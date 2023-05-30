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В России могут запретить операции по смене пола

В России могут запретить операции по смене пола

Автор:
30 мая 2023 15:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   аномалия   законопроект   лечение   смена пола   
573
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Исключения - лечение аномалий у детей.

Сообщают, что инициатором данной инициативы стал спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры пяти парламентских фракций.

Законопроект уже есть и и он предусматривает запрет врачам на проведение операций по смене пола:

Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека.

Например, запрещено формировать у пациента первичные и вторичные половые признаки.

Исключение - дети с определёнными врождёнными аномалиями. Им могут одобрить медицинское вмешательство:

По решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.

Также нельзя будет менять документы в ЗАГСе. В новом законопроекте будет и такой запрет. О нём ранее говорил министр юстиции РФ Константин Чуйченко - в первую очередь, могут запретить менять пол в документах. Сейчас это возможно, если гражданин предоставит медицинскую справку о смене пола. В будущем, изменения в документах могут запретить.

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   аномалия   законопроект   лечение   смена пола   
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10  комментариев
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13k
Shtoppi Полчаса назад
<<В России могут запретить операции по смене пола>>
--------
не "могут", а "должны", причем под страхом отправки на многолетнюю отсидку.
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33k
Dobry vojak Svejk 8 минут назад
Введите срок за гомосятину! Сразу чище станет на улице!
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63
Человек Разумный 23 минуты назад
Вот это правильно, еще и субсидии государственные надо на увеличение сисек и вообще будет хорошо :)
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12k
Rus77 43 минуты назад
Аборты запретите!!!
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August

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