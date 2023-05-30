<<В России могут запретить операции по смене пола>>

Исключения - лечение аномалий у детей.
Сообщают, что инициатором данной инициативы стал спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры пяти парламентских фракций.
Законопроект уже есть и и он предусматривает запрет врачам на проведение операций по смене пола:
Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека.
Например, запрещено формировать у пациента первичные и вторичные половые признаки.
Исключение - дети с определёнными врождёнными аномалиями. Им могут одобрить медицинское вмешательство:
По решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения.
Также нельзя будет менять документы в ЗАГСе. В новом законопроекте будет и такой запрет. О нём ранее говорил министр юстиции РФ Константин Чуйченко - в первую очередь, могут запретить менять пол в документах. Сейчас это возможно, если гражданин предоставит медицинскую справку о смене пола. В будущем, изменения в документах могут запретить.
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не "могут", а "должны", причем под страхом отправки на многолетнюю отсидку.
В 2022 году в России было проведено почти 400 000 абортов, и это еще на 4% меньше, чем годом ранее, следует из отчета Минздрава России.
"Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9% (16 213) за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3% (10 073) за год (с 189 460 в 2021 году до 179 387 в 2022 году)", - цитирует документ РИА Новости.