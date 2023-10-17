В Подмосковье из уха женщины достали живого таракана

Извлечение прошло успешно, барабанная перепонка не задета, пациентка чувствует себя хорошо.





В Минздраве добавили: инородное тело не стоит пытаться вытащить из уха самостоятельно – там можно протолкнуть его еще дольше. Лучше сразу обращаться к специалисту. Кроме того, затягивать с лечением не стоит, так как можно потерять слух.