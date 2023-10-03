В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц





Как пояснили авторы законопроекта, прогрессивная шкала налогообложения не только на то, чтобы пополнить казну, но и решить проблему с социальной несправедливостью (пропастью между доходами богатых и малообеспеченных граждан).





"Дискуссии о необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся с момента ее замены на плоскую шкалу с 1 января 2001 года. Особенно они обострились в последнее время в связи усилением запроса общества на социальную справедливость, а также нынешним состоянием экономики страны, огромным, не сокращающимся многие годы разрывом в доходах россиян, ростом инфляции и падением доходов граждан", — пояснили депутаты.

При этом ТАСС отмечает, что в Минфине не рассматривают переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. В сентябре глава ведомства Антон Силуанов заявил, что в проекте к федеральному бюджету на 2024, 2025 и 2026 годы не предусмотрено изменений базовых налогов.