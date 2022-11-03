У природы всегда припасено для нас что-то удивительное

Кажется, что человек знает о природе буквально всё. Сотни лет исследований позволили приблизиться к разгадкам многих тайн. Однако природа не так проста. К тому же она даже не пытается таковой казаться. В её арсенале припасено множество удивительных сюрпризов и загадок, с которыми человеку только предстоит столкнуться.

Естественное образование из льда и камня. Часто ли подобное увидишь?