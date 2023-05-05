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Девочка-пушинка: как сложилась судьба женщины, которая считается самой лёгкой в мире?

Девочка-пушинка: как сложилась судьба женщины, которая считается самой лёгкой в мире?

Автор:
05 мая 2023 09:53
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Лусия Сарате   вес   интересно   лёгкость   ребёнок   рекорд   рост   судьба   цирк   
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Есть категория людей, которые посвящают жизнь и себя тому, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А другие не задаются такой целью, но попадают. Ведь так распорядилась сама жизнь.

Глядя на фото этой малышки, сложно поверить в то, что это настоящий человек, а не рисунок или искусная поделка. Кроха выглядит как кукла или сказочная эльфийка, на миг заглянувшая в мир людей.

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Между тем как Лусия – уже взрослая девушка. Родилась она в небольшом мексиканском городке Сан-Карлосе в 1863 году. По свидетельствам очевидцев, была крошечной, всего-то 20 сантиметров. А весила не более 230 граммов. Правда, сейчас эти данные подвергаются сомнению, поскольку ребёнок с таким весом  просто не выжил бы. Более правдоподобно выглядит версия, в соответствии с которой она была значительно меньше нормы по показателям, а где-то после года просто перестала расти.

По сохранившимся данным к 17 годам она выросла всего до 35 сантиметров. А весила два килограмма. Только подумать – человек, который тянет всего на пару пачек соли! При этом родители, братья и сёстры были совершенно обычными людьми.

В тот период времени людям с выраженными физическими отклонениями не светило никаких перспектив в плане карьеры и работы за исключением популярных развлекательных шоу – цирков уродов. Хотя интеллект у Лусии Сарате был полностью сохранён, единственным местом, где она могла почувствовать себя своей и обеспечить себе безбедное существование, как раз и был такой цирк.

Родители согласились, тем более что семья балансировала на грани нищеты. А маленькая Лусия начала обеспечивать не только себя, но и помогать родным всего в 12 лет.

В партнёры ей подобрали такого же малорослика по имени  Фрэнсис Флинн, с которым они разыгрывали сценки из семейной жизни. Зрителям хотелось верить, что у маленьких людей любовь и за пределами сцены. Но это было не так, их объединяли исключительно деловые отношения. Впоследствии Флинн женился на другой артистке, тоже маленького роста.

Обнаружив явное сходство миниатюрной циркачки с мифическим персонажем, её главный номер, в котором она выступала вместе с другими  карлицами, администрация так и назвала – «Сёстры-феи».

Многолетний партнёр Лусии по сцене Флинн скончался в возрасте 33 лет. Что, в общем, нормальное явление из-за огромного количества отклонений в работе органов и систем, которыми страдают люди с такими болезнями.

А фея Лусия, к сожалению, не дожила и до 30. Сарате, как и другие циркачи, большую часть жизни проводила в дороге, ведь цирк постоянно переезжал. Тот зимний день 1890 года ничем не отличался от других. Труппа ехала через горную цепь Сьерра-Невада в Калифорнии. Разразилась метель, состав застрял. А запасов  угля было недостаточно для длительного простоя. Вскоре температура в вагонах сильно упала.

Конечно, особенно туго пришлось именно маленьким людям. Ресурса их организма не хватало, чтобы согреться. Малышку завернули в одеяла, но хрупкий организм не выдержал холода. Лусия и ещё несколько артистов не пережили ту роковую поездку. Девушке было всего 27 лет.

Рекорд Сарате – крохотный рост и вес зафиксировали ещё при жизни учёные из Оксфорда. Позднее её внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую лёгкую женщину планеты. Хотя претендентки на это звание появляются каждый год, маленькую фею пока  так никто и не смог обойти.

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Метки: Жизнь   Лусия Сарате   вес   интересно   лёгкость   ребёнок   рекорд   рост   судьба   цирк   
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