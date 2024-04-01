Стойкий лягушонок Сэмюэл Паркс

Легко ли жить на свете, если ты не просто отличаешься от окружающих, а очень сильно отличаешься?
Ответ на этот вопрос – история Сэмюэла Дэвида Паркса, которого современники называли мальчик-лягушонок. И он вовсе не был принцем, которого должен был расколдовать поцелуй истинной любви.
Сэм родился 20 октября 1874 года в Бостоне, а его первое публичное выступление состоялось в возрасте 19 лет на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Сэм Паркс, скорее всего, родился с несовершенным остеогенезом – заболеванием, которое приводило к хрупкости костей и, как следствие, к регулярным болезненным переломам.
Согласно брошюре, которую Паркс распространял во время своей гастрольной деятельности, он лично мог вспомнить, что за свою жизнь сломал 58 костей. Скорее всего, Паркс сломал гораздо больше костей в юности и ещё больше в детском возрасте. Эти многочисленные переломы привели к тому, что его тело стало деформированным. Ноги были скрючены и искривлены, и именно из-за искривлённых конечностей он получил прозвище «мальчик-лягушонок».
Паркс был родом из бедной семьи. Его отец много работал, чтобы содержать семью, и ему это удавалось с трудом. В это время Сэм учился быть независимым, чтобы не быть обузой для родных, и стремился расширить возможности своего хрупкого тела. Сэму по-прежнему требовалась помощь и уход, но он был гордым человеком, который пробовал и терпел неудачи, прежде чем просить о ней.
Вскоре после своего первого появления на публике Сэм Паркс начал полноценную карьеру. Паркс приукрасил свое истинное происхождение и сыграл на своей лягушачьей внешности, выступая на всей территории Соединённых Штатов.
Примечательно, что в 1906 году Паркс нашёл любовь и женился на уроженке Мэриленда Иде Грэнвилл в Балтиморе. Однако его эйфория была прервана, когда менее чем через год его менеджер скрылся со всеми накоплениями и оставил беднягу без гроша во время тура в Джорджии.
Уже через год Паркс нормализовал положение и радовался рождению своего первого ребенка – абсолютно здорового мальчугана. К сожалению, это счастье тоже было недолгим. И спустя год Паркс оплакивать жену Иду, которая умерла во время вторых родов.
Паркс был опустошён, и его разбитое сердце отражало его сломленный внешний облик. К 1909 году Сэм Паркс стал вдовцом с маленьким ребёнком, которого нужно было кормить. Его здоровье ухудшалось, а передвигаться становилось всё труднее. Мужчина готовился к пожизненному одиночеству, понимая, что физические ограничения не позволят ему заботиться о сыне, и что второй шанс на настоящую любовь ничтожен.
В 1910 году, гастролируя по Канаде, Паркс познакомился с юной карлицей. Маленькая леди, родившаяся в Австрии, была очаровательна. Как и в детстве, Сэм снова отказался признавать свои недостатки и был полон решимости ухаживать за маленькой леди. Настойчивость себя оправдала, и в том же году Сэм Паркс женился на Хелен Химмель – знаменитой «Принцессе Ви-Ви».
Пара продолжала гастролировать ещё несколько лет. В конце концов, в семье Сэма появился второй ребенок, ещё один сын, которого Хелен родила в 1911 году. После завершения карьеры Сэм работал в небольшом газетном киоске в Эль-Пасо до своей кончины 23 октября 1923 года в возрасте 49 лет.
Сэмюэл Паркс прожил жизнь, полную боли. Но при его сердце ощущало радость настоящей любви, наполнившей жизнь смыслом.
Источник:
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