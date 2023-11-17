Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия

В ближайшее время соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.
Депутат от ЕР Анатолий Выборный собирается внести на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий ветеранам боевых действий получение оружия.
По действующему законодательству приобрести оружие можно лишь в определённых целях: к примеру, для самообороны или охоты. Для покупки, например, нарезного оружия потребуется специальная лицензия. Кроме прочего, нужен стаж владения гладкоствольным оружием.
Однако для отдельных категорий граждан (силовиков, сотрудников органов юстиции, военных) закон делает исключение. Однако почему-то, удивляется автор законопроекта, среди них нет ветеранов боевых действий, а ведь эти люди «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия».
Они уже освоили культуру владения оружием, знают его специфику и давно овладели практикой. Так почему бы не включить ветеранов боевых действий в тот самый список, наряду с силовиками и военными. Такие поправки к законодательству, считает депутат, должны «повысить доверие со стороны государства и общества» к тем, кто прошёл нелёгкий боевой путь.
Далеко не все коллеги Выборнова по Госдуме поддерживают его инициативу. Коммунист, зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, напротив, уверен, что эту поправку в закон принимать нельзя.
"В армии много мест, где можно служить, например, поваром, врачом, бухгалтером и при этом стать ветераном военных действий. Не все же там находятся на передовой линии фронта.
Вэтом случае не факт, что они имеют навыки владения оружием и опыт с ним обращения", — пояснил Арефьев.
Также сдержанно относится к этой инициативе председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. Он считает, что даже ветераны боевых действий должны проходить экзамен на получения оружия.
"В любом случае должна остаться проверка знаний. Не все, кто участвует в боевых действиях, используют свое оружие. 30–40% служащих являются вспомогательными участниками, те, кто обеспечивает и сопровождает военных, — поясняет Тутрин.
Эта инициатива - первая за последние два года, направленная на послабление к процедуре обзаведения оружием. С 2022-го законодательство в этой области только ужесточалось.
Источник:
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- В Госдуме предложили давать дополнительный выходной для некурящих работников
- В Госдуме хотят запретить увольнять работников за редкие прогулы
- В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне
- В Госдуме хотят разрешить осуждённым по особо тяжким статьям работать педагогами
З.Ы.Зато как в армию попал, так хоть тебе подствольник , хоть агс, никаких инструктажей и справок не надо!
"Народные избранники" сразу научатся выполнять предвыборные обещания...
Исключение только то, что было куплено до вступления поправок.
2. Предложение популисское, ничего хорошего оно не принесёт.
3.Травматы надо ликвидировать как класс. один вред от них.
4. Росгвардия и так напридумывала разной хрени.
5. Участковым надо лучше работать, проверять кандидатов, особенно работать с соседями и родственниками
Выходит, их количество перевалило за два миллиона.
Два миллиона людей, которые рисковали СВОИМИ жизнями защищая НАШЕ государство. Так разве они не достойны на особое к себе отношение??? Хотя-бы в части владения оружием.
Правда, стоит особенно пристальное внимание государства уделять категории помилованных в ходе СВО заключенных. Ведь они ранее потеряли морально-правовые ориентиры, а на фронте овладели навыками, которые могут принести немало неприятностей мирным людям. Так может стоит наделить упрощенным правом владеть оружием и законопослушных людей достигших, например 40 лет и не разу не приступившим закон??
А-то как зарезанный РУССКИЙ законопослушный гражданин, так обязательно толпа мигрантов с ножами. И это сейчас приезжих всего 10-15% населения страны - а они всё едут и едут, плодятся и плодятся. Скоро нож станет элементом национального костюма россиянина. Может в поножовщине с приезжими стоит наделить местных людей возможностью защищаться?? Не всех а тех кто не зассыт владеть нарезным короткоствольным оружием.