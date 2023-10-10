FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8082 поста • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

«Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

Автор:
10 октября 2023 16:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аскольд Запашный   Видео   Эдгард Запашный   дрессировщики   жестокость   животные   хищники   цирк   
1048
4
2

Зоозащитники уже подготовили заявление в Следственный комитет.

Ходит много слухов о жестокости дрессировщиков животных. Иногда они подтверждаются фактами - вот одно из старых видео о «работе» этих специалистов:

Но есть и другая категория дрессировщиков - кто работает с хищниками. Это совсем другая специфика, да и риск для жизни и здоровья совершенно иной. Наверное, самые известные специалисты здесь - братья Запашные. Эдгард и Аскольд уже не первый год ставят масштабные шоу и колесят с ними по всей стране. Кроме того, Эдгард возглавляет Большой Московский цирк.

На днях в интернет попало видео с Запашными. Там братья поливают зверей водой, дают залп из огнетушителя и лупцуют тигров палками.

Зоозащитники сразу обратили на это внимание и написали заявление в СК о жестоком обращении с животными.

На это отреагировал Эдгард Запашный:

Дорогая пресса, которая ищет всё жареное. Это видео уже третий день гуляет в Интернете. Его опубликовал некий гражданин Корецкий, который мечтает нас с братом уничтожить уже много лет. А потом пару слабеньких Telegram-каналов, которые мечтают, чтобы мы перестали руководить Московским цирком. Адекватным людям видно, что там дерутся животные, а мы вмешиваемся.

Запашный подчеркнул, что это обыкновенный монтаж - кто-то сделал нарезку с драками животных. И с тем, как братья их разнимают.

Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками - это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли.

Дрессировщик отметил, что если не вмешаться в драку хищников - животные могут запросто получить тяжкие увечья.

Братья Запашные уже не в первый (видимо, и не в последний) раз попадают под огонь критики за якобы жестокое обращение с животными. Но ещё никому не удалось доказать их виновность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Аскольд Запашный   Видео   Эдгард Запашный   дрессировщики   жестокость   животные   хищники   цирк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Александр 43 минуты назад
Выпустить этих сердобольных на арену с тиграми и пусть покажут как надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
579
thrashbox 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
The Dude 18 минут назад
Предлагаю бойкотировать цирки, в которых заставляют выступать животных, а так же продукцию и услуги, которые рекламируют запашные и другие дрессировщики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
FatZilla 21 минуту назад
Мне цирк даже в детстве не нравился. Меня один раз родители отвели, я на этих печальных зверей посмотрел... больше никогда в жизни не ходил. Вот люди пускай выступают - акробаты, эквилибристы и т. п.

Зоопарки тоже пережиток прошлого какой-то. Одно дело питомники для редких видов или для попавших в беду животных, другое - зоопарк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
ruslan d Полчаса назад
Как это еще не запретили в современном обществе ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi Полчаса назад
проплаченные "зоозащитники" всплывают как всегда неожиданно, так же как и "экологи", но это совсем не удивительно, ведь дерьмо всегда всплывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
ruslan d Shtoppi 24 минуты назад
Ну а тебе реально нравится цирк с животными ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
ruslan d Shtoppi 3 минуты назад
Да , чаще всего они пустобрёхи , но проблема остаётся и это печально .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Natalia 53 минуты назад
Адекватные люди в цирк не ходят.. А "Это часть нашей профессии" уместно говорить, когда тебе руку откусят, а не про избиение животных. Всем и без роликов ясно, как диких животных учат командам. Зачем вообще в цирках животные. Много прекрасных завораживающих номеров с фокусниками, клоунами, акробатами и т.п.
У меня с детства неприязнь, когда на представлении дрессировщик старался незаметно пинать собаку, чтобы она шустрее двигалась и помню в ее глазах страх и растерянность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
ruslan d Natalia Полчаса назад
Ну цирк цирку рознь , с животными надо запретить , но есть и другие направления )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
iskra ruslan d 14 минут назад
Ага,есть цирк с людьми. Как их заставляют жонглировать , прыгать на трапециях, и ещё много чего..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
ruslan d iskra 8 минут назад
Ну там никто никого не заставляет , это работа , а вот тигр/лев думаю не очень радо дрессуре и лучше бы потусил в зоопарке , если уже нет возможности его отпустить на волю .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
>поливают зверей водой, дают залп из огнетушителя и лупцуют тигров палками

всяко веселей, чем сидеть в зоопарке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman Час назад
Напомнило начало мультика "Освободите Джимми".
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

246890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#ДТП#факты#история#США#улыбнуло#новости
#машина#интересно#Юмор#животные#кино#авто аварии#фильм#Россия#дети#Израиль
#автомобили#люди#интересное#аварии#позитив#Автовсячина#забавно#шоу бизнес#Китай#милота
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Тигрица оплакивает двух детёнышей, которые ушли из жизни Дрон запечатлел охоту косаток на акулу Дрон запечатлел охоту косаток на акулу Прайд спас львицу от стаи гиен Прайд спас львицу от стаи гиен Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед Акела промахнулся: в Австралии крокодил не смог поймать свой обед

На что жалуетесь?

Вернуться