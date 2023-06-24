ЕГЭ всё? В Госдуме рассмотрят законопроект об отмене многим нелюбимого экзамена

О пользе и вреде единого государственного экзамена можно рассуждать бесконечно, но возможно,в ближайшее время в этом вопросе, наконец, поставят точку.
Руководитель ЛДПР Нилов выступил с заявлением, что партия подготовила законопроект об отмене ЕГЭ, точнее, правки в закон «Об образовании Российской Федерации». Депутаты считают, что тестирование не отражает реального уровня знаний учащихся, а лишь показывает их степень умения зазубривать информацию.
Законотворцы уверены, что необходимо вернуть стандарты основного общего и среднего общего образования для поступления в высшие учебные заведения.
"С удручающей регулярностью в открытом информационном пространстве появляются новости об инцидентах вокруг единого госэкзамена.
Скандалы с завышением баллов в ряде регионов, с неработающими системами и техническими сбоями при обнародовании результатов, путаницей в самом механизме сдачи ЕГЭ. И, к глубочайшему сожалению - с психологическими срывами выпускников и ростом случаев суицида по итогам экзамена.
Что это? Психологическая накачка плюс стресс и боязнь того, что ни в коем случае не может рассматриваться как объективное мерило подготовки школьника к решающим испытаниям на оценку уровня полученных в школе знаний.
ЕГЭ - отменить в пользу классических экзаменов.
В законопроекте ЛДПР, который вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников" - говорится в сообщении.
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Зато не было столько "юристов, экономистов, всяких логистиков и манагеров!
И три года обязательной отработки по направлению - тоже были!
А наши дураки-дерьмократы в лихие 90-е приняли как раз американскую систему.
Ну вот теперь имеем то что имеем... Поколение ЕГЭ - это уже всё сказано!
Если они не выдерживают какой-то экзамен, что они вообще о взрослой жизни думали?
там ваще полный ахтунг после экзаменов
Формат "Знания - умения - навык" - никто не сможет отменить. Только так. Только так.