«Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

Зоозащитники уже подготовили заявление в Следственный комитет.
Ходит много слухов о жестокости дрессировщиков животных. Иногда они подтверждаются фактами - вот одно из старых видео о «работе» этих специалистов:
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Но есть и другая категория дрессировщиков - кто работает с хищниками. Это совсем другая специфика, да и риск для жизни и здоровья совершенно иной. Наверное, самые известные специалисты здесь - братья Запашные. Эдгард и Аскольд уже не первый год ставят масштабные шоу и колесят с ними по всей стране. Кроме того, Эдгард возглавляет Большой Московский цирк.
На днях в интернет попало видео с Запашными. Там братья поливают зверей водой, дают залп из огнетушителя и лупцуют тигров палками.
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Зоозащитники сразу обратили на это внимание и написали заявление в СК о жестоком обращении с животными.
На это отреагировал Эдгард Запашный:
Дорогая пресса, которая ищет всё жареное. Это видео уже третий день гуляет в Интернете. Его опубликовал некий гражданин Корецкий, который мечтает нас с братом уничтожить уже много лет. А потом пару слабеньких Telegram-каналов, которые мечтают, чтобы мы перестали руководить Московским цирком. Адекватным людям видно, что там дерутся животные, а мы вмешиваемся.
Запашный подчеркнул, что это обыкновенный монтаж - кто-то сделал нарезку с драками животных. И с тем, как братья их разнимают.
Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками - это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли.
Дрессировщик отметил, что если не вмешаться в драку хищников - животные могут запросто получить тяжкие увечья.
Братья Запашные уже не в первый (видимо, и не в последний) раз попадают под огонь критики за якобы жестокое обращение с животными. Но ещё никому не удалось доказать их виновность.
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одобряю только "человеческий" цирк
Зоопарки тоже пережиток прошлого какой-то. Одно дело питомники для редких видов или для попавших в беду животных, другое - зоопарк.
2. Лучший зоопарк - это открытый зоопарк, где ты сам в машине едешь и смотришь на зверей на воле, это круто. Был в таком в Испании и в Африке
У меня с детства неприязнь, когда на представлении дрессировщик старался незаметно пинать собаку, чтобы она шустрее двигалась и помню в ее глазах страх и растерянность.
всяко веселей, чем сидеть в зоопарке.