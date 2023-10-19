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Братьев Запашных вызвали в Госдуму и потребовали объяснений за жестокое обращение с животными

Братьев Запашных вызвали в Госдуму и потребовали объяснений за жестокое обращение с животными

Автор:
19 октября 2023 14:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Нечаев   Госдума   братья Запашные   генпрокуратура   дрессировщики   жестокость   животные   обвинения   хищники   
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Дрессировщики считают, что депутаты просто пиарятся за их счёт.

Пару недель назад братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Поводом стало видео, в котором они изобретательно лупцуют животных палками и брызгают в них водой и даже заливают из огнетушителя.

Как выяснилось позже - братья над хищниками не издевались, а пресекали стычки между животными. Но всё равно - общественность разбушевалась, пошли даже обращения в прокуратуру.

Спустя пару дней после выхода в свет ролика, партия «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирке. Парламентарии заявили, что из 500 российских цирков 116 использовали зверей незаконно, а в 48 заведениях к ним применяли насилие. Это статистика Генпрокуратуры.

Когда развлечение людей строят на насилии над животными — это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира. Отличный пример — Cirque du Soleil, я был там с сыном дважды. Шоу мирового уровня можно делать и без насилия над животными, - сообщил Нечаев.

Это прокомментировал Эдгард Запашный:

Травля Запашных нужна только для того, чтобы через самих ярких людей в принципе решить вопрос о существовании российского цирка. Других задач у этих людей нету. Следующий шаг - это зоопарки... Цирк — это только первая ступень, менее всех защищенная.

И добавил, что они с братом объездили полмира со своим шоу - нигде и никто никакой жестокости не зафиксировал. Если что-то и происходит, то это «единичный случай»:

Один случай в несколько лет. И даже если Эдгард Запашный сошел с ума и избил своего тигра - имеем ли мы право через этот единичный случай говорить о целой индустрии? Имеем ли мы право оскорблять Дуровых, Куклачевых, Филатовых? Это готов поддержать только безумец или некомпетентный человек, который решил хайпануть.

А его брат Аскольд выпустил ролик, в котором подробно разобрал все ситуации драк животных. И объяснил, что если в это не вмешаться, то хищники могут просто покалечить или убить друг друга.

Также дрессировщики пришли на обсуждение законопроекта в Госдуму. Там они вновь объяснили свою точку зрения на драки животных и использование зверей в цирке. Во время их выступления, Алексей Нечаев покинул зал.

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Метки: Алексей Нечаев   Госдума   братья Запашные   генпрокуратура   дрессировщики   жестокость   животные   обвинения   хищники   
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13  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
В Думе других дел нет? Жестокое обращение с животными к полиции. Запрет животных в цирке? Так давно пора. Я понимаю заповедники, это правильно и для защиты. Для чего издеваться над животными в цирке? Этого я точно не понимаю.
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11k
DumDum 12 минут назад
Даёшь ТЖЛ! Тигриные Жизни Важны!
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34k
Fat Lynx 24 минуты назад
Дайте кто-нибудь депутатам тигра, пусть покажут как надо дрессировать оного.
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18k
Shtoppi 53 минуты назад
<<Дрессировщики считают, что депутаты просто пиарятся за их счёт.>>
----------
депутатам нужно имитировать процесс бурной деятельности, чтобы показать целесообразность своего содержания и существования вообще, потому что сидеть, нихуа не делать и при этом получать большие деньги за счет налогоплательщиков, у этих ленивых бездарей получается все хуже и хуже. вот клоуны и ерзают по каждому поводу.
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5k
Горожанин Час назад
А билеты продают за просмотр депутатов в Госдуме? Как в цирке и зоопарке. В других странах такие просмотры и экскурсии - норма. И у нас так нужно. Хочется на живых депутатов посмотреть. Тигры приелись.
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262
ruslan d Час назад
Да понятно , что дрессура предполагает насильственный метод , как бы для тигра не свойственно прыгать с тумбы на тумбу ... но это реальное издевательство над животным в угоду бабок и аплодисментов . Средневееовые развлечения ...
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691
thrashbox Час назад
Это должно быть здесь
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