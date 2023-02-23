16 оригинальных и забавных объявлений

Как донести до шумных соседей правила хорошего тона? Как сообщить покупателям, что магазин закрыт (и закрыт навсегда)? Как заставить пациентов наконец надеть бахилы? Ответ прост – объявления.
Несмотря на то, что, кажется, вся жизнь человека перешла в интернет, эти белые листочки с чрезвычайно важной информацией никуда не делись. Ниже собраны забавные и яркие объявления со всей гаммой человеческих чувств – от искренней радости до глубокого отчаяния.
Объявление-шмабъявление
Наконец-то!
Акция!
А какие ещё есть варианты?
Лучше не думать об этом слишком долго.
Состоится изгнание
Это будет славная битва!
Верьте в себя!
А моя сорокалетняя спина как бы намекает, что количество попыток очень даже конечно.
А как же порода «хороший мальчик»?
Да, Дженсен Эклз подрабатывает компьютерным мастером
Если бы Дженсену Эклсу давали доллар за каждое объявление компьютерного мастера с его фотографией, мог бы не ходить на работу.
О важном
Картинка дело говорит!
Глубокая мысль
Когда твой сосед — поэт
Начинайте привыкать
А где вы нибудь вы раньше видели такие предупреждения? Однако, заботятся о своих покупателях 🙂
Когда с первого раза не понимают
Пиццу? Да, мы заказывали. Вам в дверь с надписью «Сюда нельзя». Стучите сильнее.
Да наденьте же вы бахилы!
Всё серьёзно
А зачем её держать? Чтобы вместе с ней улететь?
О хитрых клиентах
Источник:
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