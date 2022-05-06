20 крайне оригинальных объявлений

Для тех, кому сложно разобрать почерк, поясняем:

Уважаемые жильцы дома!

Я прошу прощения за беспокойство, которое доставляет вам мой автомобиль.

Вопрос с его «голосом» — это будет первое, что я в нём сделаю, и сейчас я ищу для этого возможность. Будьте уверены — поиски не затянутся. Надеюсь, конфетки помогут вам до этого дотерпеть.

С уважением, владелец а/м 563.