Мужчина в лифте толкнул мальчика-аутиста и попал под проверку Следственного комитета

В Новороссийске мужчина грубо оттолкнул 10-летнего аутиста в лифте из-за того, что то случайно его задел. В кабину лифта находились трое: ребёнок, его дедушка и незнакомый мужчина. Как рассказала мать пострадавшего, аутизм влияет на его поведение. Мальчик не может устоять на месте — он вертится, что-нибудь бормочет под нос, крутит руками — в общем, ведёт себя непоседливо. Это и не понравилось мужчине, когда к нему приблизился ребёнок и принялся махать рядом с ним руками.

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На кадрах с камеры видно, что после того, как незнакомый мужчина оттолкнул ребёнка, тот забился в угол, спрятавшись за дедушку. Как позднее сообщила его мать, дома у мальчика случилась истерика и после случившегося он начал бояться взрослых.



