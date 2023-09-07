Стеклянный лифт с сотрудниками отеля на Бали рухнул в ущелье с высоты 90 метров

Все люди в кабинке погибли.
4 сентября пятеро сотрудников балийского отеля Ayuterra Resort погибли при падении лифта с 90-метровой высоты.
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Выяснилось, что стальной поворотный трос был не настолько прочным, чтобы поднять и удерживать тяжёлый груз.
Также неисправным оказался предохранительный тормоз, который не сработал в момент падения лифта. В результате стеклянная кабина рухнула вниз. Два мужчины и три женщины в возрасте 19-24 лет погибли: два человека - на месте, а три - в больнице.
Сообщается, что последний раз оборудование проверялось в ноябре 2022 года, и по документам всё было в порядке.
Туристы и персонал отеля очень любили этот лифт. Первые - конечно, из-за видов, открывавшихся из кабины. Лифт соединял верхние этажи отеля и технические помещения на нижнем уровне, расположенные в ущелье.
После трагедии гостей отеля переселили в другие гостиницы на время расследования инцидента. Владелец отеля пообещал оплатить похороны всех погибших сотрудников. Кроме этого он выплатит их родственникам по $4000, чтобы отговорить их от подачи иска против отеля.
На своем сайте отель позиционируется как место, где туристы могут ощутить единение с природой, благодаря панорамным окнам в спальнях, из которых открывается чудесный вид на лес, горы и реку.
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хозяин отеля случайно не оборзел в доску ???
и это не лифт а фуникулер.
-Аа, ну это ж другое дело!