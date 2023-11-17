Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия

Они уже освоили культуру владения оружием, знают его специфику и давно овладели практикой. Так почему бы не включить ветеранов боевых действий в тот самый список, наряду с силовиками и военными. Такие поправки к законодательству, считает депутат, должны «повысить доверие со стороны государства и общества» к тем, кто прошёл нелёгкий боевой путь.

Далеко не все коллеги Выборнова по Госдуме поддерживают его инициативу. Коммунист, зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, напротив, уверен, что эту поправку в закон принимать нельзя.

"В армии много мест, где можно служить, например, поваром, врачом, бухгалтером и при этом стать ветераном военных действий. Не все же там находятся на передовой линии фронта. В этом случае не факт, что они имеют навыки владения оружием и опыт с ним обращения", — пояснил Арефьев.

Также сдержанно относится к этой инициативе председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. Он считает, что даже ветераны боевых действий должны проходить экзамен на получения оружия.

" В любом случае должна остаться проверка знаний. Не все, кто участвует в боевых действиях, используют свое оружие. 30–40% служащих являются вспомогательными участниками, те, кто обеспечивает и сопровождает военных, — поясняет Тутрин.

Эта инициатива - первая за последние два года, направленная на послабление к процедуре обзаведения оружием. С 2022-го законодательство в этой области только ужесточалось.