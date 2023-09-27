FISHKINET
Сообщество Криминал 2189 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда

Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда

Автор:
27 сентября 2023 16:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   СК   воспитание   учитель   школа   школьник   
2963
2
1

Физрука в класс позвала его коллега, поскольку сама не смогла справиться с малолетним хулиганом.

В соцсетях появилось очередное видео с конфликтом учителя и школьника. На этот раз скандал произошёл в СОШ №21 во Владивостоке. На опубликованных кадрах видно, как учитель бьёт ученика по голове, а затем хватает за шею и начинает душить.


Как позднее стало известно, инцидент произошёл на уроке труда (технологии). Учительница не смогла самостоятельно справиться с детьми, которые кидались бумажками, и вызвала на подмогу учителя физкультуры Валерий Баулин, который эффективно усмирил самого оголтелого ученика 6-го класса. Даже чересчур, считают в Следственном комитете.


Как рассказал Валерий Баулин, применить физическую силу его вынудил ученик, который послал его на три буквы.


"Я попросил этого ученика пересесть, и он послал меня на три весёлые буквы", — рассказал учитель физкультуры о причине рукоприкладства.

Родители других учеников отзываются о Баулине положительно. По их словам, он был строг, но никогда не повышал голоса на подопечных.


Сын всегда очень положительно отзывался об учителе. Он ещё ходил на самбо к нему. Когда муж ходил забирать с тренировки, никогда не слышал, чтоб голос повышал. Да, строгий, но каких-либо физических угроз или битья никогда не было. Муж говорит, сын с этим тренером реально занимался.

Как-то раньше пришли сына забирать и гуляли под окнами тренировки – никакой агрессии, никаких криков, угроз. Ребёнок всегда ходил с удовольствием. Мы с мужем в шоке. Выдержка была. Не знаю, что произошло

Известно, что Баулин уже извинился перед пострадавшим школьником и его родителями, однако это уже вряд ли исправит ситуацию. Инцидентом заинтересовался местный СК и возбудил против учителя уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).


Первый замглавы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко заявил, что по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, бывших в классе во время происшествия, и в отношении руководства школы №21, пишет РИА Новости. Что касается Баулина, то Дмитриенко пообещал, что в его отношении будут приняты серьёзные меры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Владивосток   СК   воспитание   учитель   школа   школьник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
73  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Fat Lynx 2 часа назад
"дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"? по моему, все наоборот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
Rom 58 секунд назад
Зря извинился. А СК что то там возбудить должен против долпоёба ученика и его родителей..... Всё наоборот работает. Прекрасно знаю, как можно довести препода.... за нами в школе трудовик с палкой бегал, кое кому из нам и по спине прилетало ))) было, за что. НО никто не жаловался, и НИКТО МАТОМ не ругался. Наоборот, если получали, то и правильно. Никто не обижался, весело было. А сейчас всё через ЖОПУ идет. За три буквы по морде надо было ногой фйепать, недоносок недоученный.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Walther 2 минуты назад
Давайте будем честны, хотя бы перед собой. Битву за права ребенков мы проиграли! Малолетки о@уевшие в край от обилия прав и собственной безнаказанности будут только множиться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 4 минуты назад
родителям песдюка всыпать плетей на школьной линейке, песдюку всыпать.... а физрука наградить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Валера 14 минут назад
Руки прочь от учителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Александр Шевченко 14 минут назад
И ведь какая-то крыса снимала ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 15 минут назад
Там ещё и самбо. Посадят мужика, походу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
anpetrof 19 минут назад
Когда про подобное читаешь, то начинаешь жалеть, что в школах телесные наказания отменили. В этом случае очень бы помогло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Орёл 21 минуту назад
алле, афтр 156УК накладывает обязанность на РОДИТЕЛЕЙ! а, учителя сейчас оказывают образовательные услуги, так в законе написано!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 24 минуты назад
Я бы лучше принял закон о физическом наказании для хулиганов.
Оставлять после уроков и прилюдно сечь розгами!
Как в царскосельских лицеях применялись розги. Зато и люди вырастали, а не твари как сейчас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
390k
Алексей 36 минут назад
а почему СК только учителя проверяет??? пусть малолетнего сучонка тоже по полной с родителями проверят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 37 минут назад
Идиоты . Учителю надо медаль, ученика в коррекционную школу для дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
grigorenko vladislav 43 минуты назад
Когда до властей дойдёт, что с этим "педагогическим" 3,14здецом надо срочно заканчивать? Когда закончат в законодательном порядке прививать ученикам рефлекс безнаказанности и вседозволенности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
470
sever84 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
CatSHpuntik 55 минут назад
Когда отправлял дочу в первый класс (8 лет назад), при первой встрече с классным руководителем подарил ей 50 деревянных линеек со словами: - если моя будет плохо себя вести и не слушать учителей - линейкой по башке сразу ! Сейчас доча в 8м - учителя не перестают её нахваливать )))
Руки прочь от учителя !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Орёл CatSHpuntik Полчаса назад
а, жену с тёщей чем прикладываете?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mikhanych 58 минут назад
а в отношении мололетнего [мат] какие мероприятия будут? банку варенья и ящик печенья? или талоны на усиленное питание?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Всё – приехали! 59 минут назад
Избил? ...Кликабельно, но действительности не соответствует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
soar 59 минут назад
Напомните, когда воспитательные функции с родителей переложили на учителей? И какие для этого полномочия дали учителям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Орёл soar 24 минуты назад
наоборот, последние изменения в законах их от всего освободили! они сейчас оказывают образовательные услуги, так в законе написано!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
"против учителя уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"
может родаков тогда сначала?
вроде как у учителей нет обязанности воспитывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi Час назад
и снова малолетний отморозок лез в залупу, но во все виноват учитель, который дал ему о соплям, а не потворствовал его дикарскому поведению.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
antoshka77 Час назад
в шоке они, [мат] воспитывать надо , а не выращивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 36 комментариев (из 37)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174532



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан
Поездка в Дагестан
Разные короткие научные видео на вечер
Разные короткие научные видео на вечер
Красота, да и только
Красота, да и только
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого...

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#аварии#авто аварии#история#истории#улыбнуло#Россия#Спасение
#машина#животные#интересно#ДТП#Автовсячина#люди#кино#Ynews#девушки#кража
#автомобили#интересное#позитив#факты#Прикол#в мире#шоу бизнес#Разное#Москва#знаменитости
Красота, да и только Красота, да и только В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на... «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания Первоклассник расстрелял учительницу из-за замечания

На что жалуетесь?

Вернуться