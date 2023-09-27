Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда

В соцсетях появилось очередное видео с конфликтом учителя и школьника. На этот раз скандал произошёл в СОШ №21 во Владивостоке. На опубликованных кадрах видно, как учитель бьёт ученика по голове, а затем хватает за шею и начинает душить.





Как позднее стало известно, инцидент произошёл на уроке труда (технологии). Учительница не смогла самостоятельно справиться с детьми, которые кидались бумажками, и вызвала на подмогу учителя физкультуры Валерий Баулин, который эффективно усмирил самого оголтелого ученика 6-го класса. Даже чересчур, считают в Следственном комитете.





Как рассказал Валерий Баулин, применить физическую силу его вынудил ученик, который послал его на три буквы.



