Мужчина в лифте толкнул мальчика-аутиста и попал под проверку Следственного комитета

По словам родителей пострадавшего, теперь ребёнок боится взрослых людей.
В Новороссийске мужчина грубо оттолкнул 10-летнего аутиста в лифте из-за того, что то случайно его задел. В кабину лифта находились трое: ребёнок, его дедушка и незнакомый мужчина. Как рассказала мать пострадавшего, аутизм влияет на его поведение. Мальчик не может устоять на месте — он вертится, что-нибудь бормочет под нос, крутит руками — в общем, ведёт себя непоседливо. Это и не понравилось мужчине, когда к нему приблизился ребёнок и принялся махать рядом с ним руками.
На кадрах с камеры видно, что после того, как незнакомый мужчина оттолкнул ребёнка, тот забился в угол, спрятавшись за дедушку. Как позднее сообщила его мать, дома у мальчика случилась истерика и после случившегося он начал бояться взрослых.
"Ребёнок очень испугался, поскольку не привык к применению физической силы в принципе, а тем более незнакомым взрослым человеком", — рассказала мать пострадавшего.
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Известно, что мама мальчика-аутиста обратилась в полицию с требованием найти и наказать обидчика её сына. Однако после публикации видео в местных пабликах делом заинтересовались в Следственном комитете.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в лифте одного из домов на улице Бориса Пупко в Новороссийске мужчина применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка." — сообщили в СК.
Какое наказание грозит мужчине, если его действия признают противоправными, не сообщается.
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хотя и мужику не стоило так толкать ребёнка, тоже перевозбуждённый какой-то, мог просто отодвинуть или придержать. но "применение физической силы" я здесь не вижу.
в общем, очередная высосанная из пальца новость.
ну и следственный комитет как всегда важнее дела не нашёл.
Почему здоровый мужик в данной ситуации должен ударить чужого ребенка?
А то не поймут ведь
Сдаётся мне что это яжемать хернёй страдает.
Кино «человек дождя» смотрел?
Если нет, посмотри.
Там ясно показана реакция аутиста и как с ним надо обращаться.
Так, тебе для справки - для аутиста крайне критичен любой физический контакт, особенно от незнакомого человека
-аутист, во! А раньше таких чокнутыми называли...
видно на какой этаж кнопку нажал. Найдут быстро.