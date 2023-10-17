Спасительная идея и жизнь как борьба одного изобретателя

Спустя 10 лет уже профессор Детройтского университета Кернс ехал с семьёй на автомобиле в дождливую погоду и размышлял над тем, что дворники, очищающие стекло, движутся непрерывно, создавая постоянный шум. А в конце каждого цикла останавливаются, делая водителя «слепым» на несколько секунд. С учётом проблемного зрения это очень раздражало.

И профессор придумал особую систему прерывистого действия, ориентированную на движение человеческих глаз. Механизм действовал так, что водитель сам мог выбрать скорость движения щёток и длительность пауз.