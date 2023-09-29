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Довима: взлёт и падение первой супермодели

Довима: взлёт и падение первой супермодели

Автор:
29 сентября 2023 12:26
Сообщество : Истории
Метки: Довима   Дороти Вирджиния Маргарет Джаба   Жизнь   журнал   интересно   карьера   мода   судьба   супермодель   фото   
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Довима… Какое-то мистическое слово, даже не похожее на имя. Так и есть. В действительности эту невероятно красивую девушку со сложной судьбой звали Дороти Вирджиния Маргарет Джаба.

Псевдоним она придумала сама, когда возникла необходимость, соединив первые буквы имён. Но ни о чём таком  уроженка Квинса, появившаяся на свет в 1927 году, не думала. Единственной заботой девочки  вплоть до 10-летнего возраста было здоровье: Дороти страдала тяжёлой формой ревматизма и практически не вставала с постели. В связи с чем почти не училась. Об отсутствии образования ей впоследствии будут неоднократно напоминать в СМИ.

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К 18 годам девушке стало значительно легче. Она вышла замуж за соседского парня и устроилась на работу – продавала сладости в небольшом магазинчике на Пятой авеню. А потом состоялось судьбоносное знакомство: Дороти ждала лифт и случайно пересеклась взглядом с мужчиной. Ирвинг Пенн оказался фотографом Vogue и был очарован грацией и сдержанной красотой молодой женщины. Пенн предложил принять участие в фотосессии.

И уже на следующий день Довима стала моделью агентства Ford и снималась для таких журналов как Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar. Очень скоро девушка стала музой Кристиана Диора и Жака Фата. И первой в истории удостоилась приставки супер-.

Кульминационным снимком карьеры стало фото Ричарда Аведона «Довима со слонами». Кадр стал одним из лучших и дорогих в истории фотоискусства прошлого века. В 2010 году фоторабота была продана на аукционе Christie’s  за рекордные $1 151 976.

Кстати, лаконичный наряд на модели – результат первой самостоятельной работы  юного Ива Сен-Лорана.

К 30 годам карьера модели достигла пика. Но зато распался брак. В одиночестве Довима пробыла недолго: новым избранником стал Аллан Мюррей, у пары родилась дочь.

Именно муж подбил звезду поднять расценки за съёмки до рекордных 75 долларов. Такой прайс никто не потянул, и модель перестали приглашать на съёмки и показы. Состояние таяло с космической скоростью, ведь семья жила на широкую ногу. И женщина решила попытать счастья в Голливуде, забрала дочь и перебралась в Лос-Анджелес.

Бывший к тому времени муж расценил это как бегство и подал на Довиму в суд. Результатом разбирательства стала полная опека над ребёнком и солидный штраф. По одной из версий, женщина больше никогда в жизни не видела дочь.

В 35 лет супермодель объявила о завершении карьеры, которая, впрочем, и так уже почти закончилась. Режиссёров женщина не заинтересовала, попытка открыть собственное модельное агентство провалилась.

Довима перебралась во Флориду к пожилым родителями и устроилась работать официанткой в пиццерию. Здесь же вышла замуж за друга детства и прожила ещё 11 вполне счастливых лет.

Женщину сильно подкосила смерть мужа. Бывшая супермодель впала в депрессию и заболела. В 1990 году её жизнь оборвала онкология. Интереса к событию никто не проявил. Только на стене в пиццерии, где она работала последние годы, появилось фото официантки – «Довима и слоны».

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Метки: Довима   Дороти Вирджиния Маргарет Джаба   Жизнь   журнал   интересно   карьера   мода   судьба   супермодель   фото   
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