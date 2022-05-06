FISHKINET
Сообщество Юмор 14693 поста • 2885 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 крайне оригинальных объявлений

20 крайне оригинальных объявлений

Автор:
06 мая 2022 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   надписи   объявления   подборка   фото   
4400
21

Во многих людях спят настоящие креативщики, даже если они об этом ничего не подозревают.

В этом легко можно убедиться, прочитав парочку объявлений. Иногда их создатели считают, что для доходчивого объяснения информации простого информационного стиля недостаточно, и выдают такие перлы, что хоть стой хоть падай. Мы собрали для вас несколько примеров весьма оригинальных объявлений.


Да тут сразу нужно заходить

×
×

Объявление на входе в магазин с крутой лестницей

Соды и соли не существует, это иллюзия!

Гостеприимство

Очень жаль

Одного из комментаторов это объявление вдохновило на стихи:

Я с детства мечтал зажигать, 
Но мне выпал скучный билет:
Здесь только 3Д-печать,
Салютов, интима нет!

Калитка безопасности

Конфетки в счёт морального ущерба

Для тех, кому сложно разобрать почерк, поясняем:

Уважаемые жильцы дома!
Я прошу прощения за беспокойство, которое доставляет вам мой автомобиль.
Вопрос с его «голосом» — это будет первое, что я в нём сделаю, и сейчас я ищу для этого возможность. Будьте уверены — поиски не затянутся. Надеюсь, конфетки помогут вам до этого дотерпеть.
С уважением, владелец а/м 563.


Быть Кузьмичом

Колонизацией запахло

До 52 и выше

Логичный вывод

Кормите птиц и собак на своих балконах

Объявление в туалете

Без осуждения

В лучшем случае

Отчаяние 80-го уровня

Доходчивое объяснение

Домик для пальчиков

Предупреждение

Немного доброты напоследок

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   надписи   объявления   подборка   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
SolomonA 4 часа назад

Я даже не знаю, какой уровень грамотности (и, видимо, интеллекта) у той бабы, которая это писала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Мистер Фикс 3 часа назад
Вот вам, из личной подборки)
Фото сделано в регионе

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1290220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
Интересные детали в фильмах о «Гарри Поттере», упущенные из виду
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
«Брезгливая отрыжка»: Марат Башаров рассказал, что он думает об уехавших артистах
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Гениальный метод «охмурежа» и конфуз Владимира Меньшова: как снимали «Где находится нофелет?»
Гениальный метод «охмурежа» и конфуз Владимира Меньшова: как снимали «Где находится...
По волнам
По волнам
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Земля прогрелась - можно сеять.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#в мире#кино#мир#природа#дети#милота#Германия
#Юмор#интересно#забавно#интересное#история#Приколы#кот#дтп#Спорт#знаменитости
#прикол#подборка#США#картинки#шоу бизнес#факты#аварии#люди#Украина#истории
Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Всадник-драконоборец и покровитель Москвы: что легло в основу столичного герба Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску Что бывает, когда дети, оставленные без присмотра, находят краску Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке Подборка странных и забавных объявлений Подборка странных и забавных объявлений Объявления, которые могли придумать только люди из&nbsp;России Объявления, которые могли придумать только люди из России Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений

На что жалуетесь?

Вернуться