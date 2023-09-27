Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда

Физрука в класс позвала его коллега, поскольку сама не смогла справиться с малолетним хулиганом.
В соцсетях появилось очередное видео с конфликтом учителя и школьника. На этот раз скандал произошёл в СОШ №21 во Владивостоке. На опубликованных кадрах видно, как учитель бьёт ученика по голове, а затем хватает за шею и начинает душить.
Как позднее стало известно, инцидент произошёл на уроке труда (технологии). Учительница не смогла самостоятельно справиться с детьми, которые кидались бумажками, и вызвала на подмогу учителя физкультуры Валерий Баулин, который эффективно усмирил самого оголтелого ученика 6-го класса. Даже чересчур, считают в Следственном комитете.
Как рассказал Валерий Баулин, применить физическую силу его вынудил ученик, который послал его на три буквы.
"Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы", — рассказал учитель физкультуры о причине рукоприкладства.
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Родители других учеников отзываются о Баулине положительно. По их словам, он был строг, но никогда не повышал голоса на подопечных.
Сын всегда очень положительно отзывался об учителе. Он ещё ходил на самбо к нему. Когда муж ходил забирать с тренировки, никогда не слышал, чтоб голос повышал. Да, строгий, но каких-либо физических угроз или битья никогда не было. Муж говорит, сын с этим тренером реально занимался.
Как-то раньше пришли сына забирать и гуляли под окнами тренировки – никакой агрессии, никаких криков, угроз. Ребёнок всегда ходил с удовольствием. Мы с мужем в шоке. Выдержка была. Не знаю, что произошло
Известно, что Баулин уже извинился перед пострадавшим школьником и его родителями, однако это уже вряд ли исправит ситуацию. Инцидентом заинтересовался местный СК и возбудил против учителя уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко заявил, что по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, бывших в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы №21, пишет РИА Новости. Что касается Баулина, то Дмитриенко пообещал, что в его отношении будут приняты серьёзные меры.
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Оставлять после уроков и прилюдно сечь розгами!
Как в царскосельских лицеях применялись розги. Зато и люди вырастали, а не твари как сейчас!
Руки прочь от учителя !
может родаков тогда сначала? вроде как у учителей нет обязанности воспитывать