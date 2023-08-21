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На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота

На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота

Автор:
21 августа 2023 20:47
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   ленивец   оцелот   природа   фото   хищники   
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Скрытые камеры в природном заповеднике Ясуни на востоке Эквадора засняли попытки хищника-оцелота напасть на ленивца. Казалось бы, у медленного ленивца нет шансов перед дикой кошкой. Но не тут-то было.

Ленивцы известны своей медлительностью и размеренным образом жизни: они карабкаются по деревьям тропических лесов Центральной и Южной Америки, медленно срывая и поедая листья, плоды и насекомых. Ленивцы настолько медленные животные, что в их шерсти растут грибы и водоросли, а мотыльки откладывают на них яйца. Однако, недавние кадры из заповедника немного меняют представление об этих животных!

В национальном парке Ясуни на востоке Эквадора оцелот (хищная дикая кошка) пытался напасть на ленивца. Казалось бы, медлительный ленивец — лёгкая добыча, но всё оказалось не так. Команда специалистов установила несколько камер-ловушек в местном источнике, богатом минеральными веществами. Животные часто приходят сюда, чтобы "восполнить запасы" полезных веществ, как и сделал этот ленивец. Но здесь его подстерёг оцелот: хищник внезапно начал его кусать. Сначала он пытался укусить ленивца сзади за шею — это стратегия нападения, типичная для этого вида. Однако, ленивец отмахнулся, перевернулся вверх брюхом, да ещё и ударил оцелота мощной лапой.

Затем ленивец решил перебраться через источник по бревну. Оцелот не отставал, и пытался его укусить за лапы — но снова тщетно. Затем видео заканчивается, но по словам экспертов, установивших камеры, никаких нападений на записях они больше не видели. Известно, что оцелоты могут питаться ленивцами — однако, такие случаи относительно редки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   дикая природа   дикие животные   животные   ленивец   оцелот   природа   фото   хищники   
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10  комментариев
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iskra Час назад
Если бы ленивца было просто сожрать,то их всех сожрали бы тысячи лет назад. Естественный отбор,понимаешь..
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1k
КАКАнгел Минуту назад
у ленивцев есть 1 фишка- они безобидны везде кроме взмаха лап с когтями- когти очень большие и очень острые- если попадет , то будет очень больно и весьма смертельно.
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5k
Babangdida 22 минуты назад
Смотря на его маникюр, можно сказать спасибо, что он ленивый. А то освежевал бы кису на раз-два.
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6k
мемфрид 24 минуты назад
Зачем оцелот решил слопать эту вонючку?)
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49
Mouse мемфрид 21 минуту назад
С бодуна и не то можно попробовать..
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10k
MUZSER Полчаса назад
Зиночка...
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5k
Трям Час назад
Мухаммед Али среди ленивцев!
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49
Mouse Трям 20 минут назад
Он просто долго думал, но когда придумал...
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