20 крайне оригинальных объявлений

Во многих людях спят настоящие креативщики, даже если они об этом ничего не подозревают.
В этом легко можно убедиться, прочитав парочку объявлений. Иногда их создатели считают, что для доходчивого объяснения информации простого информационного стиля недостаточно, и выдают такие перлы, что хоть стой хоть падай. Мы собрали для вас несколько примеров весьма оригинальных объявлений.
Да тут сразу нужно заходить
Объявление на входе в магазин с крутой лестницей
Соды и соли не существует, это иллюзия!
Гостеприимство
Очень жаль
Одного из комментаторов это объявление вдохновило на стихи:
Я с детства мечтал зажигать,
Но мне выпал скучный билет:
Здесь только 3Д-печать,
Салютов, интима нет!
Калитка безопасности
Конфетки в счёт морального ущерба
Для тех, кому сложно разобрать почерк, поясняем:
Уважаемые жильцы дома!
Я прошу прощения за беспокойство, которое доставляет вам мой автомобиль.
Вопрос с его «голосом» — это будет первое, что я в нём сделаю, и сейчас я ищу для этого возможность. Будьте уверены — поиски не затянутся. Надеюсь, конфетки помогут вам до этого дотерпеть.
С уважением, владелец а/м 563.
Быть Кузьмичом
Колонизацией запахло
До 52 и выше
Логичный вывод
Кормите птиц и собак на своих балконах
Объявление в туалете
Без осуждения
В лучшем случае
Отчаяние 80-го уровня
Доходчивое объяснение
Домик для пальчиков
Предупреждение
Немного доброты напоследок
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску
- Подборка странных и забавных объявлений
- «А вы точно любите детей?»: 19 игрушечных шедевров
- Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке
- Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»
Я даже не знаю, какой уровень грамотности (и, видимо, интеллекта) у той бабы, которая это писала...
Фото сделано в регионе