"По одёжке встречают", или как мир взволновали розовые носки премьера Тайланда

Не только экономические кризисы, военные конфликты и геополитическое противостояние были сегодня на повестке дня международного саммита "Один пояс - один путь", стартовавшего в Китае. Нежно-розовые носки премьера Тайланда, которые Сеттха Тхависин одел на встречу с Владимиром Путиным стали отдельным предметом обсуждений в соцсетях и среди журналистов, и теперь могут расчитывать на звание нового тренда в мировой политической моде.
Розовый — цвет дня. Премьер-министр Таиланда встретился с Владимиром Путиным в стильных носках и галстуке с нежным оттенком, который мы не привыкли видеть на официальных мероприятиях.
Мнения обсуждающих этот сюжет разделились. Например, по словам корреспондента РИА Новости, много лет живущего в Бангкоке, какого-то страноведческого аспекта здесь нет - обычные в деловой среде правила. Возможно, сыграл роль жизненный бэкграунд: Тхависин, один из богатейших людей страны, стал премьером лишь в августе, а до этого занимался бизнесом. В этой среде проще относятся к смелым акцентам в одежде.
А вот "Москва24" пишет, "что дело вообще не в моде". И даже не в тренде на Барби. В Таиланде каждый день недели имеет свой собственный цвет, который приносит удачу. Это связано с религией и историческими сказаниями. Как раз вторник - день бога Марса (в Таиланде — Пхра Ангкхан). Согласно мифологии, божество имеет розовую или красную кожу, одевается во все красное и носит красные цветы за ухом. К слову, в среду, по этой логике, на счастье премьер надел был носки зелёные.
Издание "Абзац" увлеклось темой и вообще сделало подборку носочно-ботиночных сигналов. посыаемых мировому сообществу:
Вспомнили даже как в 2007 году президент Всемирного банка снял обувь при входе в мечеть. На каждом носке красовалось по дырке. Символично:
Президент ОАЭ в прошлом году на встрече с Путиным вообще сидел в кроссовках. Говорят, так он поддерживал неформальную атмосферу:
Премьер Канады Джастин Трюдо, вообще известен своей любовью к необычным носкам. На форуме в Давосе в 2016 году на нем были зеленые черепа, на встречу со своим кабинетом министров Трюдо надел красные носки с белым кленовым листом, а в Торговой палате США в Вашингтоне на нем были носки с разноцветными черепами и костями.
А ещё он вроде политик. Но это не точно:
Перед выборами премьера Великобритании миллионер Риши Сунак пытался показаться своим с помощью дырявой обуви:
В2015 году директор итальянской газеты Паоло Валентино пришел на интервью с Путиным в носках ярко-красного цвета. Тогда эти носки взорвали соцсети: одни возмущались, что «красные носки со строгим костюмом — это дико при любом раскладе», другие глумились: «Если бабушка сказала надеть, то будешь носить как миленький». Украинские радикалы восприняли итальянские носки на свой счет, мол, журналист «демонстративно надел красные носки под чёрные брюки, в цвет флага УПА». «Красные носки — верх бескультурья!». «Красные носки, +15 к смелости». «Красные носки взяли интервью у Путина», - вспоминает "Фонтанка".
А в России? А в России с носками всё нормально, их на 23 февраля дарят.
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Фрики какие-то...
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