Довима: взлёт и падение первой супермодели

К 18 годам девушке стало значительно легче. Она вышла замуж за соседского парня и устроилась на работу – продавала сладости в небольшом магазинчике на Пятой авеню. А потом состоялось судьбоносное знакомство: Дороти ждала лифт и случайно пересеклась взглядом с мужчиной. Ирвинг Пенн оказался фотографом Vogue и был очарован грацией и сдержанной красотой молодой женщины. Пенн предложил принять участие в фотосессии.

И уже на следующий день Довима стала моделью агентства Ford и снималась для таких журналов как Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar. Очень скоро девушка стала музой Кристиана Диора и Жака Фата. И первой в истории удостоилась приставки супер-.