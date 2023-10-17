"По одёжке встречают", или как мир взволновали розовые носки премьера Тайланда

Розовый — цвет дня. Премьер-министр Таиланда встретился с Владимиром Путиным в стильных носках и галстуке с нежным оттенком, который мы не привыкли видеть на официальных мероприятиях.

Мнения обсуждающих этот сюжет разделились. Например, по словам корреспондента РИА Новости, много лет живущего в Бангкоке, какого-то страноведческого аспекта здесь нет - обычные в деловой среде правила. Возможно, сыграл роль жизненный бэкграунд: Тхависин, один из богатейших людей страны, стал премьером лишь в августе, а до этого занимался бизнесом. В этой среде проще относятся к смелым акцентам в одежде.

А вот "Москва24" пишет, "что дело вообще не в моде". И даже не в тренде на Барби. В Таиланде каждый день недели имеет свой собственный цвет, который приносит удачу. Это связано с религией и историческими сказаниями. Как раз вторник - день бога Марса (в Таиланде — Пхра Ангкхан). Согласно мифологии, божество имеет розовую или красную кожу, одевается во все красное и носит красные цветы за ухом. К слову, в среду, по этой логике, на счастье премьер надел был носки зелёные.