«Это часть нашей профессии»: дрессировщиков братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными

Запашный подчеркнул, что это обыкновенный монтаж - кто-то сделал нарезку с драками животных. И с тем, как братья их разнимают.

Это часть нашей профессии. А заниматься вырезками - это самое, наверное, простое. Через это уже многие дрессировщики прошли.

Дрессировщик отметил, что если не вмешаться в драку хищников - животные могут запросто получить тяжкие увечья.