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Медведь решил поспать в орлином гнезде

Медведь решил поспать в орлином гнезде

Автор:
15 августа 2023 15:17
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   гнездо   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   медведь   природа   фото   хищники   
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На Аляске засняли медведя-барибала, спящего в необычном месте — в гнезде белоголового орлана. На него случайно наткнулись во время обследования орлиных гнезд на военной базе.

Известно, что чёрные медведи (или барибалы) порой пользуются гнёздами белоголовых орланов на Аляске. По данным Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы, к сожалению, от таких вторжений обычно страдают птенцы и сами орланы. Медведи иногда поедают орлиные яйца и птенцов. Как говорят эксперты, такие случаи сложно отследить и предотвратить, потому что они не могут обеспечить постоянное наблюдение.

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Во время вертолётной съемки в мае исследователи заметили самку белоголового орлана, которая высиживала яйцо в гнезде. Позже это гнездо занял чёрный медведь — но яйцо осталось нетронутым. В это время пернатые родители беспокойно летали возле гнезда, опасаясь за яйцо, но ничего поделать не могли. Белоголовые орланы — крупнейшие хищные птицы, обитающие на Аляске. Размах их крыльев достигает 2,3 метра. Они также строят самые большие гнезда из всех североамериканских птиц: диаметр некоторых гнёзд может составлять 2,4 метра.

Часто орлиные гнёзда привлекают барибалов из-за запаха. Рыба, которую взрослые особи ловят для своих детёнышей, иногда так и остаётся в гнезде, вызывая сильный запах — а медведи его прекрасно чувствуют своим сильным обонянием.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аляска   гнездо   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   медведь   природа   фото   хищники   
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