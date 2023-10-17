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В Подмосковье из уха женщины достали живого таракана

В Подмосковье из уха женщины достали живого таракана

Автор:
17 октября 2023 08:52
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врачи   жалоба   медик   плюс фобия   таракан   ухо   
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Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на шумы и странное ощущение шевеления в левом ухе. При осмотре у нее в слуховом проходе обнаружили таракана, причем насекомое было живое.

Таракана вытащили с помощью специальных щипцов, процедура прошла без осложнений: барабанная перепонка и слуховой проход не повредились.

Извлечение прошло успешно, барабанная перепонка не задета, пациентка чувствует себя хорошо.


В Минздраве добавили: инородное тело не стоит пытаться вытащить из уха самостоятельно – там можно протолкнуть его еще дольше. Лучше сразу обращаться к специалисту. Кроме того, затягивать с лечением не стоит, так как можно потерять слух.


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Метки: Видео   врачи   жалоба   медик   плюс фобия   таракан   ухо   
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2  комментария
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8k
Пуриц Жорж 17 минут назад
УжОс
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4k
Макс 6 минут назад
Надеюсь, интернет не сильно взорван?
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Miralanim

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