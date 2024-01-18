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Разврат и шампанское. На форуме в Давосе закончились экскортницы, но хот-доги стоят как раньше

Разврат и шампанское. На форуме в Давосе закончились экскортницы, но хот-доги стоят как раньше

Автор:
18 января 2024 01:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Давос   Швейцария   разврат   форум   шампанское   экскортницы   
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В Давосе, с 15 по 19 января, проходит одно из некогда самых престижных глобальных собраний - Давосский форум. "Некогда" - потому что Давос-2024 - это высокие цены, скудная повестка, рафинированная политизированность, а ко всему прочему, ещё и свободных проституток экскортниц на всех желающих не хватает (кому нужна такая командировка).

Ранее на этом мероприятии собирались ведущие экономические и политические лидеры со всего мира, принимая важные решения, касающиеся глобальной торговли, безопасности, отношений, ценностей, правил и глобализации. Однако, нынче мероприятие деградировало, Россия на нем не присутствует, обсуждают политику и Украину.

Единственное, что стабильно - резкое увеличение спроса на проституцию в Швейцарии.

Как показало исследование "Таймс", каждый год , в период форума не менее 100 работников секс-индустрии общаются с представителями мировой элиты. По мнению британского издания, они доставляют удовольствие присутствующим и служат противовесом обсуждаемым глобальным проблемам.

Еще до начала форума, австрийская газета Express вызвала шум своей публикацией, в которой указывалось, что встреча деловых и политических элит в Давосе означает оживление сезона для эскорт-услуг на курорте. Хотя, не понятно, почему шум. Это и так всем известно. Было отмечено, что все девушки с низкой социальной ответственностью заранее были забронированы. Кстати, запрос был высок на "услуги для всех сексуальных ориентаций".

Эскорт через платформу Titt4Tat в регионе Давоса или даже в восточной Швейцарии через некоторое время вообще перестал быть доступен.

Все местные поставщики услуг полностью заняты на неделе ВЭФ

, — подтверждает владелец сервиса Б. Конрад.

Кроме того, было предупреждение для деловых женщин, чтобы они не ходили на встречи одни, так как можно стать жертвой домогательства.

Про Давос-2020, например, газета The Times писала, что форум стал "логовом проституток". Тогда речь шла всего о сотне элитных девушек. Сейчас газета Express утверждает, что минимальная стоимость заказа проститутки в Давосе составляет 1,5 тысячи франков за 4 часа расслабления, а ночь обойдется в 2550 франков. Однако, клиентов цена не смущает. В Давосе много таких, которые «не чувствительны к цене».

Есть также различные вариации и по ассортименту. Несмотря на то, что в Давос слетелись работники секс-индустрии со всего мира, спрос все равно превышает предложение, - отмечают СМИ.

Еще одна обсуждаемая вещь в Давосе - еда.

Тему "как все дорого в Давосе" пресса очень любит. И год за годом негодует.

Не будем про икру, но хот-дог (сосиска, огурцы, лук, горчица) здесь стоит $43, салат "Цезарь" - $55, а пивко аж $7,50 — поражаются американские журналисты.

На CNBS даже целый сюжет сделали - "как не наесться на $100 баксов".

Это они на нашем ПМЭФ не были, - комментирует канал "Бати читают новости"- Там за $38 им позволили бы надкусить сырник без джема и издалека понюхать дорадо.
Хотя, как утверждают очевидцы, в Давосе хот-дог все с той же сосиской так и продается за всё те же $43, что и в 2015-м году. придется поверить.

Хоть что-то там стабильно, в отличии от репутации политиков, которую не щадит моральная инфляция.

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Метки: Давос   Швейцария   разврат   форум   шампанское   экскортницы   
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4  комментария
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10k
Дмитрий Час назад
Элитные проститьютки! 100 штук! И все заняты! ....один вопрос! По чему именно 2550? Откуда эти жлобские 50 баксов(франков)? Именно на бутерброд что ли?
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5k
Fishki_surfer 18 минут назад
>> Однако, нынче мероприятие деградировало, Россия на нем не присутствует, обсуждают политику и Украину.

Да чтоб я так прогрессировал, как они деградировали.

Обсуждают не [просто] Украину, а войну на Украине.
А война - очень прибыльный бизнес.
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Старичок 24 минуты назад
после того, как прохоров перестал ездить и шлюх стало не хватать.
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KlyaksaZ
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