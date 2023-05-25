Интересные и неожиданные факты об акулах

Акулы - это древние и уникальные животные, которые сумели идеально приспособиться под окружающую действительность. Перед вами подборка фактов, которые помогут взглянуть на хищников с неожиданной стороны.
Мы привыкли к определенным типажам акул - как правило из тех, что могут быть опасны для человека. Но видов акул, на самом деле, очень много.
Начнем с одной из самых необычных акул.
Акула-свинья
Акулы-свиньи примечательны своим внешним видом. Моряков всегда забавляют эти рыбы, когда попадают в сети (случай, однако, нечастый).
Любопытный вид акул, которые обитают в Средиземном море и Атлантическом океане. Изредка заплывают в Балтийское море.
Вид сбоку – не такой милый. Больше напоминает монстрика из фантастического фильма:
Вырастают максимум до полутора метров. Для человека не опасны. Даже для других рыб не опасны. Потому что питаются, преимущественно, раками, червями и моллюсками.
Сами эти акулы ценности для рыбаков не представляют. Но тем не менее, их вид является уязвимым из-за действий человека. Люди ведут промысел и активно уничтожают кормовую базу этих акул.
И еще одна из интересных акул - на этот раз доисторическая. Ведь именно эта акула была самой крупной рыбой в истории нашей планеты.
Мегалодон
Все знают, что кит - самое большое животное на Земле. Но, представьте, не так давно в океане плавала рыба, которая питалась китами!
Мегалодон - самая крупная рыба за всю историю Земли. Населяла воды мирового океана относительно недавно – в период 3-20 млн лет назад.
Оцените параметры: длина 16 метров, вес – 40 тонн. Длина одного зуба – 18 см! Хотите понять сколько это? Вот линейка в натуральную величину:
Мегалодон находился на вершине пищевой цепочки среди обитателей моря. Мегалодон питался китами, морскими коровами и крупными рыбами.
Мегалодон в принципе достиг предела совершенства – существование более крупной рыбы в условиях Земли физически невозможно.
Охотились эти акулы необычно, совсем не так, как в наши дни. Современные акулы используют для атаки зубы, стараются прокусить мягкую ткань. И избегают твердых костей – ведь сломанные зубы не восстанавливаются. Мегалодон же атаковал как таран – старался пробить кости и внутренние органы жертвы. Именно так мегалодон мог справиться с огромным китом.
Куда же делась это гроза морей?
3 млн лет эти акулы полностью исчезли, проиграв в конкуренции более быстрым и ловким хищникам.
Почему из рыб только акулы смогли вырасти такими гигантами
Хищников в воде много, но акулы – самые эффективные, так как смогли вырасти до максимальных размеров. Как вы думаете, почему?
Отрастить зубы – дело нехитрое. А вот попробуй найди и поймай пищу, что очень актуально для хищника таких габаритов. И в этом акуле помогает еще один орган чувств, которого нет у сухопутных животных.
Их орган чувств – так называемые ампулы Лоренцини. Это механизм электрорецепции. Акула чувствует малейшие электрические импульсы. А все, что движется, вырабатывает в воде такие сигналы. Органы электрорецепции расположены у акулы на рыле. Ампулы Лоренцини пропускают ток, при этом изолированы соединительной тканью, которая выступает изолятором.
Это помогает им ориентироваться даже в мутной воде.
Акула может не видеть жертву, не чувствовать запах, но безошибочно и смертельно укусить!
Наземные животные утратили этот механизм в ходе эволюции еще на ранней стадии. И это логично – электрические импульсы при взаимодействии с воздухом на порядок слабее.
«Рыбное торнадо». Хитроумный способ борьбы мелких рыбок с акулами
Рыбное торнадо – так называют этот хитроумный способ защиты некоторых видов рыб. При приближении хищника – акулы или тунца, они не разбегаются в разные стороны, а, наоборот, объединяются в единую конструкцию.
Цель проста – напугать хищника огромными габаритами, ведь акула может принять его за единый гигантский организм в 20 метров длиной. Вращение «торнадо» как раз и нужно, чтобы максимально создать иллюзию единого организма.
