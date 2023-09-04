«За деньги Да»: в России нашли самую «горячую» заведующую детским садом и растерялись

У нас в стране хватает вопросов к дошкольным учреждениям. В одних нет мест, в других уж очень странные воспитатели. Всё это решаемо и над этим работают, в том числе и с активной поддержкой родителей.

Но некоторые моменты ставят их в тупик.

В Красноярске есть детский садик №227. А заведует им Анастасия Игоревна, которая выкладывает в своих соцсетях необычные видео.

Осторожно, ролик 18+: