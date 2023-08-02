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В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

Автор:
02 августа 2023 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Индия   Подмосковье   зарплата   марш   одинцово   полиция   проверка   протест   швейная фабрика   
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И это не выходцы из бывшего СССР.

Прошлой ночью жители Одинцово наблюдали необычное шествие гостей города. Это были мигранты из Индии, работники местной швейной фабрики. Более 200 человек выстроились в колонну и прошли от Садовой до Можайского шоссе - они направлялись к управлению МВД.

Силовики перехватили их по дороге и развернули обратно.

А потом полицейские приехали на эту фабрику. По словам одного из рабочих, «марш протеста» был из-за того, что людям не платили зарплату:

Это Одинцово, швейная фабрика, здесь мы работаем все из Индии. У нас два месяца зарплаты нет. Каждый получает 30 тыс. в месяц, но нам не оплатили. И каждый раз такой, по 12 часов работаем 6 дней в неделю. И очень строгий режим, паспорта забирают, выходить не разрешают. За переработки пять месяцев не заплатили.

Теперь полицейские проверяют документы у работников фабрики и разбираются с невыплатой зарплаты.

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Метки: Видео   Индия   Подмосковье   зарплата   марш   одинцово   полиция   проверка   протест   швейная фабрика   
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33  комментария
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19k
Александр 2 часа назад
Надеюсь дадут этим барыгам по шапке, и так зп маленькая, так они умудряются и её не платить.
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9k
Billi_Bons 7 минут назад
Вот и появились ещё 200 человек на депортацию.
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1k
Николай 17 минут назад
Из индии????? На удивление, из индии гопарей вообще днём с огнём не найдешь.
У меня тут не подалеку, в Чехове была небольшая швейная фабрика с въетнамками. Тоже там кто то охренел, причем из наших и фабрики больше нет. А въетнамки вполне разноображивали пейзажи. Лично не общался не разу.
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1k
Иван Иванович 18 минут назад
А местные безработные работу ищут.
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8k
mbr 22 минуты назад
Те же индусы, только делают лепешки в каком нибудь российском городе.

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8k
mbr Полчаса назад
Работников нах...р, в Индию.
Руководство конторы в глубокий зиндан, за организацию мятежа и беспорядков.
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11k
Трив Полчаса назад
Ну, если индусы запротестовали, то хозяев фабрики нужно проверять на счёт рабства и принудительного труда. Не удивлюсь, что хозяевами окажутся люди неизвестных национальностей.
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5k
Ал Ди 37 минут назад
А с чего платить? Спрос падает.
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1k
Arti 37 минут назад
Ну дайте им на билет домой и всё
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1k
Миклухо Поклал 48 минут назад
Всего лишь два месяца? В 90-ые людям по полгода и более не платили. И ничего, никаких массовых митингов.
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120
Zmey Gorynych 51 минуту назад
Хозяевами окажутся ЛКН - к гадалке не ходи.
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1k
Darki Час назад
А они не хотят ли устроить марш домой?Заодно прихватив всякую чернь из Чуркестанов,которые уже в край офигели в России?Было мы шикарно.
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4k
Alex Час назад
Барыг повесить
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3k
Lexx Час назад
Штрафовать надо так, что бы до полного разорения. Тогда и будут меньше ввозить в страну всякий сброд.
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408
nnm Час назад
Сами себе яму вырыли. Да, владельцев предприятия проверят. Ну, штраф выпишут. А эти через одного депортацией на родину отправят.
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Индусы у нас на митингах.. Лично я первый раз такое слышу.
Возможно реально работодатель халтурит..
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75k
Viktor 2 часа назад
А почему без танцев и песен?
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August

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