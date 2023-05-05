Девочка-пушинка: как сложилась судьба женщины, которая считается самой лёгкой в мире?

Между тем как Лусия – уже взрослая девушка. Родилась она в небольшом мексиканском городке Сан-Карлосе в 1863 году. По свидетельствам очевидцев, была крошечной, всего-то 20 сантиметров. А весила не более 230 граммов. Правда, сейчас эти данные подвергаются сомнению, поскольку ребёнок с таким весом просто не выжил бы. Более правдоподобно выглядит версия, в соответствии с которой она была значительно меньше нормы по показателям, а где-то после года просто перестала расти.

По сохранившимся данным к 17 годам она выросла всего до 35 сантиметров. А весила два килограмма. Только подумать – человек, который тянет всего на пару пачек соли! При этом родители, братья и сёстры были совершенно обычными людьми.