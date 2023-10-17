Спасительная идея и жизнь как борьба одного изобретателя

Роберт Кернс родился в 1927 году и с детства увлекался автомобилями. Увлечение сделало его известным, но лишило кое-чего другого.
Отправной точкой реализации идеи Роберта, как он сам утверждал, стала… первая брачная ночь. Волнующийся новоиспечённый супруг неловко открыл шампанское, и пробка угодила бедняге в левый глаз, чуть не лишив его зрения. Его удалось сохранить, но проблемы остались.
Спустя 10 лет уже профессор Детройтского университета Кернс ехал с семьёй на автомобиле в дождливую погоду и размышлял над тем, что дворники, очищающие стекло, движутся непрерывно, создавая постоянный шум. А в конце каждого цикла останавливаются, делая водителя «слепым» на несколько секунд. С учётом проблемного зрения это очень раздражало.
И профессор придумал особую систему прерывистого действия, ориентированную на движение человеческих глаз. Механизм действовал так, что водитель сам мог выбрать скорость движения щёток и длительность пауз.
Опытный образец Кернс предложил компании Ford. Инженеры очень заинтересовались изобретением, но потребовали раскрыть принцип действия до подписания контракта, аргументируя повышенной опасностью устройства.
Мужчину взяли в команду, но через полгода уволили по надуманному поводу. Тогда как стеклоочистители продолжали использоваться компанией.
Изобретатель испытал столь сильный стресс, что попал в психиатрическую лечебницу и в один момент поседел. После курса лечения Кернс решил бороться и подал судебный иск о нарушении прав и патента.
Собственно, производитель использовал обычную практику так называемого эффективного нарушения прав. Её суть в том, что крупной компании проще присвоить себе запатентованный продукт и медленно и долго разбираться с последствиями в суде, нежели своими силами лицензировать его. Это выгодно, особенно с учётом того, что мелкие изобретатели просто не могут себе позволить тратить колоссальные деньги и годы на тянущиеся судебные тяжбы.
Кернс сменил несколько адвокатов и полностью погрузился в вопрос сам, чтобы добиться справедливости и доказательства своей правоты. От предложенной компанией Ford компенсации в размере 30 млн долларов он отказался.
Такая одержимость разрушила семью Роберта. Жена не выдержала и ушла, забрав детей, отношения с которыми тоже осложнились. Только в 1990 году, спустя 12 лет тяжб, Роберт смог отсудить у производителя, который за это время заработал на продаже автомобилей с использованием украденного изобретения 575 млн, 10 млн. Позднее изобретатель отсудил 18 млн у Chrysler. Остальные 18 исков суд не удовлетворил.
Но, несмотря на успех, деньги не принесли Кернсу счастья. Ведь лучшие годы жизни прошли, семью он потерял, своё дело, как планировал, не открыл. Роберт скончался от рака, осложнённого болезнью Альцгеймера, в 2005 году. К моменту смерти стеклоочистители прерывистого действия стали промышленным стандартом.
Истории Кернса посвятили фильм 2008 года «Проблеск гениальности», главную роль в котором сыграл Грег Киннер.
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кажись он сам себя наипал многократно.
и даже 18 лямов от Крайслера не приблизят его к эквиваленту 30 лямов 78 года.