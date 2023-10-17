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Не костюмы, а произведения искусства: победители всемирного конкурса дизайнеров World of Wearable Art 2023

Не костюмы, а произведения искусства: победители всемирного конкурса дизайнеров World of Wearable Art 2023

Автор:
17 октября 2023 10:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: World of Wearable Art 2023   дизайн   конкурс   костюм   креатив   мода   фантазия   фото   
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World of Wearable Art (WOW) — это международный конкурс дизайнеров, принимающий заявки более чем из сорока стран. На нём представляют «носимое искусство», то есть одежду, которая создана в первую очередь как произведение искусства, а не повседневная вещь или образ для выхода в свет.

Такие модели создаются в единственном экземпляре и по итогам отбора участвуют в гала-концерте, который носит характер театрального представления, похожего на смешение Бродвея и Цирка дю Солей.

Жюри оценивает костюмы по критериям долговечности, безопасности, комфорта и эффектности на сцене. Дизайнеры со всего мира получают возможность показать безграничность своей фантазии, навыки в применении профессиональных знаний и современных технологий. Ниже мы показали творения тех участников, которые были удостоены премии в 2023 году.


Метамарфоза

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Международная премия в области дизайна: Великобритания и Европа
Дизайнер: Джульет Додсон
Страна: Великобритания


Рождение вавилонской рыбы

Международная премия в области дизайна: Австралия и Тихоокеанский регион
Дизайнеры: Линнетт Гриффитс и Мэрион Геймерс
Страна: Австралия


Цифровое восхождение Кицунэ

Международная премия в области дизайна: Америка, премия «Золотое сечение»
Дизайнеры: Доун Мостоу и Сноу Винтерс
Страна: США


Золотой век королев

Премия Новой Зеландии за дизайн
Дизайнер: Джорджия Чалмерс-Джонс
Страна: Новая Зеландия


Невидимые слёзы

Премия за устойчивое развитие
Дизайнер: Карена Уэст
Страна: Новая Зеландия


Виртуально такой же

Премия носимых технологий
Дизайнеры: Дилан Малдер и Джульетта Томсон
Страна: Новая Зеландия

Премия подразумевает, что созданную дизайнерами одежду, можно носить в цифровом виде с помощью специальных приложений (AR и WEB3).


Пламенный танец

Премия за студенческие инновации
Дизайнер: Ева Чан
Страна: Гонконг


Ойзис — богиня эмоций

Премия дебютанта
Дизайнер: Абхишек Чаухан
Страна: Индия


Новаторский

Премия в номинации странных бюстгальтеров
Дизайнеры: Кристи Киркпатрик и Дэвид Киркпатрик
Страна: Новая Зеландия


Цветущее доказательство!

Премия в номинации «Марс и за его пределами», приз зрительских симпатий
Дизайнеры: Эрна Ван Дер Ват, Джоан Ван Вик и Лена Ван Дер Ват
Страна: Новая Зеландия


Девушка-самурай

Премии в номинации «Авангард», «Supreme WOW», премия Wētā Workshop начинающему дизайнеру
Дизайнер: Чиаки Симидзу
Страна: Япония


Детство под колпаком

Премия в номинации «Аотеароа»
Дизайнер: Крейг Макмиллан
Страна: Новая Зеландия

«Аотеароа» — так называли свою землю коренные жители Северного острова (Новая Зеландия), что буквально означало «страна длинного белого облака».


Технология футуристической моды

Премия Сьюзи Монкрифф
Дизайнер: Фатеме Делха
Страна: Иран

Сьюзи Монкрифф — новозеландский скульптор и основательница конкурса.


Землянин

Высшая награда WOW
Дизайнер: Джилл Сондерс
Страна: Новая Зеландия

Источник:

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Метки: World of Wearable Art 2023   дизайн   конкурс   костюм   креатив   мода   фантазия   фото   
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Χάρων 2 часа назад
Не костюмы, не произведения искусства, а обычный маразм.
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3k
Saplus 2 часа назад
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15k
sos1960sos 2 часа назад
Любой из этих костюмов как нельзя лучше подходит для похода в "Пятёрочку" за картошкой. Жена в растерянности, не знает какой из них выбрать в первую очередь...
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ruslan d sos1960sos 55 минут назад
ПРичем тут поход в магазин вообще ?
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