Впрочем, не на каждую акулу это работает. Некоторые начинают выбивать из торнадо небольшие косяки рыб и съедать их.
Почему акулы не любят пресную воду
Пресноводные серые акулы - единственный род акул, который живет в пресной воде. Встречаются в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они настолько редки, что ученые про них почти ничего не знают.
Но в целом, акулы не любят пресную воду.
Все дело - в осморегуляции. То есть процессах водно-солевого баланса, которые определяют внутреннее давление живого организма.
Чтобы достичь осмотического баланса с окружающей морской водой, кровь у большинства акул очень соленая. Их кровь насыщена химическими веществами, такими как мочевина и оксид триметиламина. От погибших акул по этой причине сильно разит аммиаком.
Акулы могут исчезнуть в 2300 году
В 2300 году акулы могут исчезнуть, полагают ученые из университета Шеффилда. Оказалось, что зубы акул крайне чувствительны к уровню кислотности. А уровень углекислоты в мировом океане продолжает расти.
Уровень кислотности мирового океана за 100 лет вырос на треть. Углекислота подтачивает зубы акулы, а без зубов они быстро погибают, теряя возможность питаться. Любопытно, что другие рыбы, в отличии от акул, оказались гораздо более адаптивны. Кислотность мало влияет на состояние и зубов.
Акулы бывают...карликами
Представьте - пеликан съел акулу! Чего только не бывает в дикой природе!
Карликовые акулы ничуть не опасны. В длину они вырастают всего до 26 сантиметров. Встречаются повсеместно в Южном полушарии.
Сигарная акула. Маленький, но опасный хищник!
Это довольно маленькая акула, - в длину в среднем вырастают до 50 см. Но очень агрессивная. Сигарная акула нападает на все подряд, даже на подводные лодки.
Они обитают на больших глубинах до 4 км. Ночью они всплывают на поверхность в поисках пищи. У них специфическая стратегия охоты. Они резко нападают на добычу, отгрызают кусок мяса и сразу убегают назад на глубину. На теле жертвы остаются характерные следы от укусов.
Для человека вроде бы считаются неопасными. Почему вроде бы – зарегистрировано лишь одно нападение сигарной акулы на человека, который купался ночью и далеко от берега.
Но причина редких нападений, вероятно, кроется в том, что люди редко плавают ночью в открытом океане. Да и еще ныряя на глубину. И с этими монстрами люди просто не пересекаются.
Калифорнийская бычья акула
Наконец-то - акула-милаш! Да, бывают и такие виды акул, которые мгновенно становятся героями соцсетей.
Бычья акула получила название за характерный внешний вид.
Калифорнийская бычья акула – крайне избалованная рыба. Живет только в прибрежных водах у Западного побережья США, предпочитая Калифорнию. Температуру ниже 20 градусов Цельсия не признает – при наступлении холодов начинает мигрировать в более теплые края.
И, как и акула-свинья, любит моллюсков. Потому что зубы не такие мощные, как у его суровых собратьев, и бычья акула предпочитает мягкую пищу.
Бычьи акулы, в отличие от большинства других рыб, заботятся о потомстве. Они не мечут икру, а откладывают яйца. Причем, развитые яйца перед вылуплением акулы стараются отвести в безопасное место – например, в расщелину.
Акулы молоты очень общительные
«Акулы-молоты - общительные животные!», - рассказывает зоолог Гэри Мини. Они объединяются в гигантские стаи.
Летом они мигрируют большими стаями в поисках более прохладных вод. Когда наступает ночь, все они уходят к рифам и разделяются, чтобы поохотиться на рыбу. А днем снова объединяются в гигантскую компанию.
Стаи акул-молотов достигают нескольких тысяч особей!
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... 3 млн лет эти акулы полностью исчезли, проиграв в конкуренции более быстрым и ловким хищникам."
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Два взаимоисключающих утверждения. Они либо достигли предела совершенства, либо проиграли. Вот тараканы достигли совершенства. Или пауки. Они уже сотни миллионов лет существуют. А те кто вымер... Они вымерли.
вроде говорили, что зубы у них растут всю жизнь?