Проклятие старого фермера Джайлза Кори

Слово способно излечить, а способно и убить. И эта неоднозначная история служит наглядным тому доказательством.
Джайлз Кори (ок. 1611 – 1692 гг.) был обычным фермером в Салеме. Где в этот период как раз шло активное преследование ведьм. Пожилые супруги были членами церковной общины, но от преследования их это не спасло.
Марта Кори не выдержала абсолютного отсутствия логики при проведении судебных процессов против так называемых ведьм. И прилюдно высказала своё мнение, хорошенько проехавшись по судье и всей системе в целом.
Чем подписала себе приговор: параноидально настроенные горожане тут же донесли куда следует, аргументировав донос простой истиной – ворон ворону глаз не выклюет.
Женщину тут же взяли под стражу. Джайлз попытался вступиться за супругу, но незамедлительно очутился в казематах сам, куда его препроводил местный шериф Джордж Корвин. Ведь дополнительная ведьма или колдун – это плюсик в карму служителя закона.
Джайлза начали допрашивать, требуя признания в колдовстве. Но фермер стоял на своём и отметал все претензии. Дело грозило затянуться из-за упрямства старика. Незамедлительно отыскались сомнительные свидетели, признавшиеся, что призрак Джайлза преследовал и мучил их. И фермер должен понести заслуженное наказание.
На суде он молчал, надеясь на действие закона, в соответствии с которым, если он не будет судиться, его нельзя будет судить. К тому же будучи человеком прагматичным, мужчина хотел обезопасить наследников, сохранив всю собственность, которая при признании вины отходила в казну.
И вместо государева суда упрямец выбрал пытку. Peine forte et dure. В англосаксонской системе права это была разновидность пыток, применявшихся к подозреваемым, которые отказывались выступить перед судом.
На грудь человека клали доску и помещали сверху камни, постепенно увеличивая давление, что могло привести к смерти. Для того чтобы попасть под юрисдикцию суда, подозреваемый обязан был либо признать вину, либо начать оправдываться.
Если он продолжал хранить молчание и умирал под пыткой, он формально оставался невиновным. Некоторые обвиняемые, которым угрожала смертная казнь, предпочитали смерть от peine forte et dure, в таком случае их имущество могло избежать конфискации и перейти наследникам.
Старик оказался невероятно стойким. И продержался двое суток, лишь хрипя своим мучителям: «Ещё, положите ещё». Несчастную Марту повесили спустя три дня. Но имущество осталось в семье. Перед последним вздохом упрямый старик успел проклясть Салем.
В 1711 году гражданские права многих жертв, в числе которых был и Джайлз Кори, были восстановлены. Год спустя церковь Салем-Виллидж отменила его отлучение от церкви.
Джордж Корвин шантажом выманил у зятя Кори денег, грозя, что отберёт землю. И внезапно скончался от сердечного приступа. Что странно, то же самое происходило со всеми его преемниками. А призрак Кори местные видели в городке плоть до 1914 года, пока Великий Салемский пожар не уничтожил 1376 зданий, к одному из которых, видимо, был привязан дух упрямого старика.
Источник:
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