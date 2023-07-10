Испанская любовь советского композитора

Но потом в жизни композитора случилась любовь. Соперницу звали Мирой Мендельсон. Девушка доводилась дочерью видному большевику Абраму Мендельсону и племянницей самому Кагановичу. Прокофьев потребовал развод, но Лина категорически отказалась.

Доброжелатели из окружения Прокофьева, которые получили секретное задание убрать неблагонадёжную иностранку из поля зрения композитора, подсказали решение: дескать, брак заключён за границей, поэтому у нас его можно смело признать недействительным и жениться на новой избраннице.