ЕГЭ всё? В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене многим нелюбимого экзамена

Руководитель ЛДПР Нилов выступил с заявлением, что партия подготовила законопроект об отмене ЕГЭ, точнее, правки в закон «Об образовании Российской Федерации». Депутаты считают, что тестирование не отражает реального уровня знаний учащихся, а лишь показывает их степень умения зазубривать информацию.

Законотворцы уверены, что необходимо вернуть стандарты основного общего и среднего общего образования для поступления в высшие учебные заведения.