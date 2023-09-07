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Стеклянный лифт с сотрудниками отеля на Бали рухнул в ущелье с высоты 90 метров

Стеклянный лифт с сотрудниками отеля на Бали рухнул в ущелье с высоты 90 метров

Автор:
07 сентября 2023 12:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ayuterra Resort   Ynews   Видео   Индонезия   бали   лифт   неисправное оборудование   оборудование   отель   рухнул лифт   
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Все люди в кабинке погибли.

4 сентября пятеро сотрудников балийского отеля Ayuterra Resort погибли при падении лифта с 90-метровой высоты.


Выяснилось, что стальной поворотный трос был не настолько прочным, чтобы поднять и удерживать тяжёлый груз.


Также неисправным оказался предохранительный тормоз, который не сработал в момент падения лифта. В результате стеклянная кабина рухнула вниз. Два мужчины и три женщины в возрасте 19-24 лет погибли: два человека - на месте, а три - в больнице.


Сообщается, что последний раз оборудование проверялось в ноябре 2022 года, и по документам всё было в порядке.


Туристы и персонал отеля очень любили этот лифт. Первые - конечно, из-за видов, открывавшихся из кабины. Лифт соединял верхние этажи отеля и технические помещения на нижнем уровне, расположенные в ущелье.


После трагедии гостей отеля переселили в другие гостиницы на время расследования инцидента. Владелец отеля пообещал оплатить похороны всех погибших сотрудников. Кроме этого он выплатит их родственникам по $4000, чтобы отговорить их от подачи иска против отеля.


На своем сайте отель позиционируется как место, где туристы могут ощутить единение с природой, благодаря панорамным окнам в спальнях, из которых открывается чудесный вид на лес, горы и реку.

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Метки: Ayuterra Resort   Ynews   Видео   Индонезия   бали   лифт   неисправное оборудование   оборудование   отель   рухнул лифт   
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17  комментариев
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10k
Antilles Час назад
Я в Сочах то на горнолыжке чуть в обморок на канатке не падаю, а тут еще фобия в копилку.
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661
Exciter 18 минут назад
Справедливости ради, это фуникулёр.
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5k
alex Полчаса назад
капец конечно, сочувствую, трудно представить чувства людей несущихся навстречу своей смерти
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
#смертельноебали
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14k
котегRUS 40 минут назад
$4000 ???


хозяин отеля случайно не оборзел в доску ???
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505
Человек Разумный 52 минуты назад
Пункт назначения, новая версия .... Вообще всегда стремали все эти конструкции из говна и палок на азиатских курортах.
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3k
Пластичный Дятел Час назад
кому 4000$ сможет заменить родственника? этих денег хватит разве что на транспортировку тела.
и это не лифт а фуникулер.
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238
Александр Шевченко Пластичный Дятел 53 минуты назад
Да уж, экономят на всём. От лифта , до компенсаций погибшим ... редкосные твари владельцы.
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1k
Алексей Час назад
Смерть на Бали, мечта туриста........
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4k
Артур Час назад
только это не лифт, а фуникулёр
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2k
Lena Час назад
Ну да, главное что по документам все было норм. А по факту видимо его не проверяли со дня основания отеля.
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119
Собака У Попа Час назад
Это бывает, если вовремя не проводить плановые осмотры оборудования.
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116k
parallax 2 часа назад
Хреновая реклама отеля.
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