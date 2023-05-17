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Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно пройти мимо, не улыбнувшись

Забавные объявления и надписи, глядя на которые очень сложно пройти мимо, не улыбнувшись

Автор:
17 мая 2023 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   фото   
1805
18

Предлагаю несколько забавных объявлений, рождённых в попытке завладеть вниманием окружающих любой ценой. Ну, или простой случайностью, или невнимательностью.

Удивительно, но даже в век информационных технологий одно из самых мощных средств достучаться до людей — это объявления. Сложно не заметить листок или табличку прямо на уровне твоих глаз. Но что делать с самыми рассеянными гражданами, которые не замечают ничего вокруг? Лучше сделать своё послание как можно более нелепым, смешным и абсурдным.

Неожиданная развязка

×
×

Так и хочется попробовать включить оба крана.


О, вы из Англии?


— Du you speak English?
— Da, a chto ?


Так выглядит отчаяние


Иронично



Следите за своими персональными данными


Вы видели Бубенчика?


Звучит выгодно


Неочевидная связь


Ёжика за что?


Ежа так и не нашёл. То ли сбежал, то ли стёрся.


Принципиальные мишки


А я помню времена, когда белые медведи рекламировали кока-колу.


Офисная мудрость


Пожалуй, лучше обойти

Скорее всего это около регистратуры в поликлинике.


Крик души

Зая?

Есть пара вопросов к Руслану

Идеальное предупреждение

 Ну, 2 часа возможно интересной работы — вполне приемлемо.


Кто-то из вас врёт

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   фото   
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26k
Егор 2 часа назад
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2k
vijilante 9 минут назад
А што такое "8кв-л" В объявлении про продажу кота ?!?!?!?!?!
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11k
Самка Хорька Полчаса назад
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Бубенчик ушел искать свои бубенчики
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