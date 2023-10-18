18 объявлений и надписей, чей смысл делает их лучшим лекарством от хандры и грусти

Мы уже давно привыкли к объявлениям, которыми в несколько слоёв обклеены рекламные щиты, столбы и стены домов. Как правило, никто и никогда не обращает на них внимание, ведь в них нет ничего особенного — текст да и только. Однако среди этой серой печатной и рукописной массы можно иногда выхватить любопытные экземпляры, которые выделяются среди множества посланий своим юмористическим посылом.

Внутренний мир многоквартирных домов