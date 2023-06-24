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ЕГЭ всё? В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене многим нелюбимого экзамена

ЕГЭ всё? В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене многим нелюбимого экзамена

Автор:
24 июня 2023 13:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Единый Государственный Экзамен   егэ   законопроект   отмена   чиновники   
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О пользе и вреде единого государственного экзамена можно рассуждать бесконечно, но возможно,в ближайшее время в этом вопросе, наконец, поставят точку.

Руководитель ЛДПР Нилов выступил с заявлением, что партия подготовила законопроект об отмене ЕГЭ, точнее, правки в закон «Об образовании Российской Федерации». Депутаты считают, что тестирование не отражает реального уровня знаний учащихся, а лишь показывает их степень умения зазубривать информацию.

Законотворцы уверены, что необходимо вернуть стандарты основного общего и среднего общего образования для поступления в высшие учебные заведения.


"С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена.

Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению - с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена.

Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний.

ЕГЭ - отменить в пользу классических экзаменов.

В законопроекте ЛДПР, который вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников" - говорится в сообщении.


Источник:

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Метки: Госдума   Единый Государственный Экзамен   егэ   законопроект   отмена   чиновники   
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25  комментариев
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2k
Василий Афиногенов 2 часа назад
популисты-лдпр-овцы
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108k
Z_Павел Юрьевич_V 5 минут назад
Мрази-взяточники из приемных комиссий ВУЗов радостно потирают потные лапки!
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5k
Трям 11 минут назад
А как же расстрел тех мудаков, которые его ввели?
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9k
Сол Гудман 12 минут назад
Давно пора отменить эту хрень, поступаешь в ВУЗ сдаешь вступительный экзамен профильный и все
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4k
Vlamir 20 минут назад
Несмотря на реальные прорехи в "плановой экономике" союза - количество необходимых специалистов, по специальностям, пытались планировать исходя из перспективы развития отраслей.
Зато не было столько "юристов, экономистов, всяких логистиков и манагеров!
И три года обязательной отработки по направлению - тоже были!
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8k
Дмитрий 23 минуты назад
В который раз уже вносят то товарищи из ЛДПР? В четвёртый? Опять отклонят да и всё.
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8k
ишты Полчаса назад
Советская система образования учила алгоритму решения, а нынешняя система - угадыванию одного из четырех предложенных решений. Я считаю, что нынешняя система образования в России является одним из пунктов ведения холодной войны со стороны США. И в этом вопросе (образовании нации) войну мы проиграли. Авторитет учителя опущен ниже плинтуса, он теперь не учитель, а поставщик услуги по приобретению знаний, да и учителей катастрофически не хватает - не идет молодежь в педагогику. Уровень требуемых знаний стал гораздо ниже (в советское время троечники были на уровне современных отличников), а знания - это уровень интеллекта, как ни крути. Т.о. все это похоже на целенаправленное одебиливание нации. Ведь у богатеев дети учатся почему-то за границей, а нам и так сойдет... Печально это все.
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Когда ЕГЭ внедряли, не слушали голос разума, что не надо этого делать. Разрушили хорошую рабочую систему экзаменов. Прошли годы, много людей вложили много усилий, чтобы ЕГЭ стало достоверным инструментом, определяющим кому учиться в ВУЗах. И вот опять какие-то бездельники хотят сломать стандарт качества, чтобы в мутной воде протаскивать за взятки бездарей? Прежде чем ругать ЕГЭ попробуйте его сдать!
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109
unclejohn 43 минуты назад
Давным-давно, в далёкой-далёкой стране... В году эдак 1975, когда я учился в лучшей школе (779 для незнающих), приходили студенты из педвузов, проба тестов на основе вопросов и ответов. Для 5-классников многие вопросы были просты, а на другие не было однозначного ответа. Студенты ушли в слезах... Да... А потом стали профессорами и доцентами,
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76
UFO 53 минуты назад
Давно пора! Ещё в 1955 году сенатор США Уильям Бентон признал что уровень образования в СССР выше чем в США.
А наши дураки-дерьмократы в лихие 90-е приняли как раз американскую систему.
Ну вот теперь имеем то что имеем... Поколение ЕГЭ - это уже всё сказано!
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36k
russger 55 минут назад
"и ростом случаев суицида по итогам экзамена."

Если они не выдерживают какой-то экзамен, что они вообще о взрослой жизни думали?
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76
UFO russger 40 минут назад
Почитай про СУНЫН в Южной Корее
там ваще полный ахтунг после экзаменов
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76
UFO russger 38 минут назад
https://pikabu.ru/story/yekzamen_sunyin_v_yuzhnoy_koree_6294918https://pikabu.ru/story/yekzamen_sunyin_v_yuzhnoy_koree_6294918
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2k
Andrey Selin Час назад
Умения применять в жизни полученные знания и постановка неких галочек - на мой взгляд, это противоположные опции.
Формат "Знания - умения - навык" - никто не сможет отменить. Только так. Только так.
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18k
Олег 2 часа назад
И опять в ВУЗы будут поступать за деньги...
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