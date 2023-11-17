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Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия

Ветеранам боевых действий хотят упростить процедуру получения оружия

Автор:
17 ноября 2023 13:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Оружие   ветеран боевых действий   законопроект   инициатива   покупка оружия   
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В ближайшее время соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

Депутат от ЕР Анатолий Выборный собирается внести на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий ветеранам боевых действий получение оружия.


По действующему законодательству приобрести оружие можно лишь в определённых целях: к примеру, для самообороны или охоты. Для покупки, например, нарезного оружия потребуется специальная лицензия. Кроме прочего, нужен стаж владения гладкоствольным оружием.


Однако для отдельных категорий граждан (силовиков, сотрудников органов юстиции, военных) закон делает исключение. Однако почему-то, удивляется автор законопроекта, среди них нет ветеранов боевых действий, а ведь эти люди  «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия».


Они уже освоили культуру владения оружием, знают его специфику и давно овладели практикой. Так почему бы не включить ветеранов боевых действий в тот самый список, наряду с силовиками и военными. Такие поправки к законодательству, считает депутат, должны «повысить доверие со стороны государства и общества» к тем, кто прошёл нелёгкий боевой путь.


Далеко не все коллеги Выборнова по Госдуме поддерживают его инициативу. Коммунист, зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, напротив, уверен, что эту поправку в закон принимать нельзя.


"В армии много мест, где можно служить, например, поваром, врачом, бухгалтером и при этом стать ветераном военных действий. Не все же там находятся на передовой линии фронта. В этом случае не факт, что они имеют навыки владения оружием и опыт с ним обращения", — пояснил Арефьев.

Также сдержанно относится к этой инициативе председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор, профессор Академии военных наук Николай Тутрин. Он считает, что даже ветераны боевых действий должны проходить экзамен на получения оружия.


"В любом случае должна остаться проверка знаний. Не все, кто участвует в боевых действиях, используют свое оружие. 30–40% служащих являются вспомогательными участниками, те, кто обеспечивает и сопровождает военных, — поясняет Тутрин.


Эта инициатива - первая за последние два года, направленная на послабление к процедуре обзаведения оружием. С 2022-го законодательство в этой области только ужесточалось.

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Метки: Госдума   Оружие   ветеран боевых действий   законопроект   инициатива   покупка оружия   
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32  комментария
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Недавно пересдавал. Просто охренел! Сколько раз прохожу, так каждый раз меняют вопросы, и процедуру сдачи! Цену справок подняли вдвое! Плюс прибавили платное тестирование у психолога! Да ещё представитель росгвардии , перед сдачей практики лекцию прочитал, что все де мы потенциальные маньяки, и должны благодарить за это тех кто массовую стрельбу устраивал! А я ТРАВМАТ продлевал! Но видимо он не в курсе, что это условно не летальное оружие, и шутинги с охотьничьего гладкоствола устраивали!

З.Ы.Зато как в армию попал, так хоть тебе подствольник , хоть агс, никаких инструктажей и справок не надо!
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3k
* You All 9 минут назад
анатолий,ты обдолбаный??? у них психика после всей этой херни расшатана,получишь стрельбу в школах и повсюду. лишить мандата и отправить на психическое обследование!!!
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6k
livaneth 12 минут назад
Вопрос надо задавать один: а зачем этому человеку нужно оружие?
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88
Ксения Лукашенкова 16 минут назад
То есть,чтобы поехавшие кукухой на войне, могли безнаказанно убивать кто им не нравится?
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6k
alex Полчаса назад
Ветерану боевых действий оружие не нужно-они сами-оружие
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16k
Vital Idol Полчаса назад
короткоствол им разрешите...
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3k
Алексей Лыков 41 минуту назад
Лишнее это, у них и так хватает "утраченного" и "трофейного" всякого. Им его получать и приобретать без надобности.
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 48 минут назад
забыли случай ? ветеран спецназовец служивший в Сирии его же толпа запинала из его же оружия убила .
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49k
Aleksandr 52 минуты назад
К этому разрешению нужно еще выдавать и лицензию на отстрел депутатов.
"Народные избранники" сразу научатся выполнять предвыборные обещания...
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3k
poбт Час назад
а вот это х*уевая идея
скорей надо усложнять или запрещать
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9
Patiot Час назад
А этот депутат не хочет узнать, что такое посттравматический синдром, и как он проявляется у участников боевых действий?
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1k
Илья Час назад
Людям которые убивали других людей и весьма вероятно с попорченной психикой? Отличная идея! Госдуме сидят одни идиоты?
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Куча амнистированных зеков с военной подготовкой и навыками после участия в реальных боевых действия еще и оружием на гражданке...Это будет [мат].
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13k
кот базилий Час назад
Это чтоб в кабак по ночам было с чем ходить, бузить солидней со стволом.
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6k
TirAn Час назад
1. Психов хватает и в силовых структурах, особенно после боевых действий.
2. Предложение популисское, ничего хорошего оно не принесёт.
3.Травматы надо ликвидировать как класс. один вред от них.
4. Росгвардия и так напридумывала разной хрени.
5. Участковым надо лучше работать, проверять кандидатов, особенно работать с соседями и родственниками
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
а зачем людям с поломанной войной психикой оружие на гражданке ?
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17k
Марина 2 часа назад
Добро пожаловать в 90е.
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65k
doker 2 часа назад
Это хорошая новость. Ветеранам оружие можно и нужно доверять. Сколько же можно...
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−1
Алексей 2 часа назад
Верно, хватит с оружием "чебуреков" и иных з Средней А
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
По данным Росстата, в России только на 2021 год насчитывалось около 1,5 млн ветеранов боевых действий. В апреле 2023-го президент РФ Владимир Путин наделил этим статусом всех участников войны на украине.

Выходит, их количество перевалило за два миллиона.

Два миллиона людей, которые рисковали СВОИМИ жизнями защищая НАШЕ государство. Так разве они не достойны на особое к себе отношение??? Хотя-бы в части владения оружием.

Правда, стоит особенно пристальное внимание государства уделять категории помилованных в ходе СВО заключенных. Ведь они ранее потеряли морально-правовые ориентиры, а на фронте овладели навыками, которые могут принести немало неприятностей мирным людям. Так может стоит наделить упрощенным правом владеть оружием и законопослушных людей достигших, например 40 лет и не разу не приступившим закон??

А-то как зарезанный РУССКИЙ законопослушный гражданин, так обязательно толпа мигрантов с ножами. И это сейчас приезжих всего 10-15% населения страны - а они всё едут и едут, плодятся и плодятся. Скоро нож станет элементом национального костюма россиянина. Может в поножовщине с приезжими стоит наделить местных людей возможностью защищаться?? Не всех а тех кто не зассыт владеть нарезным короткоствольным оружием.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Спасайся кто может!
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