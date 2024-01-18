Разврат и шампанское. На форуме в Давосе закончились экскортницы, но хот-доги стоят как раньше

Эскорт через платформу Titt4Tat в регионе Давоса или даже в восточной Швейцарии через некоторое время вообще перестал быть доступен.

Все местные поставщики услуг полностью заняты на неделе ВЭФ

, — подтверждает владелец сервиса Б. Конрад.

Кроме того, было предупреждение для деловых женщин, чтобы они не ходили на встречи одни, так как можно стать жертвой домогательства.

Про Давос-2020, например, газета The Times писала, что форум стал "логовом проституток". Тогда речь шла всего о сотне элитных девушек. Сейчас газета Express утверждает, что минимальная стоимость заказа проститутки в Давосе составляет 1,5 тысячи франков за 4 часа расслабления, а ночь обойдется в 2550 франков. Однако, клиентов цена не смущает. В Давосе много таких, которые «не чувствительны к цене».

Есть также различные вариации и по ассортименту. Несмотря на то, что в Давос слетелись работники секс-индустрии со всего мира, спрос все равно превышает предложение, - отмечают СМИ.