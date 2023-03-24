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От голливудского блеска до мрака безумия: история Фрэнсис Фармер

От голливудского блеска до мрака безумия: история Фрэнсис Фармер

Автор:
24 марта 2023 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Фрэнсис Фармер   актриса   кино   психика   роль   судьба   театр   фильм   
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Эти идеальные черты ассоциируются с красотой фарфоровой куклы. Ведь у живого человека не может быть такой внешности. Однако девушка обладала ещё и признанным талантом. Хотя ни одно, ни другое не принесло ей счастья.

Фрэнсис Фармер – это не просто персонаж, один из. Это культурный феномен США прошлого века. Психологически детство младшей из четырёх детей, которая появилась на свет в 1913 году, было сложным. Родители  то сходились, то расходились. В итоге Эрнест и Лиллиан приняли окончательное решение расстаться. Семья осела в Бремертоне. Девушка погрузилась в учёбу, демонстрируя способности к журналистике и искусству.

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После завершения учёбы Фрэнсис решила стать актрисой. Перебралась в Нью-Йорк и подписала семилетний контракт с Paramount Pictures. Первый же фильм – «Слишком много родителей» оказался успешным и был благосклонно принят и публикой, и критиками.

Затем были «Ритм на кручах», «Приди и владей». Одновременно с этим Фрэнсис устраивает личную жизнь и выходит замуж за коллегу по цеху Лейфа Эриксона.

Кажется, что в жизни всё идеально. Но то ли женщину поразила звёздная болезнь, то ли сказались другие факторы, но она начала скандалить с режиссёрами и коллегами, считая, что её умышленно задвигают, подсовывая однотипные роли, чтобы не дать полностью раскрыться.

В стремлении сменить картинку она перебирается на восточное побережье США и знакомится с популярным  драматургом Клиффордом Одетсом. У них разгорается жаркий роман, и мужчина способствует продвижению Фрэнсис уже на театральных подмостках. Но оба были в браке, отношения быстро сошли на нет. И когда администрация театра заменила Фармер на другую актрису, та погрузилась в пучину депрессии. У неё начались нервные срывы. И если поначалу после возвращения киностудия отводила ей главные роли, то уже в 1940 году от этой практики отказались в связи с состоянием женщины. А потом и вовсе расторгли с ней контракт. Одновременно рушится и брак с Лейфом.

Женщина ищет утешение в бутылке. Спустя пару лет Фрэнсис получает условный срок за вождение в нетрезвом виде. За ним следует уже реальный за драку. Влиятельная родственница вытаскивает женщину из тюрьмы, настояв на проведении психиатрической экспертизы.

И не зря: обследование выявило биполярное расстройство и шизофрению. А методики лечения душевных заболеваний то время были далеки от гуманности. Почти год её периодически вводили в медикаментозную кому. В период короткого просветления сознания пациентка сбегает.

Мать актрисы подала на лечебницу иск и оформила над дочерью опеку. Но Фармер вскоре опять начала демонстрировать агрессию, лезть в драку, бросаться на саму Лиллиан. В итоге та помещает Фрэнсис в столичную клинику. Где к пациентам применяли не менее дикие методики: шоковую электротерапию, смирительные рубашки, многочасовые ледяные ванны.

В итоге её выписали, объявив здоровой. Домой – к людям, обрекшим её на пытки, женщина не вернулась. Скиталась по городам, прибиваясь к уличным музыкантам. В результате в Калифорнии бывшую звезду арестовали за бродяжничество. И снова психиатрическая клиника. Методы которой разделили жизнь знаменитости на до и после. К ней применили трансорбитальную лоботомию, которая не излечила, а окончательно искалечила разум и сознание женщины.

Приступы агрессии прекратились. И через  5 лет Фрэнсис покинула скорбные стены. Устроилась в отель прачкой. А потом даже смогла вернуться к актёрской деятельности, получив несколько ролей в театре.

В 1958 году на экраны вышло телешоу Фармер, которое публика приняла с восторгом, ещё помня девушку ослепительной красоты. Но, видимо, сказался стресс от работы, и вспышки агрессии вернулись. Из-за приступов безумия от неё ушёл последний возлюбленный, а друзья и родные разорвали отношения.

После смерти в 56-летнем возрасте от онкологии с одной из ярчайших звёзд Голливуда пришли попрощаться только несколько подруг. Спустя несколько лет при поддержке одной из них вышла биография актрисы на основе воспоминаний и записей «Наступит ли когда-нибудь утро?» Описание ужасов пребывания в психиатрической лечебнице заставило общество пересмотреть отношение к судьбе женщины.

Истории Фрэнсис посвятили два фильма –  «Фрэнсис» с Джессикой Лэнг в главной роли и «Наступит ли когда-нибудь утро?».

Дань таланту и непростой судьбе позднее отдали и другие звёзды. Рок-музыкант Курт Кобейн посвятил актрисе песню и назвал в её честь свою дочь, а французская певица Милен Готье взяла фамилию Фрэнсис в качестве псевдонима, отдав таким образом дань памяти талантливой женщине с непростой судьбой.

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Метки: Жизнь   Фрэнсис Фармер   актриса   кино   психика   роль   судьба   театр   фильм   
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9k
krivsan 2 часа назад
наглядный пример шоу бизнеса
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15k
sonic24a 24 минуты назад
ей дали денег, она тронулась умом. Слабая женщина.
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