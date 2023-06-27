Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

Они считают, что от этого людям станет полегче, а экономика страны вырастет.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас у нас такой: 13% для тех, кто зарабатывает менее 5 миллионов рублей в год. А кто получает больше 5 миллионов, платит 15%.
С 1 января 2024 года налогообложение могут изменить. Не для богачей, а для граждан, чей доход меньше 30 000 рублей в месяц. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. По их мнению, статью 217 Налогового кодекса надо изменить и «лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ». Как считают депутаты, это «улучшит благосостояние людей» и «увеличит семейный бюджет». Если взять 13% от 30 тысяч, то выходит, что семейный бюджет пополнится на 3 900 рублей.
Законопроект внесут на рассмотрение в ближайшее время.
Это не единственная инициатива депутатов ЛДПР. 23 июня они выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и предложили заменить его классическими экзаменами. Этот законопроект уже на рассмотрении. По словам авторов инициативы, после отмены ЕГЭ Россия получит более квалифицированных специалистов:
Поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России.
Пройдёт ли хоть одна из этих инициатив - неизвестно.
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