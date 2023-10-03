В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц

Как пояснили авторы законопроекта, вопрос о прогрессивной шкале налогообложения назрел давно.
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о введение в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР), вопрос о прогрессивном налогообложении назрел давно
"Это строго аргументированный и давно ожидаемый шаг, способный не только увеличить налоговые поступления в федеральную казну, но и смягчить проблему социального неравенства (снижение до нуля налоговой ставки для лиц с невысокими доходами) плюс повысить доходы мало- и среднеобеспеченных категорий граждан", — написал Нилов в своём Телеграм-канале.
Как известно, прогрессивная шкала работает так: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Согласно законопроекту нулевая ставка сохранится только у тех граждан, которые зарабатывают не более 30 тыс. рублей в месяц (360 тыс. рублей в год).
"Так, при доходе менее или равном 360 тыс. рублей за налоговый период ставка остается 0%. Ставка в 13% фиксируется при доходах от 360 тыс. до 5 млн рублей. При доходе от 5 до 10 млн рублей налог будет взиматься в размере 603,2 тыс. рублей и 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей. Доход от 10 до 50 млн рублей будет облагаться налогом в 1 млн 353,2 тыс. рублей, а также 25% налогом от суммы, превышающей 10 млн рублей. Доход в 50 до 100 млн рублей облагается налогом в 11 млн 353,2 тыс. рублей, при том, что 30% взимаются от суммы дохода свыше 50 млн рублей. Наконец, ставка в 35% устанавливается при доходе свыше 100 млн рублей, а также взимается налог в размере 26 млн 353,2 тыс. рублей", — со ссылкой на законопроект пишет ТАСС.
Как пояснили авторы законопроекта, прогрессивная шкала налогообложения не только на то, чтобы пополнить казну, но и решить проблему с социальной несправедливостью (пропастью между доходами богатых и малообеспеченных граждан).
"Дискуссии о необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся с момента ее замены на плоскую шкалу с 1 января 2001 года. Особенно они обострились в последнее время в связи усилением запроса общества на социальную справедливость, а также нынешним состоянием экономики страны, огромным, не сокращающимся многие годы разрывом в доходах россиян, ростом инфляции и падением доходов граждан", — пояснили депутаты.
При этом ТАСС отмечает, что в Минфине не рассматривают переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. В сентябре глава ведомства Антон Силуанов заявил, что в проекте к федеральному бюджету на 2024, 2025 и 2026 годы не предусмотрено изменений базовых налогов.
Источник:
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Бедные богаче жить не станут, богатым дополнительный стимул искать серые схемы.
Сомнительный профит лишь для государства, так что - чистый популизм для лохов, которые не хотят жить богаче, а чтобы богатые стали беднее.
Чтобы бедные стали богаче, надо стремиться к нулевой инфляции, которая стала неотъемлемым инструментом нашей экономики. Именно инфляция епет в рот бедных и средний класс.
Социальной справедливости так всё равно не получится - у тех, кто зарабатывает десятки миллионов в год, есть деньги на бухгалтеров и "налоговую оптимизацию".
Ну то есть опять все эти схематозы и вывоз денег из страны. Оно точно надо, всех богатых в "серый рынок" принудительно перевести ?
Может, лучше добиться исполнения того, что имеется ?
А то, вон, французы, например, со своей "социальной справедливостью" как раз и доигрались до того, что из Франции все сколько-то богатые моментально сваливают в другие юрисдикции - там верхняя планка налога для физлиц в районе 90%.
ну конечно. а мы так и поверили все. прям так все депутаты социальной несправедливостью озабочены - кушать не могут.
Но законодателей всё время тянет в карманы тех, кто побогаче - а те моментально накрутят схем.