Паранойя, сгубившая великого математика

Гений и безумство нередко шествуют рука об руку. Но если у некоторых великих вторая характеристика проявляется лишь забавной эксцентричностью, то других она может привести в могилу.
Австриец Курт Гёдель (1906 – 1978) – математик, логик и философ математики, прославившийся, в том числе, и благодаря теоремам о неполноте. Курт считался одним из прогрессивнейших людей прошлого века, но к концу жизни его прогрессирующая паранойя привела к печальным результатам.
Мистер Почему – так прозвали родные любознательного мальчишку, который без устали одолевал взрослых вопросами. Но, в отличие от большинства детей, теряющих интерес к заданному ещё до ответа, он проявлял к знаниям искренний интерес.
В школе мальчик учился отлично, а после окончания Венского университета довольно быстро получил докторскую степень: Курту было всего 23 года.
Ещё в годы студенчества Гёдель познакомился с Адель Нумбурски и полюбил её. Но, к сожалению, избранница не понравилась семье юноши. Особенно матери, с которой Курт был очень близок. Женщина считала, что легкомысленная танцовщица, на 6 лет старше, да ещё и разведёнка не подходит её мальчику. Пара поженилась только спустя 10 лет отношений. И верная жена была с гением в течение всей жизни.
Результатом исследований математика стали теоремы о неполноте. Публикация 1931 года, содержащая утверждение, что некоторые утверждения о числах, которые, хотя и являются истинными, никогда не могут быть доказаны, всколыхнула научный мир.
Позднее Гёдель вошёл в число авторов теории рекурсивных функций, которая станет основой компьютеров. Как раз в это время блестящих достижений состояние математика ухудшилось, и он довольно долго лечился в психиатрической лечебнице.
После захвата Австрии нацистами супруги бежали в Принстон, где прожили до конца жизни. И где Курт свёл знакомство с ещё одним гениальным теоретиком и иммигрантом Альбертом Эйнштейном. Сходство взглядов, язык, эксцентричность, работа и любимая наука объединили этих необычных людей.
Эйнштейн даже сопровождал приятеля на слушания по получению гражданства, которые Курт чуть не запорол, вступив в перепалку с судьёй по поводу несовершенства американской Конституции.
Но если Альберт был человеком довольно открытым, общительным и весёлым, то Курт – полной его противоположностью. Закрытость, мрачность и пессимизм с годами только усиливались. Гёдель верил в привидения, панически боялся дискредитации со стороны приезжих коллег и верил, что окружающие хотят его отравить. Что наложило отпечаток на рацион, львиную долю которого составляли слабительные средства.
Когда Эйнштейн умер, Гёдель ещё сильнее замкнулся в себе и своём мире. Он всеми способами избегал людей, отказался ехать на вручение медали науки. На улицу выходил, только закрыв лицо лыжной маской. Ел лишь то, что готовила и предварительно пробовала жена.
В 1977 году Адель попала в больницу. И Гёдель полностью отказался от еды. И буквально превратился в скелет. После принудительной госпитализации в больницу Принстона учёный прожил ещё две недели и скончался от истощения в возрасте 71 года.
По сохранившимся свидетельствам, в конце математик страдал от галлюцинаций, утверждая, что в мир пришли силы, буквально поглощающие добро. Хотя, как знать, может видения были не такими уж и ненастоящими.
Источник:
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Истина состоит из бесконечного числа истинных утверждений. Гёдель показал, что помимо истинных доказуемых есть истинные недоказуемые утверждения. А намедни выяснилось, что класс этих истинных недоказуемых утверждений бесконечен.
Мы не только никогда не будем знать о мире все, но мы даже не будем знать, какую часть истины мы познали, а сколько нам осталось неведомо, поскольку от нас сокрыта бесконечность истинных утверждений! И этот барьер принципиально непробиваем, вне зависимости от степени нашего развития и усилий, бросаемых на познание мира."
(с) М. Королюк. "Квинт Лициний -3"