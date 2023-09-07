Стеклянный лифт с сотрудниками отеля на Бали рухнул в ущелье с высоты 90 метров

Туристы и персонал отеля очень любили этот лифт. Первые - конечно, из-за видов, открывавшихся из кабины. Лифт соединял верхние этажи отеля и технические помещения на нижнем уровне, расположенные в ущелье.

После трагедии гостей отеля переселили в другие гостиницы на время расследования инцидента. Владелец отеля пообещал оплатить похороны всех погибших сотрудников. Кроме этого он выплатит их родственникам по $4000, чтобы отговорить их от подачи иска против отеля.