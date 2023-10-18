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Мужчина в лифте толкнул мальчика-аутиста и попал под проверку Следственного комитета

Мужчина в лифте толкнул мальчика-аутиста и попал под проверку Следственного комитета

Автор:
18 октября 2023 18:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новороссийск   СК   аутизм   лифт   проверка   ребёнок   
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По словам родителей пострадавшего, теперь ребёнок боится взрослых людей.

В Новороссийске мужчина грубо оттолкнул 10-летнего аутиста в лифте из-за того, что то случайно его задел. В кабину лифта находились трое: ребёнок, его дедушка и незнакомый мужчина. Как рассказала мать пострадавшего, аутизм влияет на его поведение. Мальчик не может устоять на месте — он вертится, что-нибудь бормочет под нос, крутит руками — в общем, ведёт себя непоседливо. Это и не понравилось мужчине, когда к нему приблизился ребёнок и принялся махать рядом с ним руками.

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На кадрах с камеры видно, что после того, как незнакомый мужчина оттолкнул ребёнка, тот забился в угол, спрятавшись за дедушку. Как позднее сообщила его мать, дома у мальчика случилась истерика и после случившегося он начал бояться взрослых.


"Ребёнок очень испугался, поскольку не привык к применению физической силы в принципе, а тем более незнакомым взрослым человеком", — рассказала мать пострадавшего.

Известно, что мама мальчика-аутиста обратилась в полицию с требованием найти и наказать обидчика её сына. Однако после публикации видео в местных пабликах делом заинтересовались в Следственном комитете.


"В средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в лифте одного из домов на улице Бориса Пупко в Новороссийске мужчина применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка." — сообщили в СК.


Какое наказание грозит мужчине, если его действия признают противоправными, не сообщается.

Источник:

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Метки: Видео   Новороссийск   СК   аутизм   лифт   проверка   ребёнок   
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28  комментариев
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6k
hhwost 49 минут назад
это не "аутизм", а дурное воспитание. не так трудно научить ребёнка соблюдать личное пространство окружающих, и аутизм этому не помеха.
хотя и мужику не стоило так толкать ребёнка, тоже перевозбуждённый какой-то, мог просто отодвинуть или придержать. но "применение физической силы" я здесь не вижу.
в общем, очередная высосанная из пальца новость.
ну и следственный комитет как всегда важнее дела не нашёл.
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7k
Умница-красавица 2 минуты назад
Мужик- обычный быдлан, и все, кто его выгораживают тут, тоже недалеко ушли.
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9k
Дмитрий 2 минуты назад
Ёб....вою мать!!! Мужика расстрелять! Он ведь должен был знать, что у мальчика аутизм! А не очередной дол...ёб малолетний, которыми забиты сейчас все тырнеты!!!! Как бы это жестоко не звучало! .....Давайте не перегибать палку! Ничего мужик "страшного" не сделал! Если уж на то пошло, то дедушка мальчика должен был держать его за руку! И е надо давить на жалость!!!!
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7k
Progressor 14 минут назад
Дедушка стоит и херлом щелкает, ему пофиг, - у пацана что, на лбу написано что он аутист? Может он под солями, с какого хрена он должен был прикинуться ветошью, если перед лицом у него машут руками? Что дед с родителями дауны, что следаки - лучше бы заводили уголовку на толпы черных, которые избивают на улицах людей. Ах да, это же млять, опасно!
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3k
Daimos 21 минуту назад
Если ребенок болен, это не должно быть проблемой окружающих. Почему дед за ним не смотрит. Мужик не ударил пацана, а лишь оттолкнул от себя. В лифте от него самому некуда отойти.
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62k
Андрей 23 минуты назад
Ну это уже загоняются. Ну толкнул и толкнул. Никто никуда не упал, не ударился, да и парень не маленький мягко говоря.
Сдаётся мне что это яжемать хернёй страдает.
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15k
GROMOZEKA 23 минуты назад
Обидеть слабого, не великий подвиг
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57k
Опиум для народа 41 минуту назад
-"Мальчик не может устоять на месте он вертится, что-нибудь бормочет под нос, крутит руками"-
-аутист, во! А раньше таких чокнутыми называли...
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729
София 46 минут назад
У него ключи от квартиры в руке,
видно на какой этаж кнопку нажал. Найдут быстро.
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3k
kuchipachi 53 минуты назад
Да без разницы какой ребёнок, нах руки то расспускать? Или он детей просто боится? Поэтому со страха и оттолкнул ребёнка? Пусть штаны тогда ещё посушит
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24k
ЦСКА Час назад
Бычара ублюдочная! Таким дубам, про человечность толковать бесполезно! Моральный ущерб лямов в пять, слегка заполнил бы вакуум в его вонючем пищеприемнике!
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