Объявления и вывески, которые хочется прочитать совсем не так, как задумали авторы

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Примеры случаев, когда создатели объявлений и различных вывесок забыли позаботиться о том, чтобы надписи можно было правильно прочитать с первого раза.
Уличная реклама, вывески и прочие надписи нередко привлекают внимание прохожих отнюдь не своей крутостью. Порой их создатели так косячат, что люди при взгляде на всё это испытывают испанский стыд.
БЛЁ ЕЬ
×
Головоломка
Привет из прошлого
Измени жене
Классика
Бог колхоз. Простит поможет
Кпрофейня?
Страшно подумать, что там в меню.
Сам ты семесажелукорасс
Аркевлаи
Наткнулась на почте
Ешь мужиком!
Не поняла сразу. Потом прочитала и снова не поняла
Что там дужить?
Гласные «я», «е», «ё» и так неособенно благозвучны перед буквой «б». Мало того, что они слились в одно слово, так ещё и разделяющая линия обострила ситуацию.
Виноводочная скупка
Трежнaёp
Мы открылись!
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