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Вьетнамец считает воровство домашних животных всего лишь работой

Вьетнамец считает воровство домашних животных всего лишь работой

Автор:
27 июля 2023 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   в мире   вор   воровство   жестокость   животные   мясник   
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Во Вьетнаме довольно часто на стол гостей специализированных кафе и ресторанов попадают чьи-то вчерашние любимцы. Этот мужчина ловит домашних животных, а затем продаёт их на мясо. За подобную "работу" мужчину осуждает даже собственная семья.

Во Вьетнаме мужчина за восемь месяцев похитил около 1500 кошек для ресторанов, которые готовят блюда из кошачьего и собачьего мяса. О своей профессии он рассказал журналистам издания Daily Mirror.

Около года назад 47-летний Нгуен Хоанг Чау стал частью подпольной сети похитителей, которые занимаются ловлей домашних животных и продают добычу специализированным фабрикам-бойням. Он взялся за это ремесло, потому что потерял работу после операции по удалению камней в почках.

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Чау использует для ловли животных металлическую клетку-ловушку, в которую кладет сырую рыбу и другие лакомства. Как только кошка оказывается внутри, дверца клетки захлопывается. За ночь ему удается поймать пять-шесть кошек. Чау зарабатывает на этом около 500 тысяч вьетнамских донгов в день (около двух тысяч рублей). Это выгоднее, чем его прежняя работа, на которой он получал всего 200 тысяч донгов в день (порядка 800 рублей).

Мужчина утверждает, что сейчас преимущественно ловит кошек, которых потом перевозят в другие страны для того, чтобы продавать в качестве питомцев. Однако он согласился, что нельзя быть уверенным, что животные в итоге не окажутся в чьем-то супе. При этом Чау относится к своей работе индифферентно: он рассказал интервьюеру, что ловля кошек для него мало чем отличается от сбора овощей. Лишь после вопроса об отношении детей к его способу заработка он выразил сочувствие к животным.

Мне жаль кошек, и я сожалею, что им приходится испытывать боль, но мне нужно заботиться о семье. Мои дети ненавидят мою работу, и я чувствую себя очень виноватым. Они просили меня перестать, но у меня нет выбора

Основной целью похитителей кошек остаются бездомные животные, однако домашние кошки во Вьетнаме часто гуляют на улице. Поэтому питомцы регулярно попадают в клетки и заканчивают свои дни в ресторане в качестве «экзотического мяса».

Употребление мяса кошек и собак во Вьетнаме не запрещено, поэтому за свежевание, транспортировку и ужасные условия содержания похитителей и их заказчиков лишь штрафуют. Нередко рядом с фабриками можно найти постеры с фотографиями кошек, которых ищут безутешные хозяева.

В последние годы организации по защите животных, некоторые политики и представители общественности активно борются с этой порочной индустрией. Некоторые фабрики закрываются после крупных штрафов.

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Метки: Вьетнам   в мире   вор   воровство   жестокость   животные   мясник   
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7  комментариев
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Во Вьетнаме так-то джунглей дохрена. Чувак не задумывался что ежели безутешные хозяева кошек его поймают, то он может лишиться не только освобождённых от камней почек?
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5k
Robin 54 минуты назад
Блин, а если животное болеет?
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32k
Slonyash Час назад
Аморально просто!
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4k
MPEG-8 Час назад
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4k
Chev Chelios Час назад
Меня прикалывает, как постоянно об этом пишут про Вьетнам, Тайланд, Китай, типа вот эти косоглазые нелюди, что творят!
А теперь погуглите про кошатину и собачатину в Швейцарии, в этом светочи жизни
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
антиЭйсвинтура...когда-нибудь его самого скормят..свиньям..у вьетнамских мафиози животинку какую украдет не знаючи
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Fidel

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