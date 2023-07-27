Вьетнамец считает воровство домашних животных всего лишь работой

Чау использует для ловли животных металлическую клетку-ловушку, в которую кладет сырую рыбу и другие лакомства. Как только кошка оказывается внутри, дверца клетки захлопывается. За ночь ему удается поймать пять-шесть кошек. Чау зарабатывает на этом около 500 тысяч вьетнамских донгов в день (около двух тысяч рублей). Это выгоднее, чем его прежняя работа, на которой он получал всего 200 тысяч донгов в день (порядка 800 рублей).

Мужчина утверждает, что сейчас преимущественно ловит кошек, которых потом перевозят в другие страны для того, чтобы продавать в качестве питомцев. Однако он согласился, что нельзя быть уверенным, что животные в итоге не окажутся в чьем-то супе. При этом Чау относится к своей работе индифферентно: он рассказал интервьюеру, что ловля кошек для него мало чем отличается от сбора овощей. Лишь после вопроса об отношении детей к его способу заработка он выразил сочувствие к животным.