В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

Прошлой ночью жители Одинцово наблюдали необычное шествие гостей города. Это были мигранты из Индии, работники местной швейной фабрики. Более 200 человек выстроились в колонну и прошли от Садовой до Можайского шоссе - они направлялись к управлению МВД.

Силовики перехватили их по дороге и развернули обратно.