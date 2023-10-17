Не костюмы, а произведения искусства: победители всемирного конкурса дизайнеров World of Wearable Art 2023

Такие модели создаются в единственном экземпляре и по итогам отбора участвуют в гала-концерте, который носит характер театрального представления, похожего на смешение Бродвея и Цирка дю Солей.

Жюри оценивает костюмы по критериям долговечности, безопасности, комфорта и эффектности на сцене. Дизайнеры со всего мира получают возможность показать безграничность своей фантазии, навыки в применении профессиональных знаний и современных технологий. Ниже мы показали творения тех участников, которые были удостоены премии в 2023 году.

Метамарфоза