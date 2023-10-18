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18 объявлений и надписей, чей смысл делает их лучшим лекарством от хандры и грусти

18 объявлений и надписей, чей смысл делает их лучшим лекарством от хандры и грусти

Автор:
18 октября 2023 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   подборка   
2861
19

Иногда креативщики делают свои объявления, записки, а также небольшие надписи смешными нарочно, а в других случаях у них это получается совершенно случайно (что делает их ещё более забавными).

Мы уже давно привыкли к объявлениям, которыми в несколько слоёв обклеены рекламные щиты, столбы и стены домов. Как правило, никто и никогда не обращает на них внимание, ведь в них нет ничего особенного — текст да и только. Однако среди этой серой печатной и рукописной массы можно иногда выхватить любопытные экземпляры, которые выделяются среди множества посланий своим юмористическим посылом.


Внутренний мир многоквартирных домов

×
×

Как хорошо, когда у вас заботливые соседи!


Спасибо, лучше постоять


Где-то в подъезде Санкт-Петербурга

Эта вечная борьба между подъездами и парадными, наверное, не закончится никогда.


Сегодня в почёте, видимо, только компьютеры

Так выглядят современные реалии рынка труда.


Задачка для гениев

Поднимайтесь по канату.


Желающим попасть внутрь на заметку


Будьте людьми

И мыло не тратьте с верёвками, ходют тут всякие, ноют.


Просьба на миллион


Дыкый лэсной

Рыс эта такой балшой кот!


Объявление в ломбарде

Если бы я хотел спрятать там золото, я бы так и подписал!


Зато честно


Для любителей немножко пострадать


Инструкция, как вызвать Лену


Ты не пройдёшь!

Страшнее только, если индюками.


Верните, люди переживают ведь

Кто ходит? Куда ходит? И, главное, зачем?

Очень сложно

Верните щи!

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   подборка   
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5  комментариев
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7k
vasilykopkov 9 минут назад
Некрасов в своё время написал "Размышления у парадного подъезда" и именно в Питере.
Поэтому правильно - подъезд (в частном случае может быть и парадный). А "парадное" это прилагательное, может быть например, крыльцо. А вообще это слово, употребляемое как существительное, пошло из жаргона питерских дворников, которые в основном набирались из приезжих татар и по-русски плохо говорили...
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4k
glazz_19 9 минут назад
Комментарий к фото
Неее, ну его нафиг!
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4k
glazz_19 10 минут назад
Комментарий к фото
Сознание компьютера - это конечно сильно :) Главное, чтобы в самый неподходящий момент BSOD не случился.
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2k
ssdeep 15 минут назад
Комментарий к фото
тогда судя по всему в питере одни дворцы
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6k
Smolny Час назад
В подъезд подъезжают, хотя если голуби залетают низко... То это всё равно - залёт, а не подъезд!
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