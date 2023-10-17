В Госдуме хотят разрешить осуждённым по особо тяжким статьям работать педагогами

Группа депутатов от "ЕР" внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам с погашенной судимостью по умышленным тяжким и особо тяжким преступлениям, заниматься преподавательской и тренерской деятельностью. Согласно документу, рассматривать заявления от бывших преступников и принимать решение о допуске к работе с детьми должны комиссии по делам несовершеннолетних.

Важным условием для получения права работать учителем или тренером станет безупречное поведение ("активная общественная деятельность") в течение не менее 10 лет после освобождения. Эта норма не распространяется на осуждённых за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетний, а также граждан, отсидевших за убийства. Таким образом, рассчитывать на работу педагога смогут осуждённые за грабёж, организованный разбой, склонение к суициду, вымогательство, производство и распространение наркотиков в особо крупном размере и другие преступления.