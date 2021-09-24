FISHKINET
Сообщество Юмор 12902 поста • 2720 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы

Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы (17 фото)

Автор:
24 сентября 2021 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывески   надписи   объявления   подборка   прикол   
106
17

Примеры случаев, когда создатели объявлений и различных вывесок забыли позаботиться о том, чтобы надписи можно было правильно прочитать с первого раза.

Уличная реклама, вывески и прочие надписи нередко привлекают внимание прохожих отнюдь не своей крутостью. Порой их создатели так косячат, что люди при взгляде на всё это испытывают испанский стыд.

БЛЁ ЕЬ

×

Головоломка

Привет из прошлого

Измени жене

Классика

Бог колхоз. Простит поможет

Кпрофейня?

Страшно подумать, что там в меню.

Сам ты семесажелукорасс

Аркевлаи

Наткнулась на почте

Ешь мужиком!

Не поняла сразу. Потом прочитала и снова не поняла

Что там дужить?

Гласные «я», «е», «ё» и так неособенно благозвучны перед буквой «б». Мало того, что они слились в одно слово, так ещё и разделяющая линия обострила ситуацию.

Виноводочная скупка

Трежнaёp

Мы открылись!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вывески   надписи   объявления   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ПаганецЪ 10 минут назад
Есть работёнка для кота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси “Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси 15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире 15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход Противостояние бреда: У Алишы появился достойный конкурент, Wildberries, твой выход Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью Кулинарные провалы: жизненные ситуации, когда ожидания не совпали с реальностью Как существовать на 15 000 рублей в месяц: пособие по экстремальному выживанию Как существовать на 15 000 рублей в месяц: пособие по экстремальному выживанию Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

780894



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
1
48
Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
30 кратких фактов для разминки мозга
0
75
30 кратких фактов для разминки мозга
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#подборка#люди#история#дтп#знаменитости#в мире#СССР#факты#актеры
#фото#животные#автомир#интересное#Россия#фотографии#дети#кино#неудача#звезды
#Юмор#автомобили#ynews#аварии#прикол#авто аварии#картинки#сша#фильм#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться