В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси

Теперь граждане задаются вопросом: это здравая инициатива или обыкновенный популизм? И можно ли её реализовать? Например, запрет на работу в такси. Сколько там сейчас водителей-иностранцев: 50%, 70% или больше?

Да и квота в 5% для остальных отраслей - тоже довольно спорный момент.