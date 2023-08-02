В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

И это не выходцы из бывшего СССР.
Прошлой ночью жители Одинцово наблюдали необычное шествие гостей города. Это были мигранты из Индии, работники местной швейной фабрики. Более 200 человек выстроились в колонну и прошли от Садовой до Можайского шоссе - они направлялись к управлению МВД.
Силовики перехватили их по дороге и развернули обратно.
Источник:
А потом полицейские приехали на эту фабрику. По словам одного из рабочих, «марш протеста» был из-за того, что людям не платили зарплату:
Это Одинцово, швейная фабрика, здесь мы работаем все из Индии. У нас два месяца зарплаты нет. Каждый получает 30 тыс. в месяц, но нам не оплатили. И каждый раз такой, по 12 часов работаем 6 дней в неделю. И очень строгий режим, паспорта забирают, выходить не разрешают. За переработки пять месяцев не заплатили.
Теперь полицейские проверяют документы у работников фабрики и разбираются с невыплатой зарплаты.
Источник:
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
а вот те кто промышляет на мигрантах - должны компенсировать весь прииненный ущерб и сидеть. рабство запрещено, живите лять по закону.
У меня тут не подалеку, в Чехове была небольшая швейная фабрика с въетнамками. Тоже там кто то охренел, причем из наших и фабрики больше нет. А въетнамки вполне разноображивали пейзажи. Лично не общался не разу.
Руководство конторы в глубокий зиндан, за организацию мятежа и беспорядков.
Лучше уж на родину, чем батрачить бесплатно.
Возможно реально работодатель халтурит..