В Думе предлагают наносить на этикетки бутылок фото бомжей

С весьма сомнительной инициативой выступили намедни депутаты Госдумы.
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов решил, что лучшим способом уменьшить количество потребляемого спиртного среди населения будет ... нанесение страшных картинок и надписей на бутылки. Серьезно.
В качестве устрашения народа он предлагает на этикетки наносить фотографии спившихся бомжей и делать надписи в духе "Алкоголь - нам враг". Надо отдать должное, что эта странная идея родилась не в голове российского чиновника, он её просто подсмотрел у своих коллег из Ирландии. Там с 2026 года все бутылки будут помечаться изображениями последствий для здоровья от распития бухлишка.
Если законопроект поддержат, то мы в довесок к импотенции и бесплодию, красующимся на пачках сигарет, получим еще и бомжиков на бутылках.
Источник:
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Такую дурь на трезвую голову придумать очень проблематично.
Клоуны, бл@ть, больше нечем им заняться в Госдуму как херню лепить, а зачем она тогда нужна Госдума? Если адекватные законопроекты идут от правительства и совфеда, а героиновый бред генерирует Госдума, разогнать их нахер и здание отдать под ночлежку для бомжей, больше пользы от него будет
Вспомнился старый анекдот:
Мужик покупает 10 флаконов лосьона "Огуречный". На одном флаконе этикетка криво приклеена. Просит заменить. Продавец: -"А вам не всё равно?". Покупатель: - "Это вам всё равно, а мне на стол ставить."
Он и она на лестничной клетке стоят курят и рассматривают пачки от сигарет.
Он: Слышь, у меня "Импотенция".
Она: А у меня "Бесплодие".
Он: Давай пачками поменяемся!