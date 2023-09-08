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Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе

Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе

Автор:
08 сентября 2023 19:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   Видео   Роспотребнадзор   бизнес класс   критика   проверка   самолёт   чиновница   
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Граждане сочли ролик чиновницы буржуйством рекламой авиакомпании.

Ролик главы башкирского Роспотребнадзора Анны Казак, в котором она показывает все прелести перелётов бизнес-классом, появился ещё на прошлой неделе. Подписчики сразу же обрушились на чиновницу с критикой и принялись обвинять в нарушении закона о госслужбе и рекламе авиакомпании с использованием служебного положения.

Жители Башкирии разозлились ещё и потому, что вместо того, чтобы решать вопросы с выбросами промышленных предприятий, на которые они устали жаловаться, глава Роспотребнадзора записывает обзоры с VIP-обедами, словно она не чиновница, а матёрый инстаблогер.

Казак попыталась оправдаться тем, что фрагмент ролика был вырван из контекста. Она на самом деле делилась лайфхаком, как восстановить права при отмене рейса и повысить класс обслуживания.


Было вырвано из контекста. Во-первых, я нахожусь в отпуске. И на своём примере, когда мой рейс был отменён, и я на второй сегмент рейса не попадала, я привела пример потребителям, как можно восстановить права с повышением класса обслуживания. Именно на этом примере мне очень многие отписались, что вот мы этого не знали. Мне повезло – цена была 3 тысячи рублей. Это не был обзор бизнес-класса. Никоим образом не реклама

Сообщается, что VIP-контент Анны Казак уже попал в руки главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая поручила начать служебную проверку, по итогу которой Казак грозит как минимум выговор, а как максимум — увольнение.

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Метки: Башкирия   Видео   Роспотребнадзор   бизнес класс   критика   проверка   самолёт   чиновница   
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16  комментариев
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47k
Максим Т. Час назад
И что? Ну летит бизнесом и летит себе. Она что единственная такая?
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432
Дмитрий Самохин Минуту назад
Не понял.... а в чем новость? а в чем удивление?
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26k
Влад 2 минуты назад
Очень много лет вообще не летал. Последние полеты были Як-40 и Ан-24. Отсюда недопонимание, чего вам не хватает?
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62k
Андрей 7 минут назад
Часто замечаю подобные моменты. Человек в своей области может быть вполне себе профессионалом, особенно это касается женщин, но в глобальном смысле... как бы это сказать, в чувстве "настроений" или просто ощущении ситуации - абсолютный ноль. У меня жена такая и ничего тут не сделать, я говорю - ну ты же понимаешь, что результат твоих слов или действий - О-ЧЕ-ВИ-ДЕН... неа, не понимает. А чего у ребёнка истерика, что я такого сказала??? Фейспалм...
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149
Alex Roland Полчаса назад
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2k
Александр Долматов Полчаса назад
Граждане сочли ролик чиновницы рекламой авиакомпании.
И шо, эти граждане не имеют никакого отношения к конкурентам?
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149
Alex Roland Полчаса назад
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18
Самуил Маршак 39 минут назад
Ощущение, что Шариковы так в подворотнях и сидят, чтобы при малейшем поводе часть гавкать.
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51k
Прораб 53 минуты назад
Обзор кстати говно. Сразу видно - тётка первый раз в бизнес попала, тупо и неумело хвастается. Наверняка после посадки тапочки и расчёску с собой прихватила.
У меня до сих пор осталось несколько дорожных сумочек из Трансовского бизнеса. Практичная штука

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14k
Ничоси Час назад
В отпуск хоть на метле. Какая разница, если нет злоупотребления служебными полномочиями
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19k
Bill Час назад
Дебилизм. Я тоже как-то летал первым классом. Даже шампанское было бесплатное. И билет стоил всего лишь в два раза дороже. Любой нормальный человек может себе это позволить. В конце концов, отпуск раз в году, а копишь на него целый год. Так что всем рекомендую.
ПС. Тем более что тут речь о каких-то 3 тыс.рублей.
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62k
doker Час назад
Увольнение? Смотря, сколько "заносит"... Там повязано "вусмерть".
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