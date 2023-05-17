Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно пройти мимо, не улыбнувшись

Предлагаю несколько забавных объявлений, рождённых в попытке завладеть вниманием окружающих любой ценой. Ну, или простой случайностью, или невнимательностью.
Удивительно, но даже в век информационных технологий одно из самых мощных средств достучаться до людей — это объявления. Сложно не заметить листок или табличку прямо на уровне твоих глаз. Но что делать с самыми рассеянными гражданами, которые не замечают ничего вокруг? Лучше сделать своё послание как можно более нелепым, смешным и абсурдным.
Неожиданная развязка
Так и хочется попробовать включить оба крана.
О, вы из Англии?
— Du you speak English?
— Da, a chto ?
Так выглядит отчаяние
Иронично
Следите за своими персональными данными
Вы видели Бубенчика?
Звучит выгодно
Неочевидная связь
Ёжика за что?
Ежа так и не нашёл. То ли сбежал, то ли стёрся.
Принципиальные мишки
А я помню времена, когда белые медведи рекламировали кока-колу.
Офисная мудрость
Пожалуй, лучше обойти
Скорее всего это около регистратуры в поликлинике.
Крик души
Зая?
Есть пара вопросов к Руслану
Идеальное предупреждение
Ну, 2 часа возможно интересной работы — вполне приемлемо.
Кто-то из вас врёт
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