В Подмосковье из уха женщины достали живого таракана

Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на шумы и странное ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре у нее в слуховом проходе обнаружили таракана, причем насекомое было живое.
Таракана вытащили с помощью специальных щипцов, процедура прошла без осложнений: барабанная перепонка и слуховой проход не повредились.
Извлечение прошло успешно, барабанная перепонка не задета, пациентка чувствует себя хорошо.
В Минздраве добавили: инородное тело не стоит пытаться вытащить из уха самостоятельно – там можно протолкнуть его еще дольше. Лучше сразу обращаться к специалисту. Кроме того, затягивать с лечением не стоит, так как можно потерять слух.
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