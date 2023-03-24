От голливудского блеска до мрака безумия: история Фрэнсис Фармер

В итоге её выписали, объявив здоровой. Домой – к людям, обрекшим её на пытки, женщина не вернулась. Скиталась по городам, прибиваясь к уличным музыкантам. В результате в Калифорнии бывшую звезду арестовали за бродяжничество. И снова психиатрическая клиника. Методы которой разделили жизнь знаменитости на до и после. К ней применили трансорбитальную лоботомию, которая не излечила, а окончательно искалечила разум и сознание женщины.

Приступы агрессии прекратились. И через 5 лет Фрэнсис покинула скорбные стены. Устроилась в отель прачкой. А потом даже смогла вернуться к актёрской деятельности, получив несколько ролей в театре.