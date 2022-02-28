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Убойные надписи, которые могли оставить только в России... или Беларуси... или...

Убойные надписи, которые могли оставить только в России... или Беларуси... или... (16 фото)

Автор:
28 февраля 2022 14:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   надписи   объявления   подборка   прикол   сообщения   
1656
16
Даже обычное объявление можно превратить в нечто прекрасное. Как превратить сухое объявление для собственников квартир в мем. Или прорекламировать то, что нельзя рекламировать.
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Метки: Юмор   надписи   объявления   подборка   прикол   сообщения   
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3  комментария
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1k
sava 54 минуты назад
что в 16 не так ? вроде бы все понятно
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7k
Владимир 4 минуты назад
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