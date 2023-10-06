В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси

И заявили, что это освободит рабочие места для россиян.
Депутаты от партии «Справедливая Россия - За правду» подготовили проект закона о мигрантах. По мнению парламентариев, надо установить квоту в 5% от общего количества сотрудников «по каждому виду экономической деятельности». Следуя их логике, должно быть 5% маляров-иностранцев, столько же токарей, дворников и прочих работников.
Кроме того:
Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы.
Это больницы, школы и такси и грузовые автоперевозки - «где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами».
Депутаты добавили:
Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ.
Теперь граждане задаются вопросом: это здравая инициатива или обыкновенный популизм? И можно ли её реализовать? Например, запрет на работу в такси. Сколько там сейчас водителей-иностранцев: 50%, 70% или больше?
Да и квота в 5% для остальных отраслей - тоже довольно спорный момент.
Источник:
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Так вот говорит этот терапевт вроде на русском - но по 2 раза все переспрашиваешь- понять не возможно.
Приходишь в аптеку с ее рецептом - там понять не могут , что она написала.
То есть сейчас неквалифицированные мигранты работают врачами и учителями в РФ? В общем это не популизм, а идиотизм.
В школах, больницах и без того кадровый голод ибо за такие зарплаты никто туда не рвется. Кроме того сам знаю иностранцев с ближнего зарубежься в нашей медицине и зарекомендовали себя как ответственнх кадров. За всех ручаться конечно не буду, но раз есть такие специалисты, теперь их гнать ссаной тряпкой из РФ?
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конечно ОСВОБОДИТ, если будет соответствующая ОПЛАТА, а не "объедки со стола" работодателя
В тех же детских садах, школах и больницах есть сторожа и дворники. В больницах есть санитарки и санитары. Если у мигрантов соответствующее среднее медицинское образование, то почему они не могут выносить утки и мыть полы в палатах?
Попробуйте найти на эту работу местных жителей! Во всех больницах некомплект младшего медицинского и обслуживающего персонала до 50%.
Запрещать надо там, куда стоит очередь из россиян.
Очередь из россиян, не стоит ... ну к примеру в учителя! И что теперь, "джамшутов" понабрать?
Мигранты - это не только из Средней Азии.
У нас в поликлинике ортопед - армянин, прекрасный врач, к нему только по записи.
И стоматолог, к которому я хожу, нерусский, но это лучший врач из всех, кого я встречала за свою долгую жизнь.
Мама моя долгое время наблюдалась у кардиолога - корейца и очень расстроилась, когда он уехал на родину.
А чего мелочиться-то? Можно сразу по цвету кожи или по фамилии фильтровать.
Представляю, что было-бы, если бы этот "ходячий под Аллахом" на тот момент важную операцию проводил в операционной.
Может запретить в такси и другие нанимать непойми кого ? А за говновождение их не баллы теоретические снимать, а дрючить во все отверстия и водителей невзирая на национальность и автопарки, их нанимающие ? Чтоб по итогу те проводили нормальный приём: с проверкой реальных умений и знаний. А, понимаю, сложно, да, тупо что-то запретить гораздо проще, узнаю ГосДуру. И пофиг на реальное положение дел