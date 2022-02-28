Убойные надписи, которые могли оставить только в России... или Беларуси... или...

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Даже обычное объявление можно превратить в нечто прекрасное. Как превратить сухое объявление для собственников квартир в мем. Или прорекламировать то, что нельзя рекламировать.
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Рокк ебол
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