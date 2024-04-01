Стойкий лягушонок Сэмюэл Паркс

Паркс был родом из бедной семьи. Его отец много работал, чтобы содержать семью, и ему это удавалось с трудом. В это время Сэм учился быть независимым, чтобы не быть обузой для родных, и стремился расширить возможности своего хрупкого тела. Сэму по-прежнему требовалась помощь и уход, но он был гордым человеком, который пробовал и терпел неудачи, прежде чем просить о ней.

Вскоре после своего первого появления на публике Сэм Паркс начал полноценную карьеру. Паркс приукрасил свое истинное происхождение и сыграл на своей лягушачьей внешности, выступая на всей территории Соединённых Штатов.

Примечательно, что в 1906 году Паркс нашёл любовь и женился на уроженке Мэриленда Иде Грэнвилл в Балтиморе. Однако его эйфория была прервана, когда менее чем через год его менеджер скрылся со всеми накоплениями и оставил беднягу без гроша во время тура в Джорджии.

Уже через год Паркс нормализовал положение и радовался рождению своего первого ребенка – абсолютно здорового мальчугана. К сожалению, это счастье тоже было недолгим. И спустя год Паркс оплакивать жену Иду, которая умерла во время вторых родов.