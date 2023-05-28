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В Думе предлагают наносить на этикетки бутылок фото бомжей

В Думе предлагают наносить на этикетки бутылок фото бомжей

Автор:
28 мая 2023 07:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   алкоголь   бомжи   борьба с пьянством   законопроект   лдпр   
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С весьма сомнительной инициативой выступили намедни депутаты Госдумы.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов решил, что лучшим способом уменьшить количество потребляемого спиртного среди населения будет ... нанесение страшных картинок и надписей на бутылки. Серьезно.


В качестве устрашения народа он предлагает на этикетки наносить фотографии спившихся бомжей и делать надписи в духе "Алкоголь - нам враг". Надо отдать должное, что эта странная идея родилась не в голове российского чиновника, он её просто подсмотрел у своих коллег из Ирландии. Там с 2026 года все бутылки будут помечаться изображениями последствий для здоровья от распития бухлишка.


Если законопроект поддержат, то мы в довесок к импотенции и бесплодию, красующимся на пачках сигарет, получим еще и бомжиков на бутылках.


Источник:

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Метки: Госдума   алкоголь   бомжи   борьба с пьянством   законопроект   лдпр   
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20  комментариев
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13k
Kostick Час назад
факт, делать туалетную бумагу с портретами таких депутатов - точно спрос будет) причем с подписями, что именно важного этот "слуга народа" предложил))))
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722
adssaf afasffdsga 3 минуты назад
В надписях никаких проблем не вижу - многие компании и сами наносят что-то такое. Изображения... Алкашне вообще плевать будет. Да и просто вечером бутылочку пива выпить - да плевать. А вот тем, кто потребляет немного, по праздникам - это аппетит попортит. Это приведёт к некоторому росту "популярности" баров, которые всё красиво сделают и повысит количество продаваемых графинов. То есть - в плюсе только те, кто и так не бедствовал? Что за аттракцион по самодискредитации лдпр пошёл? Как Жириновский умер так всё, клоунаду сдерживать стало окончательно некому?
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720
Андрей 5 минут назад
О стране бедняги думают,о народе!А вот интерессно они проходят психиатричкскую экспертизу поступая в думу!?Один Милонов чё стоит ,по нему дурка скучает,а он заседания проводит.
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21k
Davy Jones 5 минут назад
Не удивлюсь если в сеть сольют фото бухого Нилов а или нюхающе6о кокс.
Такую дурь на трезвую голову придумать очень проблематично.
Клоуны, бл@ть, больше нечем им заняться в Госдуму как херню лепить, а зачем она тогда нужна Госдума? Если адекватные законопроекты идут от правительства и совфеда, а героиновый бред генерирует Госдума, разогнать их нахер и здание отдать под ночлежку для бомжей, больше пользы от него будет
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146
Star Lord 5 минут назад
Когда уже в Думе начнут думать?
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160
Иванов 6 минут назад
Афигеть. У них еще и тв свое
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1k
pka2004 7 минут назад
Хорошо, что остальные проблемы уже решены. Осталась сама малость - клеить бомжей на алкашку.
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160
Иванов Полчаса назад
Ахахаха
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−3
Nick Полчаса назад
Как завыли синявки, что страшно в зеркало глядеть? Только самые тупые ещё не поняли, что алконаркотики - главное оружие неоколониализма
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92
Александр Шевченко Полчаса назад
Всё онародк думают ... отдохнуть им нужно ...
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24k
Тигран Саркисян 48 минут назад
Ууу блет , на лоб се пусть приклеет бомж безмозглый , что у этих в голове кисель что-ли , как не предложение всё сплошной кАломбур.
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12k
Евгений Час назад
А что, картинки на сигаретах, помогли в борьбе с курением?

Вспомнился старый анекдот:
Мужик покупает 10 флаконов лосьона "Огуречный". На одном флаконе этикетка криво приклеена. Просит заменить. Продавец: -"А вам не всё равно?". Покупатель: - "Это вам всё равно, а мне на стол ставить."
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49k
Мойша 2 часа назад
ЛДПР всегда отличались радикальными неожиданными предложениями. Иногда даже весьма муд...рыми.
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75k
Доктор Джонс 2 часа назад
Архиважнейшая инициатива! Других забот нет...
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30k
Владимир 2 часа назад
Некоторым депутатам давно пора такую медаль давать.
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