Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно пройти мимо, не улыбнувшись

Удивительно, но даже в век информационных технологий одно из самых мощных средств достучаться до людей — это объявления. Сложно не заметить листок или табличку прямо на уровне твоих глаз. Но что делать с самыми рассеянными гражданами, которые не замечают ничего вокруг? Лучше сделать своё послание как можно более нелепым, смешным и абсурдным.

Неожиданная развязка