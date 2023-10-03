Паранойя, сгубившая великого математика

Мистер Почему – так прозвали родные любознательного мальчишку, который без устали одолевал взрослых вопросами. Но, в отличие от большинства детей, теряющих интерес к заданному ещё до ответа, он проявлял к знаниям искренний интерес.

В школе мальчик учился отлично, а после окончания Венского университета довольно быстро получил докторскую степень: Курту было всего 23 года.