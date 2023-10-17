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В Госдуме хотят разрешить осуждённым по особо тяжким статьям работать педагогами

В Госдуме хотят разрешить осуждённым по особо тяжким статьям работать педагогами

Автор:
17 октября 2023 15:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   законопроект   осуждённые   тренер   тяжкие преступления   учитель   
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У законопроекта есть ограничения. Педофилам и убийцам, к примеру, никто не разрешит работать с детьми. Однако инициатива вряд ли получит должную поддержку законодателей.

Группа депутатов от "ЕР" внесла в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам с погашенной судимостью по умышленным тяжким и особо тяжким преступлениям, заниматься преподавательской и тренерской деятельностью. Согласно документу, рассматривать заявления от бывших преступников и принимать решение о допуске к работе с детьми должны комиссии по делам несовершеннолетних.


Важным условием для получения права работать учителем или тренером станет безупречное поведение ("активная общественная деятельность") в течение не менее 10 лет после освобождения. Эта норма не распространяется на осуждённых за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетний, а также граждан, отсидевших за убийства. Таким образом, рассчитывать на работу педагога смогут осуждённые за грабёж, организованный разбой, склонение к суициду, вымогательство, производство и распространение наркотиков в особо крупном размере и другие преступления.

Отмечается, что в текущей редакции ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности пожизненно запрещается привлекать граждан с судимостью, равно как и тех, кто когда-либо подвергался уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя, а также имеющим непогашенную судимость за прочие тяжкие и особо тяжкие преступления. Именно эту статью депутаты вознамерились существенно исправить и смягчить.


Авторы законопроекта во главе с вице-спикером Петром Толстым отмечают, что Конституционный суд ранее указал, что ограничительные меры в Трудовом кодексе для осуждённых являются несоразмерными и чрезмерными.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец отметила, что была бы не против педагогов, которые погасили судимость за тяжкие коррупционные преступления. Чиновница считает, что из них могут выйти прекрасные учителя. Но что касается насильственных преступлений, то она, скорее, против.


"И если этот мужчина, например, оказался в прошлом чиновником, коррупционером, либо предпринимателем, который совершил какое-то преступление экономическое, то он может быть прекрасным педагогом. Он может быть замечательным наставником для детей", — заявила Волынец.


Однако эксперты считают, что родителей школьников могут напугать даже те преподаватели, которые отбыли наказание за экономические преступления и не несут никаких рисков для детей. Если брать в целом, то депутаты от законопроекта не в восторге. Они призывают с осторожностью относиться к предложенной инициативе, поскольку профессия учителя не допускает подобных ошибок в прошлом.

Источник:

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Метки: Госдума   законопроект   осуждённые   тренер   тяжкие преступления   учитель   
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24  комментария
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121k
parallax 2 часа назад
Осталось мошенникам разрешить работать в госаппарате.
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3k
Руслан Минуту назад
Пока пи@ары из Госдумы к таким «педагогам» своих высерков не отправят на воспитание, грош цена этой инициативе
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1k
alex 12 минут назад
а педагогическое образование у них обязательное?
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33k
Юр21 23 минуты назад
Давненько либероидных опарышей в коментах не было, сегодня стали вылезать, дед американский денег что ль подкинул?
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33k
Юр21 Полчаса назад
Смотрю нам врагов, что бы создавать нам проблемы, не надо совсем, мы сами справляемся...
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6k
Трям Полчаса назад
Вечер в хату, детишки. На сегодняшнем уроке мы изучим масти.
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11k
Трив Полчаса назад
Человек может быть рецидивистом и по не тяжким статьям. Возникают вопросы: Кому нафиг нужно, чтобы детей учил рецидивист? Чему он их научит? Будет ли от этого польза обществу? Вопросы все риторические.
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616
Alexander Sar 42 минуты назад
АУЕ в массы нести? :)
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1k
Просто чувак в интернете 49 минут назад
Ну так путин сам освободил кучу зэков после участия СВО. Они убивают и насилуют, а теперь еще и к детям их хотят пускать.
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33
pilot52 Просто чувак в интернете 41 минуту назад
Да как вы посмели про них такое написать, это же сейчас наши герои. По крайней мере так о них пишут СМИ.
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363
AlexWoyz 57 минут назад
такой дефицит с педагогическими кадрами, что готовы закоренелых зэков к детям допускать?
зарплату лучше учителям поднимите, восстановите престиж учителя, чтобы конкурс высокий в педвузы и школы был, а не вот это вот всё..
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62k
Андрей 59 минут назад
А есть ли пример учителя по образованию, что осуждён по "нужным" статьям?
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7k
Vladimir Час назад
Скоро в наших школах на уроках ОБЖ.
- Братва, порожняк гнать не буду, тема верная: Правильный пацан на дороге не резкий, а четкий.
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10k
The Dude Час назад
Ну если террористы занимаю должности глав дотационных регионов и получают звания, регалии и учёные степени, то отчего бы другим преступникам не заниматься обучением детей?
Пока не вижу разрыва логической цепочки. И совсем не нужно проверять депутатов от партии "Единая Россия" на психическую вменяемость и профпригодность, за то что они пытаются продвигать такие замечательные законы.
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61k
pynh 2 часа назад
- 13й ты что, обоссался?
- обижаешь, начальник! 15-й компотом облил.
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12k
Copycat 2 часа назад
ну это конечно найс тема, а вы знаете сколько надо всего иметь в багаже-знаний и опыта что бы быть учителем?
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
А чо бля, в натуре норм!
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186
ruslan d 2 часа назад
А зачем это надо делать ? Других профессий для них нет ?
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Склонность к суициду здесь при чём? А вообще 3.14...ц конечно. Вместо того, что бы сделать достойные ЗП, предоставить льготные кредиты, ипотеки и ещё какие то "заманухи" с тем, что бы молодёжь сама пошла в профессию, решили урок привлечь! Вечер в классик! Парашу к доске!
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