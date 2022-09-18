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Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков

Автор:
18 сентября 2022 18:28
Сообщество : Политика
Метки: Урсула фон дер Ляйн   карл III   мода   нато   носки   политика   политики   
17404
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Прошедшая неделя ознаменовалась целой чередой модных факапов среди политиков. Опрофанился не только король, но и политики помельче. Мы заботливо собрали все их промахи, сознательные, или не очень, в один пост.

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста затроллил на этой неделе нового короля Великобритании Карла III, опубликовав фотографию монарха в сером криво застёгнутом костюме, а под снимком написал: «Первый день без мамы, посмотрите на его костюм».

Напомним, Карл III вступил на престол 10 сентября. Он стал новым лидером британского государства после смерти своей мамы, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022-го.

Судя по фото, с королевскими брюками тоже не все в порядке - похоже, мир получил ещё одного самоходного деда на перфокартах. Ладно, хоть пиджак в трусы не заправил.

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А президента Украины Владимира Зеленского уличили тем временем, в симпатии к женским кроссовкам. Такое наблюдение сделал телеграм-канал «НеМалахов». В женской обуви украинский лидер появился на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Канал сопроводил публикацию скриншотом из одного из интернет-магазинов, где изображена аналогичная обвуь. Кроссовки бренда Saucony из замши помечены как женские, обратили внимание авторы. Их стоимость составляет 15 390 рублей, однако они продаются со скидкой за 6 160 рублей. «Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», - пишет Немалахов.

А автор телеграм-канала "ХтоШо" развивает тему выдвигает своё предположение: "Все задаются вопросом, почему Зеленский выглядит, как бомж на встречах с другими лидерами. Я могу это объяснить. Был у меня друг, которого я случайно встретил в городе в очень грязной помятой одежде, спрашиваю у него: что с тобой? Ты откуда?
Он мне отвечает: я с рынка, когда одеваешься, как бомж, колхозники цены не ломят.
Так и здесь. Зеленский надевает засаленную футболку, протертые кроссовки с одной надеждой — можно будет денег попросить и, возможно, таки дадут".

Вообще, эта встреча Зеленского с любительницей военного туризма из Германии Урсулой фон дер Ляйн, запомнится любителям вглядываться в детали, еще и грязной обувью гостей украинского президента, запечатленной на протокольных фотоснимках.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошедшей неделе в очередной раз примчалась в Киев с обещаниями помощи «столько, сколько понадобится», в том числе, пообещав, что ЕК скоро выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи размером в 5 млрд евро из обещанных ранее 9 млрд. Пассажи фон дер Ляйн о войне с Россией и желание «разорвать» нашу экономику возмущают уже не только простых европейцев, но и некоторых политиков в ЕС. Накануне, после публикации в Le Figaro материала с заявлениями фон дер Ляйен о том, что «договариваться с Россией не время», в ярость пришли французы. «Кто она такая? Кто ей дал право решать, когда воевать, а когда мириться? Как можно давать такую огромную власть бюрократке, которую никто не выбирал и которая совсем далека от интересов европейских народов?»

"Урсула вляпалась в Неньку", - иронично замечает телеграм-канал "Царьград".

И касается это уже не только грязной обуви.

А в польской Академии военного искусства на этой неделе прошла конференция «Независимость информации», посвященная информационной военной пропаганде коллективного Запада.

На сборище инфопропагандистов пригласили элиту украинских ЦИПсО - Андрея Шаповалова, директора Центра противодействия дезинформации СНБО), Василия Зварича, посла Украины в Польше, Яниса Сартса, директор Экспертного центра НАТО по стратегическим коммуникациям и представителей ВСУ, от бригадных генералов и начштабов фольксштурмов до пресс-секретарей украинских нацбатов, - сообщает телеграм-канал "Жёлтые сливы".

Кажется ну и фиг с ними пусть собираются, но представитель от НАТО припёрся на сходку пропагандонов в экстремисских русофоских носочках с надписью: "Топчу русню".

Понятно, кто подарил аж целому директору Центра стратегических коммуникаций НАТО Янису Сартсу тематические носочки. Интересно, знал ли он перевод того, что на них написано и, если знал, то, выходит, надел их сознательно?



Тем временем, депутат Европарламента от Ирландии Майкл Уоллес пришел на заседание в футболке с фамилией полузащитника сборной России и клуба "Торино" Алексея Миранчука, - сообщает телеграм-канал "Доктор прописал". "Ждём реакции украинского МИДа и включение евродепутата в списки "Миротворца" (а может он уже там). Ведь этот демарш и вызов очевидно нельзя спускать с рук. Агент Кремля в самом сердце европейской демократии!", - пишет "Доктор".

