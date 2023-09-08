Главу башкирского Роспотребнадзора требуют уволить за видеообзор полёта в бизнес-классе

Казак попыталась оправдаться тем, что фрагмент ролика был вырван из контекста. Она на самом деле делилась лайфхаком, как восстановить права при отмене рейса и повысить класс обслуживания.

Было вырвано из контекста. Во-первых, я нахожусь в отпуске. И на своём примере, когда мой рейс был отменён, и я на второй сегмент рейса не попадала, я привела пример потребителям, как можно восстановить права с повышением класса обслуживания. Именно на этом примере мне очень многие отписались, что вот мы этого не знали. Мне повезло – цена была 3 тысячи рублей. Это не был обзор бизнес-класса. Никоим образом не реклама