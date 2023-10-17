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"По одёжке встречают", или как мир взволновали розовые носки премьера Тайланда

"По одёжке встречают", или как мир взволновали розовые носки премьера Тайланда

Автор:
17 октября 2023 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Один пояс - один путь   битинки   мода   носки   политики   розовый   форум   
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Не только экономические кризисы, военные конфликты и геополитическое противостояние были сегодня на повестке дня международного саммита "Один пояс - один путь", стартовавшего в Китае. Нежно-розовые носки премьера Тайланда, которые Сеттха Тхависин одел на встречу с Владимиром Путиным стали отдельным предметом обсуждений в соцсетях и среди журналистов, и теперь могут расчитывать на звание нового тренда в мировой политической моде.

Розовый — цвет дня. Премьер-министр Таиланда встретился с Владимиром Путиным в стильных носках и галстуке с нежным оттенком, который мы не привыкли видеть на официальных мероприятиях.

Мнения обсуждающих этот сюжет разделились. Например, по словам корреспондента РИА Новости, много лет живущего в Бангкоке, какого-то страноведческого аспекта здесь нет - обычные в деловой среде правила. Возможно, сыграл роль жизненный бэкграунд: Тхависин, один из богатейших людей страны, стал премьером лишь в августе, а до этого занимался бизнесом. В этой среде проще относятся к смелым акцентам в одежде.

А вот "Москва24" пишет, "что дело вообще не в моде". И даже не в тренде на Барби. В Таиланде каждый день недели имеет свой собственный цвет, который приносит удачу. Это связано с религией и историческими сказаниями. Как раз вторник - день бога Марса (в Таиланде — Пхра Ангкхан). Согласно мифологии, божество имеет розовую или красную кожу, одевается во все красное и носит красные цветы за ухом. К слову, в среду, по этой логике, на счастье премьер надел был носки зелёные.

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Издание "Абзац" увлеклось темой и вообще сделало подборку носочно-ботиночных сигналов. посыаемых мировому сообществу:

Вспомнили даже как в 2007 году президент Всемирного банка снял обувь при входе в мечеть. На каждом носке красовалось по дырке. Символично:

Президент ОАЭ в прошлом году на встрече с Путиным вообще сидел в кроссовках. Говорят, так он поддерживал неформальную атмосферу:

Премьер Канады Джастин Трюдо, вообще известен своей любовью к необычным носкам. На форуме в Давосе в 2016 году на нем были зеленые черепа, на встречу со своим кабинетом министров Трюдо надел красные носки с белым кленовым листом, а в Торговой палате США в Вашингтоне на нем были носки с разноцветными черепами и костями.

А ещё он вроде политик. Но это не точно:

Перед выборами премьера Великобритании миллионер Риши Сунак пытался показаться своим с помощью дырявой обуви:

В2015 году директор итальянской газеты Паоло Валентино пришел на интервью с Путиным в носках ярко-красного цвета. Тогда эти носки взорвали соцсети: одни возмущались, что «красные носки со строгим костюмом — это дико при любом раскладе», другие глумились: «Если бабушка сказала надеть, то будешь носить как миленький». Украинские радикалы восприняли итальянские носки на свой счет, мол, журналист «демонстративно надел красные носки под чёрные брюки, в цвет флага УПА». «Красные носки — верх бескультурья!». «Красные носки, +15 к смелости». «Красные носки взяли интервью у Путина», - вспоминает "Фонтанка".

А в России? А в России с носками всё нормально, их на 23 февраля дарят.

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Метки: Один пояс - один путь   битинки   мода   носки   политики   розовый   форум   
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3  комментария
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91k
Херанука Паибалу 51 минуту назад
Вроде должны быть серьёзными дядьками....
Фрики какие-то...
...
...Опа-ган-гам-стайл....
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2k
Mikhail Минуту назад
а че приезжал то?
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30k
Юрьевич 11 минут назад
Что придираетесь? Вот если бы он в розовых труселях пришёл...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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