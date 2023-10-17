Не костюмы, а произведения искусства: победители всемирного конкурса дизайнеров World of Wearable Art 2023

World of Wearable Art (WOW) — это международный конкурс дизайнеров, принимающий заявки более чем из сорока стран. На нём представляют «носимое искусство», то есть одежду, которая создана в первую очередь как произведение искусства, а не повседневная вещь или образ для выхода в свет.
Такие модели создаются в единственном экземпляре и по итогам отбора участвуют в гала-концерте, который носит характер театрального представления, похожего на смешение Бродвея и Цирка дю Солей.
Жюри оценивает костюмы по критериям долговечности, безопасности, комфорта и эффектности на сцене. Дизайнеры со всего мира получают возможность показать безграничность своей фантазии, навыки в применении профессиональных знаний и современных технологий. Ниже мы показали творения тех участников, которые были удостоены премии в 2023 году.
Метамарфоза
Международная премия в области дизайна: Великобритания и Европа
Дизайнер: Джульет Додсон
Страна: Великобритания
Рождение вавилонской рыбы
Международная премия в области дизайна: Австралия и Тихоокеанский регион
Дизайнеры: Линнетт Гриффитс и Мэрион Геймерс
Страна: Австралия
Цифровое восхождение Кицунэ
Международная премия в области дизайна: Америка, премия «Золотое сечение»
Дизайнеры: Доун Мостоу и Сноу Винтерс
Страна: США
Золотой век королев
Премия Новой Зеландии за дизайн
Дизайнер: Джорджия Чалмерс-Джонс
Страна: Новая Зеландия
Невидимые слёзы
Премия за устойчивое развитие
Дизайнер: Карена Уэст
Страна: Новая Зеландия
Виртуально такой же
Премия носимых технологий
Дизайнеры: Дилан Малдер и Джульетта Томсон
Страна: Новая Зеландия
Премия подразумевает, что созданную дизайнерами одежду, можно носить в цифровом виде с помощью специальных приложений (AR и WEB3).
Пламенный танец
Премия за студенческие инновации
Дизайнер: Ева Чан
Страна: Гонконг
Ойзис — богиня эмоций
Премия дебютанта
Дизайнер: Абхишек Чаухан
Страна: Индия
Новаторский
Премия в номинации странных бюстгальтеров
Дизайнеры: Кристи Киркпатрик и Дэвид Киркпатрик
Страна: Новая Зеландия
Цветущее доказательство!
Премия в номинации «Марс и за его пределами», приз зрительских симпатий
Дизайнеры: Эрна Ван Дер Ват, Джоан Ван Вик и Лена Ван Дер Ват
Страна: Новая Зеландия
Девушка-самурай
Премии в номинации «Авангард», «Supreme WOW», премия Wētā Workshop начинающему дизайнеру
Дизайнер: Чиаки Симидзу
Страна: Япония
Детство под колпаком
Премия в номинации «Аотеароа»
Дизайнер: Крейг Макмиллан
Страна: Новая Зеландия
«Аотеароа» — так называли свою землю коренные жители Северного острова (Новая Зеландия), что буквально означало «страна длинного белого облака».
Технология футуристической моды
Премия Сьюзи Монкрифф
Дизайнер: Фатеме Делха
Страна: Иран
Сьюзи Монкрифф — новозеландский скульптор и основательница конкурса.
Землянин
Высшая награда WOW
Дизайнер: Джилл Сондерс
Страна: Новая Зеландия
Источник:
- 17 примеров экстремального дизайна одежды и аксессуаров
- 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно
- Солнце, самолёт и дерево: 9 самых впечатляющих и необычных автозаправочных комплексов мира
- 16 дерзких и интересных реклам, которые вышли на новый уровень
- 17 безумно оригинальных головных уборов от ирландского «безумного шляпника»