На видео попала эпичная "схватка" ленивца и оцелота

Скрытые камеры в природном заповеднике Ясуни на востоке Эквадора засняли попытки хищника-оцелота напасть на ленивца. Казалось бы, у медленного ленивца нет шансов перед дикой кошкой. Но не тут-то было.
Ленивцы известны своей медлительностью и размеренным образом жизни: они карабкаются по деревьям тропических лесов Центральной и Южной Америки, медленно срывая и поедая листья, плоды и насекомых. Ленивцы настолько медленные животные, что в их шерсти растут грибы и водоросли, а мотыльки откладывают на них яйца. Однако, недавние кадры из заповедника немного меняют представление об этих животных!
В национальном парке Ясуни на востоке Эквадора оцелот (хищная дикая кошка) пытался напасть на ленивца. Казалось бы, медлительный ленивец — лёгкая добыча, но всё оказалось не так. Команда специалистов установила несколько камер-ловушек в местном источнике, богатом минеральными веществами. Животные часто приходят сюда, чтобы "восполнить запасы" полезных веществ, как и сделал этот ленивец. Но здесь его подстерёг оцелот: хищник внезапно начал его кусать. Сначала он пытался укусить ленивца сзади за шею — это стратегия нападения, типичная для этого вида. Однако, ленивец отмахнулся, перевернулся вверх брюхом, да ещё и ударил оцелота мощной лапой.
Затем ленивец решил перебраться через источник по бревну. Оцелот не отставал, и пытался его укусить за лапы — но снова тщетно. Затем видео заканчивается, но по словам экспертов, установивших камеры, никаких нападений на записях они больше не видели. Известно, что оцелоты могут питаться ленивцами — однако, такие случаи относительно редки.
Видео с камеры-ловушки:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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