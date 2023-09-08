Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе

Граждане сочли ролик чиновницы
буржуйством рекламой авиакомпании.
Ролик главы башкирского Роспотребнадзора Анны Казак, в котором она показывает все прелести перелётов бизнес-классом, появился ещё на прошлой неделе. Подписчики сразу же обрушились на чиновницу с критикой и принялись обвинять в нарушении закона о госслужбе и рекламе авиакомпании с использованием служебного положения.
Жители Башкирии разозлились ещё и потому, что вместо того, чтобы решать вопросы с выбросами промышленных предприятий, на которые они устали жаловаться, глава Роспотребнадзора записывает обзоры с VIP-обедами, словно она не чиновница, а матёрый инстаблогер.
Источник:
Казак попыталась оправдаться тем, что фрагмент ролика был вырван из контекста. Она на самом деле делилась лайфхаком, как восстановить права при отмене рейса и повысить класс обслуживания.
Было вырвано из контекста. Во-первых, я нахожусь в отпуске. И на своём примере, когда мой рейс был отменён, и я на второй сегмент рейса не попадала, я привела пример потребителям, как можно восстановить права с повышением класса обслуживания. Именно на этом примере мне очень многие отписались, что вот мы этого не знали. Мне повезло – цена была 3 тысячи рублей. Это не был обзор бизнес-класса. Никоим образом не реклама
Сообщается, что VIP-контент Анны Казак уже попал в руки главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая поручила начать служебную проверку, по итогу которой Казак грозит как минимум выговор, а как максимум — увольнение.
Источник:
- В Казахстане появился первый в истории страны женский экипаж пассажирского самолёта
- В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости
- "Родила сапожок": жители Якутии раскритиковали магазин обуви за специфическую рекламу
- В США пассажирка самолёта сама посадила борт, когда пилот потерял сознание
- Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки
И шо, эти граждане не имеют никакого отношения к конкурентам?
У меня до сих пор осталось несколько дорожных сумочек из Трансовского бизнеса. Практичная штука
И как вишенка на торте - Ямайка. Так то туда сложно добраться...
ПС. Тем более что тут речь о каких-то 3 тыс.рублей.