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В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси

В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси

Автор:
06 октября 2023 15:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Квота   больницы   депутаты   законопроект   запрет   мигранты   такси   школы   
1710
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И заявили, что это освободит рабочие места для россиян.

Депутаты от партии «Справедливая Россия - За правду» подготовили проект закона о мигрантах. По мнению парламентариев, надо установить квоту в 5% от общего количества сотрудников «по каждому виду экономической деятельности». Следуя их логике, должно быть 5% маляров-иностранцев, столько же токарей, дворников и прочих работников.

Кроме того:

Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы.

Это больницы, школы и такси и грузовые автоперевозки - «где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами».

Депутаты добавили:

Реализация законопроекта позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ.

Теперь граждане задаются вопросом: это здравая инициатива или обыкновенный популизм? И можно ли её реализовать? Например, запрет на работу в такси. Сколько там сейчас водителей-иностранцев: 50%, 70% или больше?

Да и квота в 5% для остальных отраслей - тоже довольно спорный момент.

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Метки: Госдума   Квота   больницы   депутаты   законопроект   запрет   мигранты   такси   школы   
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48  комментариев
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1k
Илья Час назад
Капиталистам не нужен этот закон , значит его не будет . Депутаты от СР попиарится и тихо положут под сукно. Популисты хереновы .
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21k
иванов дмитрий Минуту назад
У нас сейчас часть врачей не русские кавказ или азия -разобрать не могу. Но их с каждым годом все больше.
Так вот говорит этот терапевт вроде на русском - но по 2 раза все переспрашиваешь- понять не возможно.
Приходишь в аптеку с ее рецептом - там понять не могут , что она написала.
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3k
Василий Афиногенов 10 минут назад
популизм,выборы скоро
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866
Mil-ast 12 минут назад
"предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда"

То есть сейчас неквалифицированные мигранты работают врачами и учителями в РФ? В общем это не популизм, а идиотизм.
В школах, больницах и без того кадровый голод ибо за такие зарплаты никто туда не рвется. Кроме того сам знаю иностранцев с ближнего зарубежься в нашей медицине и зарекомендовали себя как ответственнх кадров. За всех ручаться конечно не буду, но раз есть такие специалисты, теперь их гнать ссаной тряпкой из РФ?
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59k
Олег 12 минут назад
В общепите в МСК славянских лиц нет вообще. На складах и логоцентрах тоже. Нужно еще запрещать гастарбайтерам привозить семьи и детей. Приехал работать- работай.
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2k
Максим Макашев 14 минут назад
это освободит рабочие места для россиян.
*********************
конечно ОСВОБОДИТ, если будет соответствующая ОПЛАТА, а не "объедки со стола" работодателя
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
В кои-то веки правильная инициатива.
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2k
Росомаха Полчаса назад
Внести и принять разные понятия! Популизм голимый!
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108
ruslan d Полчаса назад
О, ну хоть что-то полезное придумали
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98k
Татьяна Юсова 38 минут назад
Неквалифицированный труд или чувствительные социальные сферы?
В тех же детских садах, школах и больницах есть сторожа и дворники. В больницах есть санитарки и санитары. Если у мигрантов соответствующее среднее медицинское образование, то почему они не могут выносить утки и мыть полы в палатах?
Попробуйте найти на эту работу местных жителей! Во всех больницах некомплект младшего медицинского и обслуживающего персонала до 50%.
Запрещать надо там, куда стоит очередь из россиян.
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1k
iKrek 41 минуту назад
Ну а другая инстанция им просто гражданство выдаст, за отдельную плату. И вуаля, не мигрант, а россиянин.
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10k
Борис Карабанов 41 минуту назад
ДБ. Дискриминация по признаку социального статуса, а не по законным претензиям к профессионализму, законопослушности и подоб.
А чего мелочиться-то? Можно сразу по цвету кожи или по фамилии фильтровать.
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165
Александра С 42 минуты назад
Недавно в Фишках писали, что один шофер ( где-то в России ), во время своей работы в троллейбусе, остановился, правда, намаз на полу троллейбуса совершал. Пассажиры аж целых СОРОК МИНУТ, ждали.
Представляю, что было-бы, если бы этот "ходячий под Аллахом" на тот момент важную операцию проводил в операционной.
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337
Михаил 43 минуты назад
Ни единого шанса... то что хоть как то ударит по кошелькам и интересам сверх сидящих принято никогда не будет...
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29
Alexey Nevmyanov 44 минуты назад
Уж лучше на общественном транспорте, чем на такси с обезьяной за рулём. По крайней мере в крупных городах проблем с общественным транспортом практически нет. И вообще, такси это про комфорт, а какой комфорт в экономе? Если уж ехать на такси, то на нормальном авто с хорошим водителем. Поэтому из такси можно смело убирать этих мастурбеков. И тем более из здравоохранения и школ. Визы бы ввести трудовые. Но тем кто во власти это конечно не нужно.
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2k
Сергей Викторович 45 минут назад
Гастарбайтеры вообще не нужны. Наличие большого количества дешевых рук убивает всякое желание вкладываться в высокотехнологичные технологии. А зачем изобретать робот- подметальщик, если можно мастубека нанять, да еще и процент с зп себе в карман брать.
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19k
anpetrof 52 минуты назад
Честно говоря, сомневаюсь я что такой закон нужен. При приёме на работу нужно подтверждение квалификации работника и знание русского языка - этого вполне достаточно.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 52 минуты назад
Старый пердун всё время какую-то фигню выдумывает.
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3k
jnkbxybr 52 минуты назад
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27k
Matrosskin 53 минуты назад
А можно уже по нормальному, а не в стиле "ищу там где светло, а не там где потерял " ? Вот за эту неделю 4 раза на такси проехал. 2 раза СПб и 2 Москва. Из 4 раз 1 меня вёз мастурбек, и он был единственным адекватным водителем, которому бы остальные на дороге не хотели бы навалять пздлей за такое вождение. Последний был вообще явно под чем то. Все 4 раза - Я.Такси Комфорт. И часто бываю в других городах СЗФО где мастурбеков совсем не много за рулём, но вот сказать что там водят такси безопаснее нельзя никак, всяко разно бывает.
Может запретить в такси и другие нанимать непойми кого ? А за говновождение их не баллы теоретические снимать, а дрючить во все отверстия и водителей невзирая на национальность и автопарки, их нанимающие ? Чтоб по итогу те проводили нормальный приём: с проверкой реальных умений и знаний. А, понимаю, сложно, да, тупо что-то запретить гораздо проще, узнаю ГосДуру. И пофиг на реальное положение дел
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5k
Alex Час назад
Пусть пиз**ют нахер из России.
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August

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