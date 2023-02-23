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16 оригинальных и забавных объявлений

16 оригинальных и забавных объявлений

Автор:
23 февраля 2023 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   оригинально   фото   
1588
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Как донести до шумных соседей правила хорошего тона? Как сообщить покупателям, что магазин закрыт (и закрыт навсегда)? Как заставить пациентов наконец надеть бахилы? Ответ прост – объявления.

Несмотря на то, что, кажется, вся жизнь человека перешла в интернет, эти белые листочки с чрезвычайно важной информацией никуда не делись. Ниже собраны забавные и яркие объявления со всей гаммой человеческих чувств – от искренней радости до глубокого отчаяния.


Объявление-шмабъявление

×
×

Наконец-то!


Акция!


А какие ещё есть варианты?


Лучше не думать об этом слишком долго.


Состоится изгнание


Это будет славная битва!


Верьте в себя!


А моя сорокалетняя спина как бы намекает, что количество попыток очень даже конечно.


А как же порода «хороший мальчик»?


Да, Дженсен Эклз подрабатывает компьютерным мастером

Если бы Дженсену Эклсу давали доллар за каждое объявление компьютерного мастера с его фотографией, мог бы не ходить на работу.


О важном

Картинка дело говорит!


Глубокая мысль

Когда твой сосед — поэт

Начинайте привыкать

А где вы нибудь вы раньше видели такие предупреждения? Однако, заботятся о своих покупателях 🙂


Когда с первого раза не понимают

Пиццу? Да, мы заказывали. Вам в дверь с надписью «Сюда нельзя». Стучите сильнее.


Да наденьте же вы бахилы!

Всё серьёзно

А зачем её держать? Чтобы вместе с ней улететь?


О хитрых клиентах

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   надписи   объявления   оригинально   фото   
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123k
БрОдЯгА 2 часа назад
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64k
doker Час назад
Вот этого в объявлении не учли...

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БрОдЯгА 2 часа назад
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БрОдЯгА 2 часа назад
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123k
БрОдЯгА 2 часа назад
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