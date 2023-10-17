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Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

Сотрудница управляющей компании переехала недовольную работой организации жительницу

Автор:
17 октября 2023 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Подмосковье   Щёлково   переезд   протест   травмы   управляющая компания   
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Девушка получила несколько переломов.

В подмосковном городе Щёлково сотрудница управляющей компании (УК) "Паритет" переехала на своём автомобиле жительницу, которая пришла протестовать к офису организации. Как сообщают СМИ, несколько десятков местных жителей собрались на улице Космодемьянской, чтобы пожаловаться на работу УК, которая не поставляет им горячую воду, отопление и не ремонтирует затопленные подвалы многоквартирных домов. Жильцы, как отмечается, обращались в прокуратуру, но в ведомстве им не помогли. И теперь понятно, почему. С такими поставщиками услуг лучше не связываться.



Сотрудница "Паритета" не стала отвечать на вопросы возмущенных жителей и попыталась от них сбежать. Протестующие встали позади её "Audi А3", попытавшись заблокировать выезд. Однако даму в брендовых шмотках это не остановило. Несмотря на находившихся позади машины людей, она включила заднюю передачу и поехала, зацепив одну из протестующих. А затем то ли случайно, то ли специально проехала ей по ногам.

На место сразу же вызвали полицию и медиков. По данным СМИ, пострадавшая девушка получила несколько переломов. С сотрудницей УК работают правоохранители.

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Метки: Автомобиль   Подмосковье   Щёлково   переезд   протест   травмы   управляющая компания   
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17  комментариев
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5k
Alex Полчаса назад
На кол суку!
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215
Виктория 2 минуты назад
Это же какой надо быть тупой... Надеюсь она не избежит правосудия!
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185
Trueman Полчаса назад
ща скажет, что почувствовала угрозу жизни от толпы, спасалась бегством, запаниковала, перепутала педали... компенсирует лечение и дальше на своёй машине будет людей давить
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51
Knives22 37 минут назад
Делаем ставки. Кто за то что по статье 112 пойдет и присядет или адиминистративка и штраф 25000, ну или прям режим залютует и прав лишат.
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18k
Shtoppi 41 минуту назад
ну и че она выскочила то, е_альник разевая? типа: "не виноватая я", а девка сама не успела из под колес уползти, после того как я, королевна, ее сбила?
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323
Серега 51 минуту назад
Сейчас скажет.что испугалась агрессивной толпы ,испугалась за свое здоровье и жизнь и потому решила сбежать от них.
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3k
kuchipachi 53 минуты назад
это не та же, что недавно была?
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186
ruslan d Час назад
На ровном месте проблем нашли ...
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