Ну, и закрывает наш хит-парад модных провалов недели телеграм-канал "Радио Стыдоба", опубликовавший фото еврочиновниц в жовто-блакитны костюмчиках.

"Евросоюз обречён. Такая одежда — к развалу. Вернейший признак", - иронизирует "Радио Стыдоба".

В общем, запасаемся, как всегда, семечками и попкорном, наблюдаем и ждём...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Урсула фон дер Ляйн   карл III   мода   нато   носки   политика   политики   
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72  комментария
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4k
Frank Borman 13 часов назад
4й Рейх всеми силами поддерживает бандеровцев. 80 лет назад бандеровцы верой и правдой служили 3му Рейху и фюреру Гитлеру - сегодня фюрерша фон дер Лайен оплачивает должок.
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2k
.357 magnum 3 часа назад
А если бы на носках было написано "Топчу жидов" или "Топчу ниггеров", решился бы этот евронацик их надеть? Или в данном случае "вы не понимаете, это другое"?
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47k
Александр 5 часов назад
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47k
Александр 5 часов назад
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1k
Кожар 6 часов назад
...фотография монарха в сером криво застёгнутом костюме, а под снимком написал: «Первый день без мамы, посмотрите на его костюм».

Вообще-то тогда ещё принц Чарльз с неровно застёгнутым пиджаком монархом не был и попал на фото 4 года назад в Нигерии.
Nov 10, 2018 Prince Charles Buttons His Jacket the wrong way (pics) by ngadaAwo: 7:34pm On Nov 09
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10k
Green 6 часов назад
Подпись смешная, но справедливости ради этой фотке года 4-5.
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2k
Dema 6 часов назад
Ну про Зелю всё понятно. Они же в Европу стремятся,а там мужики-бабы,бабы-мужики и ещё там кто-то.Короче х..й на них.
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15k
Сергей 6 часов назад
Мастера заголовка снова в деле.
Неужели трудно включить проверку орфографии в браузере?!
Не "экстремисских", а "экстремистских".

Дальше читать не стал.
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14k
Роман 8 часов назад
На самом деле можно только посмеиваться такой идиотии.
Когда люди так себя ведут, то это говорит об их неадекватности и отсутствии каких-либо силенок, чтобы нападать на Россию кроме как такими детскими способами.
Ну серьезно, епт. Они еще хотят чтобы мы пошли против своего президента. Который никогда не опустится до такого поведения.
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5k
Умница-красавица 9 часов назад
Зеленский всем своим видом говорит: хозяйка, пули свистели над моей головой..
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1k
КАКАнгел 9 часов назад
женские кроссовки это мелочь. а вот носки надо заставить сожрать. Просто ротом сожрать целиком.
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134
nowhere95 10 часов назад
"Женские кросы" в основном до 41 размера идут. Если они не сильно цветастые от мужских ничем не отличаются, если они не на высокой подошве. Вот только эти "женские" почему-то дешевле "мужских". Это касается и спортивных штанов. Дарю лайвхак ))
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9k
Sapsan 10 часов назад
И еще заблудился где-то в Африке)))
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39k
Бабай 10 часов назад
Чем женские кроссовки отличаются от мужских, кроме максимального размера? Ну были бы они попугайской раскраски, тогда ладно. У меня знакомая всю жизнь в Детском мире обувается, её туфля помещается у меня на ладони. Тут вопрос в уместности спортивной обуви в протокольных встречах. Он таки президент страны какой-никакой.
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36k
Mamin Sibiriak 11 часов назад
Ну, у наркомана хоть кеды чистые. Интересно, по каким помойкам шлялись специалист по женским половым органам и её помощник?
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2k
Vovan Petroff 11 часов назад
Большой привет от нашей атстонкой иппанутой буратинки.
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394
Gigantes 11 часов назад
Лютое ПОЗОРИЩЕ это всё!
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1k
Denkk 11 часов назад
Зеленский, сука, сидит как двоечник на экзамене.
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5k
BenderRodriguez 11 часов назад
Кроссовки на самом деле юнисекс, как Converse. И отличаются только размером ноги. Так что тут мимо.
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7k
Фомич 11 часов назад
Зеленскому для полной картины не хватает автомата на плече...забежал с поля боя, чтобы обсудить некоторые вопросы и "снова бой, покой нам только снится".
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31k
Юр21 12 часов назад
Хохлы могли бы и скинуться Вовке на костюмчик, свели бы пацана на рынок, приодели бы, а то ходит как бомж, даже мне стыдно...
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