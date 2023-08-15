Медведь решил поспать в орлином гнезде

Во время вертолётной съемки в мае исследователи заметили самку белоголового орлана, которая высиживала яйцо в гнезде. Позже это гнездо занял чёрный медведь — но яйцо осталось нетронутым. В это время пернатые родители беспокойно летали возле гнезда, опасаясь за яйцо, но ничего поделать не могли. Белоголовые орланы — крупнейшие хищные птицы, обитающие на Аляске. Размах их крыльев достигает 2,3 метра. Они также строят самые большие гнезда из всех североамериканских птиц: диаметр некоторых гнёзд может составлять 2,4 метра.