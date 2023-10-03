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В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

Автор:
03 октября 2023 12:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   НДФЛ   законопроект   запросы общества   казна   прогрессивная шкала   
1686
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Как пояснили авторы законопроекта, вопрос о прогрессивной шкале налогообложения назрел давно.

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о введение в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР), вопрос о прогрессивном налогообложении назрел давно


"Это строго аргументированный и давно ожидаемый шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан", — написал Нилов в своём Телеграм-канале.

Как известно, прогрессивная шкала работает так: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Согласно законопроекту нулевая ставка сохранится только у тех граждан, которые зарабатывают не более 30 тыс. рублей в месяц (360 тыс. рублей в год).


"Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей. При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей. Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей. Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей. Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей", — со ссылкой на законопроект пишет ТАСС.


Как пояснили авторы законопроекта, прогрессивная шкала налогообложения не только на то, чтобы пополнить казну, но и решить проблему с социальной несправедливостью (пропастью между доходами богатых и малообеспеченных граждан).


"Дискуссии о необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся с момента ее замены на плоскую шкалу с 1 января 2001 года. Особенно они обострились в последнее время в связи усилением запроса общества на социальную справедливость, а также нынешним состоянием экономики страны, огромным, не сокращающимся многие годы разрывом в доходах россиян, ростом инфляции и падением доходов граждан", — пояснили депутаты.


При этом ТАСС отмечает, что в Минфине не рассматривают переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. В сентябре глава ведомства Антон Силуанов заявил, что в проекте к федеральному бюджету на 2024, 2025 и 2026 годы не предусмотрено изменений базовых налогов.

Источник:

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Метки: Госдума   НДФЛ   законопроект   запросы общества   казна   прогрессивная шкала   
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139
Knives22 57 минут назад
13% с миллиона и 13% с 10 миллионов как бы и так разная сумма. Кто из поддерживающих готов отдать половину своей зарплаты бомжу для справедливости, ведь у него же нет ничего.
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17k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 8 минут назад
Пчелы не будут против мёда!
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1k
Димыч 12 минут назад
Знакомый сказал, что для начала нужно привести в порядок законодательство: что является доходом, что - нет. Иначе - дробление бизнеса+меньше показывать безнал.
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6k
Кот 14 минут назад
Люди уже и так чем больше зарабатывают, тем больше платят. Человек с зарплаты 10 т.р. платит 1300 рублей подоходного налога, а человек с заработком в 100 тыс рублей, платит уже 13 тысяч. 13 тысяч больше чем 1,3 тысячи в десять раз. Научите депутатов ЛДПР считать деньги, им видимо всё покупает волшебник.
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91k
7guest 14 минут назад
Не пропустят такой закон. Это сколько же должен будет платить, к примеру, Сечин?
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1k
Илья 21 минуту назад
У человека с ЗП 30 тысяч и 400 тысяц одинаковая налоговая ставка . На я другого от ГосДумы и не ожидал .
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632
leemur86 21 минуту назад
Херня всё, мне как получателю "белой" з/п, не тепло, не холодно от этой инициативы. Отдавать 20К+ этим дармоедам, так же придётся. Хамство бюджетников и наглость "слуг" народа, на мои налоги никто не отменил. Короче сервис говно
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44k
Игорь Полчаса назад
Этот законопроект вносили в Думу регулярно на протяжении 30 лет. Вначале это делали коммунисты, теперь эстафета перешла к ЛДПР.
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6k
livaneth Полчаса назад
Работать будет так: Весь год платили 30,000 в месяц и налог был нулевым. В конце года выписали премию в 800 рублей, в результате и премию не дали и зарплату за декабрь не дали и еще 16,000 должен остался.
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206
Абвгд Еёжзиклмн Полчаса назад
Депутаты делают вид, что работают - народ делает вид, что платит налоги. Всё как обычно.
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34k
Fat Lynx 36 минут назад
Если честно - х*йня! Переливание из пустого в порожнее.
Бедные богаче жить не станут, богатым дополнительный стимул искать серые схемы.
Сомнительный профит лишь для государства, так что - чистый популизм для лохов, которые не хотят жить богаче, а чтобы богатые стали беднее.
Чтобы бедные стали богаче, надо стремиться к нулевой инфляции, которая стала неотъемлемым инструментом нашей экономики. Именно инфляция епет в рот бедных и средний класс.
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528
thrashbox 37 минут назад
Ну и вот зачем ?
Социальной справедливости так всё равно не получится - у тех, кто зарабатывает десятки миллионов в год, есть деньги на бухгалтеров и "налоговую оптимизацию".
Ну то есть опять все эти схематозы и вывоз денег из страны. Оно точно надо, всех богатых в "серый рынок" принудительно перевести ?
Может, лучше добиться исполнения того, что имеется ?

А то, вон, французы, например, со своей "социальной справедливостью" как раз и доигрались до того, что из Франции все сколько-то богатые моментально сваливают в другие юрисдикции - там верхняя планка налога для физлиц в районе 90%.
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16k
куджо 48 минут назад
Мигранты возликуют
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6k
hhwost Час назад
"...не только на то, чтобы пополнить казну, но и решить проблему с социальной несправедливостью..."

ну конечно. а мы так и поверили все. прям так все депутаты социальной несправедливостью озабочены - кушать не могут.
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11k
Б.Касторский Час назад
В своё время боролись с теневыми заработками. Глупо думать, что не люди не вспомнят о серых схемах. Я конечно понимаю, что сейчас всё куда прозрачней из-за безналичных платежей да и налоговая научилась распознавать. Но сомнительно.
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36k
Опаньки Час назад
внести - не значит принять ))
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97k
Татьяна Юсова Час назад
Давно пора! Полностью одобряю. То есть сейчас, у кого официальная зарплата менее 30 тыс. руб. в месяц не будут платить НДФЛ.
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17k
banzai7 Час назад
Пчёлы против мёда?
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