятие старого фермера Джайлза Кори

Женщину тут же взяли под стражу. Джайлз попытался вступиться за супругу, но незамедлительно очутился в казематах сам, куда его препроводил местный шериф Джордж Корвин. Ведь дополнительная ведьма или колдун – это плюсик в карму служителя закона.

Джайлза начали допрашивать, требуя признания в колдовстве. Но фермер стоял на своём и отметал все претензии. Дело грозило затянуться из-за упрямства старика. Незамедлительно отыскались сомнительные свидетели, признавшиеся, что призрак Джайлза преследовал и мучил их. И фермер должен понести заслуженное наказание.

На суде он молчал, надеясь на действие закона, в соответствии с которым, если он не будет судиться, его нельзя будет судить. К тому же будучи человеком прагматичным, мужчина хотел обезопасить наследников, сохранив всю собственность, которая при признании вины отходила в казну.