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Испанская любовь советского композитора

Испанская любовь советского композитора

Автор:
10 июля 2023 13:46
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Каролина Кодина   Лина Любера   Музыка   арест   женщина   интересно   личность   сергей прокофьев   судьба   
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Каролина Кодина. Так звали эту знойную испанку, которая являла собой такое средоточие женственности, страсти и огня, что перед ней склонялись Хемингуэй, Рахманинов и другие выдающиеся мужчины. Но добиться расположения юной красавицы удалось Сергею Прокофьеву, который увидел Каролину в Карнеги-Холл и пропал.

Каролина Кодина (1897-1989) была уроженкой Мадрида. Но успела побывать в разных странах Европы. В том числе и России. И попутно выучить пять языков, что свидетельствует о выдающихся интеллектуальных данных девушки.

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Природа одарила брюнетку хорошим голосом (что предсказуемо – мать Ольга Немысская и отец Хуан Кодина были оперными певцами), поэтому Лина Любера (сценический псевдоним певицы) много гастролировала. И как в раз в Карнеги-холле состоялась судьбоносная встреча 27-летнего Прокофьева и 21-однолетней Каролины.

Молодые люди заключили брак и наслаждались друг другом, живя во Франции. У Сергея и его пташки, как ласково называл жену композитор, родились сыновья Святослав и Олег. В 1936 году Каролина, ставшая Линой Ивановной Прокофьевой, наконец стала и гражданкой СССР. И семья перебралась в Россию.

Женщина понимала, что жизнь в новой стране будет сложной. Но она оставила собственные амбиции в прошлом и занималась семьёй и детьми, предоставив мужу возможность полностью погрузиться в творчество. Дети пошли в школу, Лина блистала на приёмах. Всё шло хорошо.

Но потом в жизни композитора случилась любовь. Соперницу звали Мирой Мендельсон. Девушка доводилась дочерью видному большевику Абраму Мендельсону и племянницей самому Кагановичу. Прокофьев потребовал развод, но Лина категорически отказалась.

Доброжелатели из окружения Прокофьева, которые получили секретное задание убрать неблагонадёжную иностранку из поля зрения композитора, подсказали решение: дескать, брак заключён за границей, поэтому у нас его можно смело признать недействительным и жениться на новой избраннице.

Что тот и сделал. Брак рухнул, карьера была потеряна. Брошенная женщина пыталась найти ходы, чтобы покинуть страну и вернуться во Францию, но вместо этого получила обвинения в шпионаже и 8 лет заключения.

Выйдя в 1956 году из тюрьмы, она добилась статуса вдовы композитора (Прокофьева к тому моменту уже несколько лет не было в живых), чтобы обеспечить достойную жизнь себе и сыновьям.

До самой старости Лина жила в столице. А когда ей было уже глубоко за 70, перебралась в Британию, где давно уже жил один из сыновей, и основала в Лондоне фонд имени Прокофьева.

Получается, что женщина простила неверному мужу все обиды, несмотря на испытания, способные сломать многих. Лина Ивановна ушла из жизни в начале 1989 года и была похоронена в пригороде Парижа.

Обрести и потерять – это про Лину. Но она жила и горела, наслаждаясь каждой секундой своей долгой жизни. Мы можем только предполагать, но, скорее всего, эта женщина ни о чём не жалела.

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Метки: Жизнь   Каролина Кодина   Лина Любера   Музыка   арест   женщина   интересно   личность   сергей прокофьев   судьба   
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1  комментарий
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Трив 6 минут назад
"....и основала в Лондоне фонд имени Прокофьева. Получается, что женщина простила неверному мужу все обиды, несмотря на испытания, способные сломать многих." - скорее, она это сделала ради сыновей.
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