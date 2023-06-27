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Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

Автор:
27 июня 2023 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Доход   НДФЛ   депутаты   законопроект   лдпр   налог   отмена   
693
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Они считают, что от этого людям станет полегче, а экономика страны вырастет.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас у нас такой: 13% для тех, кто зарабатывает менее 5 миллионов рублей в год. А кто получает больше 5 миллионов, платит 15%.

С 1 января 2024 года налогообложение могут изменить. Не для богачей, а для граждан, чей доход меньше 30 000 рублей в месяц. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. По их мнению, статью 217 Налогового кодекса надо изменить и «лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ». Как считают депутаты, это «улучшит благосостояние людей» и «увеличит семейный бюджет». Если взять 13% от 30 тысяч, то выходит, что семейный бюджет пополнится на 3 900 рублей.

Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время.

Это не единственная инициатива депутатов ЛДПР. 23 июня они выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и предложили заменить его классическими экзаменами. Этот законопроект уже на рассмотрении. По словам авторов инициативы, после отмены ЕГЭ Россия получит более квалифицированных специалистов:

Поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России.

Пройдёт ли хоть одна из этих инициатив - неизвестно.

Источник:

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Метки: Госдума   Доход   НДФЛ   депутаты   законопроект   лдпр   налог   отмена   
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9  комментариев
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10k
Б.Касторский 36 минут назад
Не знаю, я за прогрессивный налог. Человек зарабатывает в своей стране и с ростом дохода растет и ответственность. Отменить НДФЛ для 30к и меньше? Хорошо конечно. Но ведь лучше сделать, что бы человек зарабатывал больше.
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29k
Serg2001 14 минут назад
Любопытно, если человек зарабатывает 29 000, то он и получит на руки всю сумму. А вот ежели он толстосум и зарабатывает 31 000, то получит уже за минусом налога на руки где-то 27 000... Или как? А вообще интересная прогрессивная шкала. Что ты 40 тысяч получаешь в месяц, что 400... в казну платишь одинаковый процент.
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143
Катюшка Serg2001 9 минут назад
То есть, по Вашим расчетам, 40 тыс в месяц это более 5 лямов в год? Интересная математика....
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6k
workmen77 15 минут назад
Обычный популизм ЛДПР со сказками о заботах малообеспеченных. Ничего они без ЕР не примут. У нас большая часть населения в провинции получает те же 30 т.р. и государству лишиться этих 13%? - да ни за что. Хотели бы помочь, то для начала отменили бы дорожный налог, который они и так включили в стоимость акциза на бензин.
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12k
Артем 17 минут назад
Эта идея лишь приведет к массовому возврату ЗП в конвертах. Бизнес увидев такую лазейку в снижении затрат. И как результат к падению номинальной средней ЗП по стране. Плюсы в этом конечно есть (не буду рассказывать на чьем примере
) Получаешь минималку в белую, остальное в конверте, признаешься малоимущим, получаешь от государства еще плюшки в виде субсидий. И будет у нас опять картина когда в стране якобы огромное количество с минимальной ЗП, не учитывая в конвертах
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116
GoInDown 24 минуты назад
Привет зарплаты в конвертах.
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10k
Алексей Полчаса назад
Да да,сейчас работодатели которые повысят офиц часть ближе к 30 тр будут вызваны на ковер в ИФНС и там же высушены
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12k
Rus77 36 минут назад
Себе ЗП 500к они урезать не хотят, дармоеды...
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