В Госдуме хотят разрешить осуждённым по особо тяжким статьям работать педагогами

У законопроекта есть ограничения. Педофилам и убийцам, к примеру, никто не разрешит работать с детьми. Однако инициатива вряд ли получит должную поддержку законодателей.
Группа депутатов от "ЕР" внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам с погашенной судимостью по умышленным тяжким и особо тяжким преступлениям, заниматься преподавательской и тренерской деятельностью. Согласно документу, рассматривать заявления от бывших преступников и принимать решение о допуске к работе с детьми должны комиссии по делам несовершеннолетних.
Важным условием для получения права работать учителем или тренером станет безупречное поведение ("активная общественная деятельность") в течение не менее 10 лет после освобождения. Эта норма не распространяется на осуждённых за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетний, а также граждан, отсидевших за убийства. Таким образом, рассчитывать на работу педагога смогут осуждённые за грабёж, организованный разбой, склонение к суициду, вымогательство, производство и распространение наркотиков в особо крупном размере и другие преступления.
Отмечается, что в текущей редакции ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности пожизненно запрещается привлекать граждан с судимостью, равно как и тех, кто когда-либо подвергался уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя, а также имеющим непогашенную судимость за прочие тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно эту статью депутаты вознамерились существенно исправить и смягчить.
Авторы законопроекта во главе с вице-спикером Петром Толстым отмечают, что Конституционный суд ранее указал, что ограничительные меры в Трудовом кодексе для осуждённых являются несоразмерными и чрезмерными.
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отметила, что была бы не против педагогов, которые погасили судимость за тяжкие коррупционные преступления. Чиновница считает, что из них могут выйти прекрасные учителя. Но что касается насильственных преступлений, то она, скорее, против.
"И если этот мужчина, например, оказался в прошлом чиновником, коррупционером, либо предпринимателем, который совершил какое-то преступление экономическое, то он может быть прекрасным педагогом. Он может быть замечательным наставником для детей", — заявила Волынец.
Однако эксперты считают, что родителей школьников могут напугать даже те преподаватели, которые отбыли наказание за экономические преступления и не несут никаких рисков для детей. Если брать в целом, то депутаты от законопроекта не в восторге. Они призывают с осторожностью относиться к предложенной инициативе, поскольку профессия учителя не допускает подобных ошибок в прошлом.
Источник:
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Но я понял и оценил сарказм :)
зарплату лучше учителям поднимите, восстановите престиж учителя, чтобы конкурс высокий в педвузы и школы был, а не вот это вот всё..
- Братва, порожняк гнать не буду, тема верная: Правильный пацан на дороге не резкий, а четкий.
Пока не вижу разрыва логической цепочки. И совсем не нужно проверять депутатов от партии "Единая Россия" на психическую вменяемость и профпригодность, за то что они пытаются продвигать такие замечательные законы.
- обижаешь, начальник! 15-й компотом облил.