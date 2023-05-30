<<В России могут запретить операции по смене пола>>

Исключение - дети с определёнными врождёнными аномалиями. Им могут одобрить медицинское вмешательство:

По решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.

Также нельзя будет менять документы в ЗАГСе. В новом законопроекте будет и такой запрет. О нём ранее говорил министр юстиции РФ Константин Чуйченко - в первую очередь, могут запретить менять пол в документах. Сейчас это возможно, если гражданин предоставит медицинскую справку о смене пола. В будущем, изменения в документах могут запретить.