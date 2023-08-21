На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота

В национальном парке Ясуни на востоке Эквадора оцелот (хищная дикая кошка) пытался напасть на ленивца. Казалось бы, медлительный ленивец — лёгкая добыча, но всё оказалось не так. Команда специалистов установила несколько камер-ловушек в местном источнике, богатом минеральными веществами. Животные часто приходят сюда, чтобы "восполнить запасы" полезных веществ, как и сделал этот ленивец. Но здесь его подстерёг оцелот: хищник внезапно начал его кусать. Сначала он пытался укусить ленивца сзади за шею — это стратегия нападения, типичная для этого вида. Однако, ленивец отмахнулся, перевернулся вверх брюхом, да ещё и ударил оцелота мощной лапой.