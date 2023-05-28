В Думе предлагают наносить на этикетки бутылок фото бомжей

В качестве устрашения народа он предлагает на этикетки наносить фотографии спившихся бомжей и делать надписи в духе "Алкоголь - нам враг". Надо отдать должное, что эта странная идея родилась не в голове российского чиновника, он её просто подсмотрел у своих коллег из Ирландии. Там с 2026 года все бутылки будут помечаться изображениями последствий для здоровья от распития бухлишка.