Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей

С 1 января 2024 года налогообложение могут изменить. Не для богачей, а для граждан, чей доход меньше 30 000 рублей в месяц. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. По их мнению, статью 217 Налогового кодекса надо изменить и «лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ». Как считают депутаты, это «улучшит благосостояние людей» и «увеличит семейный бюджет». Если взять 13% от 30 тысяч, то выходит, что семейный бюджет пополнится на 3 900 рублей.