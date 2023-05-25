Интересные и неожиданные факты об акулах

Мы привыкли к определенным типажам акул - как правило из тех, что могут быть опасны для человека. Но видов акул, на самом деле, очень много.

Начнем с одной из самых необычных акул.

Акула-свинья

Акулы-свиньи примечательны своим внешним видом. Моряков всегда забавляют эти рыбы, когда попадают в сети (случай, однако, нечастый).